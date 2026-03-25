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Ucrania anunció que uno de sus drones dañó un buque rompehielos ruso en el mar Báltico

El Ministerio de Defensa del Kremlin confirmó que el territorio ruso fue atacado durante la noche con un total de 386 drones. El barco estaba en el astillero del puerto de Víborg

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Ucrania dijo haber alcanzado un
Ucrania dijo haber alcanzado un buque rompehielos ruso en el mar Báltico

El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles sobre una operación militar en la región rusa de Leningrado, donde habría sido alcanzado un buque patrullero rompehielos del modelo ‘Grupa’, proyecto 233550, mientras permanecía en los astilleros del puerto de Víborg, en el mar Báltico. Se indicó que la nave iba a ser utilizada por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y que estos barcos pueden tener tanto funciones civiles como militares. Las autoridades ucranianas no ofrecieron detalles sobre el alcance de los daños causados al buque.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia, confirmó que el territorio ruso fue atacado durante la noche con un total de 386 drones, de los cuales 56 fueron dirigidos contra la región de Leningrado, donde se localiza el puerto de Víborg. Uno de los impactos provocó un incendio en la terminal portuaria de Ust-Luga, también en Leningrado, tras el impacto de un dron en una de sus infraestructuras, conforme a la información difundida por autoridades rusas. El gobernador regional, Aleksandr Drozdenko, afirmó en redes sociales que el incendio estaba “siendo controlado” y que no se habían reportado víctimas hasta el momento. El puerto de Ust-Luga es un punto clave para las exportaciones rusas de petróleo, fertilizantes y carbón, situado en el golfo de Finlandia, cerca de la frontera con Estonia. Drozdenko no especificó qué parte de la instalación resultó dañada.

La terminal portuaria de Ust-Luga
La terminal portuaria de Ust-Luga es clave en las exportaciones rusas de petróleo, fertilizantes y carbón. (REUTERS/ARCHIVO)

En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ataques contra infraestructura rusa, incluyendo refinerías, depósitos de petróleo y puertos, calificando estas acciones como una retribución legítima y un intento de reducir los ingresos energéticos que financian la guerra. A comienzos de la semana, Ucrania atacó el puerto ruso de Primorsk en el mar Báltico, provocando un incendio visible desde imágenes satelitales. Además, un ataque con cohetes ucranianos causó “daños graves” en instalaciones de electricidad y agua en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según el gobernador Viacheslav Gladkov.

Rusia admitió haber interceptado y
Rusia admitió haber interceptado y destruido 389 drones ucranianos en 24 horas, principalmente en Moscú y zonas fronterizas. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado y destruido 389 drones ucranianos en la última jornada, principalmente en zonas fronterizas con Ucrania y en las inmediaciones de Moscú. Durante el mismo lapso, Rusia lanzó cerca de 1.000 drones contra Ucrania en 24 horas, lo que dejó ocho muertos, daños en el centro histórico de Leópolis y en viviendas del oeste del país durante la tarde del martes.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky condenó los ataques rusos, calificándolos de “depravación absoluta”, y prometió una respuesta. Señaló que, hasta el momento, “no hay avances reales” en las negociaciones para un acuerdo de paz, tras el regreso de la delegación ucraniana de conversaciones en Estados Unidos. Reiteró que “Rusia no quiere avanzar hacia la paz”.

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