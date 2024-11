Un fragmento de “Messi: 10 miradas sobre el 10″, que se presenta en la Feria del Libro de Miami

El libro abarca desde los inicios de Messi en el fútbol en Rosario hasta Doha. (EFE/Ángel Colmenares)

“Cada apartado de este libro transita aventuras, personajes, momentos que van perfilando la figura del crack, llevándonos a caminar por esa historia fabulosa de un Midas que toca la pelota y la convierte en oro”, escribió Víctor Hugo Morales en el prólogo a Messi, 10 miradas sobre el 10, una obra colectiva que se presenta en Miami Book Fair. El editor del volumen, el sociólogo mexicano Fernando Segura Millán Trejo, acaso influido por haberse criado en Argentina, organizó estos textos que brindan a la vez una biografía y un análisis del fenómeno que es el futbolista Lionel Messi.

En este fragmento, el editor describe las características de los 10 textos que los autores —Claudio Vivas, Daniel Garnica, Rubén Costa Ullua, Sergio Levinsky, John Williams, Patrick Mignon, Ana María Ospina, Diego Murzi, Pablo Brescia y Ana Merino aportaron para esta mirada 360º sobre el 10 de la Selección Argentina de fútbol y actual jugador del Inter Miami:

Este libro abre con una síntesis del recorrido de la Pulga desde sus tempranos pasos con el balón. Primero en la calle con sus hermanos y primos, luego en el club Grandoli, el transcurso por las inferiores de Newell’s Old Boys, la partida hacia Barcelona y el resumen del encadenamiento que lleva hasta el momento más sublime de su carrera, la consagración como campeón del mundo con Argentina en Doha.

Acto seguido, el segundo capítulo parte de una conversación telefónica entre Claudio Vivas y Daniel Garnica. El primero, de amplia trayectoria en diferentes países, era asistente de Marcelo Bielsa cuando recibió durante una gira europea posterior al fracaso mundialista de Corea-Japón 2002 un compilado de jugadas de Lionel Messi en las categorías juveniles del FC Barcelona en un viejo casete VHS. El segundo, excolaborador de Claudio Vivas en diferentes clubes y con su propio recorrido profesional por varias latitudes. La conversación se extiende más allá del instante que dio inicio a una secuencia para asegurar al joven bajo la potestad argentina, hacia la historia del predio Malvinas Argentinas, la casa del fútbol infantil de Newell’s Old Boys. La pasión por el fútbol, la rivalidad con Rosario Central y la gravitación del padre de Claudio, José Vivas, en los esfuerzos por erigir el predio infantil rinden tributo a una cuna por la cual pasaron muchos apellidos de renombre internacional en etapas formativas, marcadas por el juego y el disfrute.

Fernando Segura Millán Trejo, sociólogo mexicano, es el editor de la obra que se presenta en Miami Book Fair.

A continuación, Rubén Costa, periodista rosarino radicado en Barcelona desde inicios de los años 2000, rememora el contexto político en España y en Cataluña a lo largo de toda la etapa que abarca la estancia de Lionel Messi. El capítulo pone en relieve a los presidentes del club, sus aspiraciones y enredos, los entrenadores y compañeros que cobijaron a la promesa, sus más brillantes actuaciones, los posteriores vaivenes, así como la partida en lágrimas del FC Barcelona y la ciudad en la que sus hijos nacieron. En definitiva, Rubén Costa contextualiza la etapa más importante del jugador en cuanto a formación y crecimiento, el club con el que quedará identificado para siempre por todo lo vivido ahí.

