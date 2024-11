Miami Book Fair: los eventos más importantes del viernes 22

"An Evening with Amy Tan on The Backyard Bird Chronicles" se realizará en el MDC Wolfson Campus a las 6:00 p.m.

El Wolfson Campus de Miami Dade College (MDC) será el escenario de una serie de eventos cautivadores el viernes 22 de noviembre de 2024, en el marco de la Miami Book Fair, donde se celebrarán la literatura y la música bajo las estrellas.

Comienza la esperada Street Fair: un evento de tres días, hasta el domingo 24, jornada final de la Feria del Libro de Miami, durante los cuales cientos de libreros y artesanos ofrecen nuevos títulos y productos n carpas coloridas. Con la Feria en la Calle llega Children’s Alley, un espacio especial para los niños con actividades interactivas, presentaciones teatrales y narraciones que harán del aprendizaje una experiencia divertida. Este espacio estará ubicado en las plazas superior e inferior del Edificio 1.

En las calles del Downtown donde se celebra Miami Book Fair también se podrá disfrutar de Off the Shelf, un mini festival de música en vivo con la participación de artistas como Fabi World Music Trio y The Jazz Collective. Además, Street Fair tiene un área de comidas y bebidas bien equipada, presentada por los reconocidos vendedores de Smorgasburg Miami.

A las 6:00 pm en el Auditorium, la sala principal de la Feria del Libro de Miami, la reconocida Amy Tan, autora del best seller global El Club de la Buena Estrella, se presenta en el ciclo “An Evening With”. Con un costo de USD 35, el evento permitirá el diálogo entre el público y la escritora sobre su último libro, The Backyard Bird Chronicles, una exploración de la búsqueda de paz, durante la pandemia de Covid 19, con la observación de aves en su jardín. A través de entradas diarias, preguntas reflexivas y esbozos originales, las páginas revelan un redescubrimiento mediante la belleza de lo cotidiano.

El espacio Lost Chapter ofrecerá música de DJs de Miami y una variedad de cócteles, mocktails y comidas de Smorgasburg Miami. (Nacho Films)

También a las 6:00 pm, pero al aire libre y hasta las 10:00 pm, el espacio conocido como Lost Chapter ofrecerá un ambiente relajado con música a cargo de DJs locales. Los asistentes podrán disfrutar de cócteles, mocktails y comidas de pop-ups de Smorgasburg Miami. Este evento invita a los amantes de la lectura a compartir sus nuevas adquisiciones literarias y a conectarse con otros entusiastas, en un espacio acogedor para intercambiar ideas.

A las 7:00 pm, en la Sala 2106 del Edificio 2, se celebrará Noche de Poesía: Homenaje a Rubí Arana. Durante este evento se presentará Agua sagrada, libro de la poeta nicaragüense en versión bilingüe, a modo de homenaje a la vida y la obra de Arana. Escritores cercanos a ella como Lidia Caraballo, Beatriz Mendoza Cortissoz, Alejandra Ferrazza, Kelly Martínez Grandall, Gloria Miládelaroca, Danilo López Román, Stacey Alba Skar-Hawkins y Omar Villasana compartirán poemas y anécdotas para evocar su legado.

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La Feria del Libro de Miami tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Hasta el domingo 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Hoy, viernes 22 de noviembre, la entrada es gratuita para todos los asistentes.

Entradas durante el fin de semana:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.