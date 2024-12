El legado de Andrea Bocelli sigue vivo: su hijo Matteo inicia su gira por EEUU para presentar su álbum en inglés e italiano

Matteo Bocelli lanza su álbum debut en septiembre de 2023, marcando el inicio de su carrera como solista. (REUTERS/Mike Blake)

Matteo Bocelli, hijo del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, ha iniciado su gira “A Night with Matteo” para promocionar su álbum debut: Matteo. La gira comenzó el 30 de septiembre de 2024 en Monterrey, México, y ha incluido presentaciones en diversas ciudades de América Latina y del Norte. El 2 de diciembre de 2024, Matteo se presentó en el Town Hall de Nueva York, marcando su debut en solitario en la ciudad. La gira está programada para concluir el 21 de diciembre de 2024 en Los Ángeles, según su sitio oficial

Su intención de labrar un camino único no le impide reconocer la base de seguidores heredada de su padre, quien sigue siendo una figura clave en su vida y carrera. “Estoy orgulloso de ser un Bocelli”, afirmó el cantante en una entrevista con The New York Post.

El álbum incluye colaboraciones destacadas, como la canción “Chasing Stars”, escrita por el británico Ed Sheeran. Esta conexión subraya el interés de Matteo por fusionar la tradición clásica de su familia con un estilo más contemporáneo. La gira, que combina canciones en italiano e inglés, refuerza su estrategia para alcanzar a una audiencia más amplia, según Capitol Records.

La carrera musical de Matteo Bocelli: ¿quién es el hijo de Andrea Bocelli?

Matteo Bocelli se presentó por primera vez al público en 2018 con el dueto “Fall on Me”, grabado junto a su padre para el álbum Si. Esta colaboración marcó un momento importante en su carrera inicial, ya que permitió al joven cantante compartir escenario y estudio con Andrea Bocelli, quien se ha destacado durante décadas como uno de los tenores más reconocidos a nivel internacional.

Desde entonces, Matteo ha explorado su propio estilo, alejándose de la ópera y orientándose hacia un sonido pop que mantiene elementos de su herencia musical. Según declaraciones recogidas por Capitol Records, la canción “Fall on Me” es especial para Matteo, ya que tuvo que convencer a su padre de grabarla como un dueto padre-hijo.

En 2022, Matteo participó en el álbum navideño “A Family Christmas”, junto a su padre y su hermana menor, Virginia Bocelli. Este proyecto consolidó la imagen de una familia unida por la música, según destacaron reportes de Mercury Studios.

Matteo participa en el álbum “A Family Christmas” en 2022, junto a su padre y su hermana Virginia. (Mark Seliger Official Pic Press Release)

¿Qué canciones incluye el álbum debut de Matteo Bocelli?

El disco debut de Matteo, titulado “Matteo”, incluye una lista de canciones que exploran temas personales y familiares. Entre las piezas más destacadas se encuentra “Chasing Stars”, escrita por Ed Sheeran, quien colaboró con el joven cantante tras una visita a Lajatico, ciudad natal de Andrea Bocelli.

En una entrevista con The New York Post, Matteo reveló que esta canción tiene un significado especial debido a su conexión temática con la relación entre padres e hijos. “Cuando era más joven, mi padre era mi héroe”, cita uno de los versos de la canción, que refleja la influencia paterna tanto en la vida de Sheeran como en la de Bocelli.

El álbum también incluye composiciones originales que muestran el interés de Matteo por conectar con audiencias más jóvenes, sin perder de vista sus raíces culturales.

Matteo Bocelli en vivo: su primera gira como solista

La gira “A Night with Matteo” es un paso clave en la consolidación de su carrera. Según reportes de Capitol Records, el espectáculo combina canciones en italiano e inglés, destacando la versatilidad del artista. Matteo se presentará en el Town Hall de Nueva York, un escenario emblemático donde busca llegar a nuevos seguidores y conectar con la audiencia de su padre.

Uno de los momentos más destacados de su carrera hasta ahora ocurrió durante los Premios Oscar 2024, donde interpretó junto a Andrea Bocelli la icónica canción “Time to Say Goodbye”. Según informó AFP, Matteo describió esta experiencia como un honor y un desafío debido a la importancia histórica de esta canción en la trayectoria de su padre.

Matteo y Andrea Bocelli interpretan "Time to Say Goodbye" durante los Premios Oscar 2024. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cómo influye Andrea Bocelli en la carrera de Matteo?

Andrea Bocelli, reconocido internacionalmente como uno de los tenores más importantes, continúa siendo una figura clave en la vida de Matteo. Recientemente, padre e hijo participaron en el estreno del documental “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, que conmemora las tres décadas de carrera de Andrea. Según Mercury Studios, Matteo formó parte del evento en Nueva York, subrayando la conexión entre su carrera y la de su padre.

Matteo también ha acompañado a Andrea en escenarios como el Madison Square Garden, donde espera presentarse algún día como solista. “Definitivamente es el lugar donde espero estar algún día solo”, declaró a The New York Post.