Sergio Levinsky, periodista, escritor y sociólogo argentino, también residente en España, en el cuarto capítulo hace un repaso por la sinuosa participación del actual número 10 en la selección mayor. Debutó en un partido amistoso en 2005 contra Hungría y en su primera acción fue expulsado. Algo indicaba que, a pesar de sus extraordinarias destrezas, no sería nada fácil. En el Mundial de Alemania 2006 debutó con un gol y el futuro parecía pertenecerle. La saga incluyó el título olímpico en Pekín 2008. Empero, con una cadena de destacadas actuaciones, varios fueron los títulos que se le escaparon entre copas América y Mundiales. Sergio Levinsky, quien acompañó de cerca toda la carrera del jugador, revisa los entornos de cada combinado nacional así como las críticas que le llovieron. La crónica explica cómo Lionel supo renovarse, en particular cuando ya era un capitán con sabia experiencia y fue rodeado por el nuevo director técnico, Lionel Scaloni, por una nueva camada de jóvenes que se propusieron torcer el karma de derrotas en finales a partir de la confianza generada en la Copa América 2019 en Brasil. Así se consumó el emotivo festejo en la siguiente edición en Brasil, en medio de la pandemia en 2021, con un Messi y sus compañeros alzando un trofeo que Argentina no conquistaba desde 1993. Esa nueva base, con un liderazgo basado en el respeto recíproco que emanaba el capitán, invitaba a nuevas ilusiones.

En sintonía con la perspectiva internacional del libro, John Williams escribe un capítulo, el quinto, que introduce a Lionel Messi desde una mirada británica, inglesa en particular. A partir de una lectura histórica sobre los encuentros futbolísticos y los personajes que fueron alimentando la rivalidad entre Inglaterra y Argentina, Williams enfatiza en la figura de Maradona como sinónimo de una serie de prejuicios sobre el fútbol argentino. Lionel Messi, por su estilo dentro y fuera de la cancha, vino a matizar esas arraigadas percepciones. El capítulo se detiene, además, en los partidos de Messi en territorio inglés, en especial en aquellos jugados con el Barcelona contra el Liverpool, entidad de la cual el autor es uno de los biógrafos. De esta manera, destaca cómo a pesar de las derrotas sufridas frente al equipo inglés el público en el estadio se emocionaba con su sola presencia.

"Messi: 10 miradas sobre el 10" combina biografía y análisis del fenómeno que es Lionel Messi. (REUTERS/Hannah Mckay)

La partida del Barcelona fue un parteaguas en la vida profesional y emocional, como da cuenta Rubén Costa en su capítulo. Su llegada al Paris Saint-Germain, llena de expectativas en la afición, no contemplaba la decepción de una parte y de otra. Patrick Mignon, autor del sexto capítulo, aporta una mirada acerca de la complejidad del club parisino, debatido históricamente entre las más altas aspiraciones y reiteradas frustraciones. El autor otorga peso a un actor del fútbol que muchas veces es despreciado, los grupos conocidos en Europa como ultras, quienes reclaman entrega a los jugadores y colocan presión en las cúpulas cuando consideran que las cosas no caminan en armonía con sus valores. La relación entre los ultras y Messi fue uno de los puntos de quiebre con el Paris Saint-Germain. Claro que no se puede reducir una explicación a una sola variable, pero este eje, el conflicto y el papel de individuos en varios sentidos militantes, sirve como hilo conductor para hacer visibles las tensiones que rodean a una entidad como el PSG. El desenlace, puesto en paralelo con otros jugadores emblemas y su contexto, da cuenta de la ruptura y la decisión del número 10 para no continuar más allá de junio de 2023.

De forma análoga y con el ojo puesto en el minuto a minuto del arribo de Messi a París en agosto de 2021, Ana María Ospina, periodista colombiana radicada en la capital francesa, comparte las peripecias de sus coberturas de los movimientos del astro argentino. Esto incluye su ferviente deseo y a la vez su frustración de encontrarse cerca del jugador sin poder entrevistarlo ni tampoco obtener al menos una declaración directa para su redacción en la zona mixta, es decir, los pasillos del Parque de los Príncipes. Ana María fue observadora de los quiebres de cintura, los pases milimétricos, los goles de emboquillada, la inteligencia táctica de un jugador que muchas veces se detiene en el campo de juego y camina, aspecto que no todos los aficionados en París entendieron y en sus últimos meses, por el contrario, lo percibían como una falta de compromiso. En Francia, Lionel se expresó poco, casi nada, en los medios de comunicación, a diferencia del Mundial de Qatar 2022 donde se paraba para atender a todos los vehículos, entre ellos Radio Francia Internacional en sus servicios en español.

