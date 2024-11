Arrestan a Adam ‘Pacman’ Jones tras altercado en un bar de Arlington, Texas

El exjugador de los Dallas Cowboys participó en altercados en un bar luego de la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul. (Wikipedia/Sgt. Daniel Johnson - DVIDS)

Adam “Pacman” Jones, el exjugador de la NFL, fue arrestado en Arlington, Texas, tras verse involucrado en una serie de altercados en un bar del hotel Live! by Loews, cercano al estadio AT&T. El incidente ocurrió en las primeras horas del sábado, después de que Jones asistiera a la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul.

Según un reporte de The New York Times, un oficial de policía de Arlington fuera de servicio advirtió a Jones de una posible detención si intentaba pelear nuevamente, después de que el personal del hotel los separara a él y a otros involucrados. “El oficial intervino entre los individuos y le advirtió que sería arrestado si continuaba peleando”, informó The New York Times.

Sin embargo, según CBS, poco después del primer altercado, se desató otra pelea en el área del bar. Durante este segundo incidente, Jones supuestamente golpeó a la oficial en el brazo mientras intentaban detener la riña.

Al intentar arrestarlo, Jones se resistió y trató de escapar, aunque poco después fue detenido con la ayuda de otros oficiales que llegaron como refuerzo. CBS detalló que Jones fue llevado a la cárcel bajo cargos de agresión a un oficial de paz, intoxicación pública y evasión y resistencia al arresto. “Mientras lo intentaban esposar, se soltó y comenzó a alejarse”, reportó el medio.

Problemas de conducta de ‘Pacman’ Jones

"Pacman" Jones tuvo una carrera marcada por conductas conflictivas y desacatos a los reglamentos. (Reuters)

La carrera de Jones en la NFL estuvo marcada por varios problemas legales. Seleccionado como el sexto puesto en el draft del 2005 por los Tennessee Titans, también jugó para los Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals y Denver Broncos.

Su etapa como profesional incluyó momentos destacados, como ser seleccionado para el Pro Bowl en 2015 y el primer equipo All-Pro en 2014, pero también fue suspendido en varias ocasiones por violaciones a la política de conducta personal de la liga. En 2008, enfrentó una suspensión de al menos cuatro juegos debido a un altercado en un hotel de Dallas, cuando estaba con los Cowboys, según datos de CBS.

FOX News amplió más sobre las circunstancias que rodearon su comportamiento en Arlington. Detallaron que una representante del jugador, en declaraciones a TMZ Sports, defendió a Jones diciendo que estaba en la ciudad para disfrutar de la pelea y que “pasaba tiempo con los fanáticos”. Aseguró que el jugador “se encontraba en Arlington para relajarse y no buscaba problemas”.

‘Pacman’ Jones se declaró inocente sobre las acusaciones de violencia en Arlington

Pese a los cargos en su contra, la agente del exjugador de futbol americano insiste en que Adam es inocente. (Wikipedia/Jeffrey Beall)

En sus intentos por contener la agresión, la oficial involucrada informó a Jones que sería arrestado por asalto a un oficial de paz, según informó FOX News. Debido a estos eventos, la situación resalta parte de la problemática historia de Jones fuera del campo, reiterando el patrón de comportamiento que ha seguido su carrera.

Pese a estas acusaciones, su representante afirmó que Jones “niega enfáticamente las acusaciones y espera explicar la verdad cuando llegue el momento”, cita FOX News. Esta declaración ilustra la expectativa del jugador por aclarar su versión de los hechos.

Jones se retiró del fútbol profesional en 2019 después de una carrera de trece años. Sus estadísticas incluyen 508 tacleadas, 96 pases defendidos, 17 intercepciones y dos touchdowns. Además de su habilidad en el campo, se destaca su actuación como especialista en devoluciones, acumulando más de 5 mil176 yardas y cinco anotaciones combinadas entre patadas y despejes, tal como reportó The New York Times.