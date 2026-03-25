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Una duda sobrevuela Medio Oriente: ¿por qué los países del Golfo no responden a los ataques de Irán?

La reciente escalada de bombardeos contra infraestructuras energéticas y rutas comerciales ha obligado a los gobiernos del Golfo a reconsiderar sus mecanismos de respuesta

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ARCHIVO: Vista general del horizonte
ARCHIVO: Vista general del horizonte de Dubái, con el Burj Khalifa visible en el centro, en medio del conflicto Estados Unidos-Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, el 6 de marzo de 2026 (Reuters)

Las recientes ofensivas de Irán contra infraestructuras críticas en los Estados del Golfo, incluida la utilización de misiles balísticos sobre el centro gasífero Ras Laffan en Qatar, han puesto a prueba la línea de tolerancia y la respuesta regional. A pesar de haber expulsado a los agregados militares de la embajada iraní, el gobierno catarí decidió mantener al embajador, lo que refleja la compleja dinámica diplomática y la cautela que predomina entre los aliados de Estados Unidos en la región, según el editorial del The Wall Street Journal.

Esta situación ha reavivado la pregunta central: ¿qué circunstancias llevarían a los monarcas del Golfo a abandonar su tradicional estrategia de contención y tomar medidas más enérgicas contra Teherán? ¿Por qué no han respondido a las gravísimas agresiones iraníes?

El nivel de amenaza no es menor. Los ataques recientes de Irán han logrado paralizar el transporte de energía a través del estrecho de Ormuz, lo que supone un riesgo directo para el futuro económico de los países productores del golfo Pérsico, como advierte The Wall Street Journal. Arabia Saudita, cuyo gasto militar anual ronda los USD 80.000 millones, mantiene su arsenal preparado, pero hasta ahora ha optado por amenazar con represalias en vez de ejecutarlas, mientras las instalaciones clave siguen expuestas a nuevas agresiones.

En la primera semana de esta escalada regional, Emiratos Árabes Unidos evaluó congelar “miles de millones de dólares en activos iraníes” depositados en bancos de Dubái. El jueves, las autoridades emiratíes actuaron contra una red de lavado de dinero vinculada a Hezbollah, aunque el artículo subraya que aún tienen margen para ir más lejos: pueden embargar activos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), elemento clave en el financiamiento de la política exterior iraní. ¿Por qué no actúan?

Un avión Boeing 777 de
Un avión Boeing 777 de Emirates se prepara para aterrizar mientras una columna de humo se eleva desde un incendio en curso cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, el 16 de marzo de 2026 (AFP)

Incauten los activos financieros ilícitos del régimen en todo el Golfo. ¿Por qué debería permitirse a Teherán atacar ‘la idea de Dubái’ mientras utiliza el Emirato como el centro financiero de su red global de evasión de sanciones?“, dice el diario neoyorquino.

Este bloque también destaca una paradoja diplomática: Omán criticó la campaña militar de Estados Unidos e Israel y manifestó su respaldo a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo tras la eliminación -el primer día de la guerra- del antiguo ayatollah Alí Khamenei. A pesar de ello, Irán atacó puertos omaníes con saldo de víctimas locales, hecho que no impidió que entidades financieras iraníes sancionadas continúen sus operaciones en suelo omaní.

Los países del Golfo evalúan cómo incidir económicamente

Las medidas financieras y diplomáticas aparecen como una primera línea de acción. Los Estados árabes del Golfo tienen la capacidad de presionar a clientes estratégicos como Japón, Corea del Sur e India para que se sumen a la coalición que busca garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, pueden emplear su influencia energética para persuadir a China de frenar los apoyos a Irán y evitar el rearme de la República Islámica tras el conflicto.

ARCHIVO: Instalaciones de producción de
ARCHIVO: Instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, Catar, el 2 de marzo de 2026 (Reuters)

Existe consenso en que las respuestas estrictamente defensivas —interceptar drones y misiles iraníes con el apoyo de Washington— han demostrado ser insuficientes. Como recuerda el artículo, no existe una regla que obligue a los estados árabes a limitarse al rol de víctimas pasivas. “Veamos esos F-15 en acción”, plantea The Wall Street Journal, en referencia a la superioridad aérea de Arabia Saudita y el nivel técnico aún más avanzado de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos, equipada con F-16 y experiencia operacional, integrada además con el Comando Central de Estados Unidos y dotada de pilotos y pertrechos estadounidenses.

El jueves pasado, el ministro de Asuntos Exteriores saudita afirmó que “su país se reserva el derecho de actuar militarmente contra Irán” ante el Congreso sin precisarse si la respuesta se producirá sólo en caso de una acción iraní más devastadora, como el ataque a la infraestructura petrolera que conecta con el mar Rojo. A pesar de varias amenazas previas, Teherán ha continuado golpeando refinerías y campos petrolíferos sauditas sin enfrentar retaliaciones directas de Riad.

Presión internacional y opción militar ante la inestabilidad

La importancia global de la región se amplifica por la dependencia energética de países asiáticos y el rol de Dubái como centro financiero internacional que ha funcionado también como una red para la evasión de sanciones por parte de Irán. La nota enfatiza que existen instrumentos no militares todavía infrautilizados para aumentar el costo de la estrategia iraní, desde el cierre de circuitos bancarios hasta el embargo de activos del IRGC.

En términos militares, la actualidad sugiere que una intervención árabe cambiaría rápidamente el ritmo del conflicto y reforzaría la disuasión regional. La superioridad aérea del Golfo, sustentada por material y entrenamiento de Estados Unidos, constituye un potencial no desplegado plenamente hasta el momento. Irán y el IRGC, advierte el análisis, entenderían que no habrá retorno “a los negocios como siempre” mientras el régimen continúe su actual política exterior y régimen de sanciones.

El artículo concluye que ni Washington ni sus aliados demandan a los países árabes del Golfo la misma postura que Israel, sino que les basta con que “defiendan sus propios intereses” y dejen de apostar por todas las opciones posibles mientras persistan los ataques y la inestabilidad.

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