En el siguiente acto, Diego Murzi, presente en Doha en cada uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2022, junto al compilador del libro, conductor de la serie Tertulias desde Qatar para la cual pudo explorar calles y algunos suburbios para el Canal 14 y el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), se proponen una crónica acerca de las emociones vividas en los estadios y los rincones visitados. El capítulo va narrando, así, imágenes en las tribunas desde la inesperada derrota frente a Arabia Saudita, la salvación de Messi con su gol frente a México y el resto de los encuentros en sus momentos previos, durante los partidos y los festejos posteriores a partir de observaciones sobre el público, el metro, un circuito donde transitaban las aficiones para desplazarse hacia los estadios y en la zona industrial, lugar de residencia de muchos de los trabajadores que ayudaron a construir los modernos estadios. Aparece, también, el grupo de hinchas argentinos habitantes en el complejo Barwa, un suburbio en la ciudad de Al Wakra, a treinta kilómetros del centro. La bandera del Barwargento dibujaba, con los rostros de Maradona y de Messi, el sentir que se trasladó al Emirato.

10 perspectivas únicas sobre Messi en una celebración del astro argentino. (Dale Zanine-USA TODAY Sports)

En un libro sobre Lionel Messi, si bien aparece mencionado desde esta introducción y en la mayoría de los capítulos, no podía faltar precisamente un ensayo sobre la comparación con Diego Armando Maradona. Lejos de relacionarlos para iluminar u oscurecer a uno sobre otro, Pablo Brescia invoca coordenadas simbólicas que los unen. Por ejemplo, el día del debut mundialista en Alemania 2006 las cámaras de televisión enfocaban a Maradona en el instante en el que Lionel se aprestaba a entrar al campo; cada uno fue un representante de su tiempo. La mochila sobre la cual arrastraba el peso simbólico de las proezas futbolísticas de Maradona fue resignificada por la perseverancia de Messi en la selección nacional. Cada uno tuvo su gloria, así como ambos pasaron por duras evaluaciones. Las líricas de la canción Muchachos, celebración producto del triunfo en la Copa América 2021, posicionan al Diego y sus padres en el aliento a Lionel, en un baño por la ilusión de conquistar la tercera estrella para Argentina. Algo que finalmente sucede en Qatar 2022. En tanto compilador de dos importantes libros sobre Maradona, Pablo Brescia piensa el capítulo para una obra de teatro entre el siglo xx y el siglo xxi para incluir perspectivas sobre nuevas interpretaciones que emergen a partir de un Messi campeón del mundo.

La obra colectiva se cierra con la pluma de Ana Merino, escritora española, profesora en Estados Unidos, quien se plantea cuál es el legado que deja Lionel Messi en el fútbol y sus expansiones artísticas y literarias. La autora comenta varias aristas. Las metáforas con el universo de los superhéroes, los tatuajes en su cuerpo como marcas simbólicas de su historia, su madre, su esposa, sus hijos y Jesucristo recorren su piel, y, por lo tanto, su sentido de vida. Asimismo reflexiona sobre murales en su honor, expresiones urbanas que han tendido a multiplicarse. Ana Merino escoge historietas en cómics y piezas narrativas para indicarnos el valor y la dirección que va tomando Lionel como fuente inspiradora. El legado pasa también por la identificación de millones de niños y niñas, de adolescentes y adultos que lo admiran. Su decisión de radicarse en sus últimos momentos de disfrute como profesional en las canchas de Estados Unidos generará frutos diversos y su legado se seguirá escribiendo.

Presentación de “Messi: 10 miradas sobre el 10” en la Feria del Libro de Miami

Miércoles 20, 7 pm, en la Sala 2106 del Edificio 2

Fernando Segura Trejo, Pablo Brescia, Ana María Ospina y Ramsés Sandoval dialogan sobre el libro coral sobre el futbolista multipremiado.

Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC)

300 NE Second Ave, Miami, FL 33132