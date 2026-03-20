Las tasas de interés en tarjetas de crédito alcanzan máximos históricos en Estados Unidos

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos superaron el 20% anual al iniciar marzo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos superaron el 20% anual al iniciar marzo de 2026, un umbral que impuso exigencias adicionales al manejo financiero de millones de consumidores y anticipó costos persistentes en los próximos meses.

Según un análisis de El Diario NY, la Tasa Porcentual Anual (APR) promedio osciló entre 20,7% y 21 % en los primeros meses de 2026, de acuerdo con datos del portal financiero Bankrate, la firma de análisis crediticio Experian y el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal.

Esta cifra se ubicó entre las más elevadas desde la serie de incrementos iniciada en 2023, cuando la autoridad monetaria endureció su política para restringir la inflación.

Mantener un saldo en las tarjetas bajo estas tasas puede derivar en el pago de miles de dólares en intereses adicionales, sin que el consumidor logre reducir el capital de la deuda, lo que afecta especialmente a la comunidad hispana.

Mantener un saldo en las tarjetas bajo estas tasas puede derivar en el pago de miles de dólares en intereses adicionales - SBS

La política monetaria de la Reserva Federal mantiene altos los costos de las tarjetas de crédito

El entorno actual, dominado por una inflación persistente, llevó a la Reserva Federal a dejar su tasa de referencia sin cambios el 28 de marzo de 2026, reafirmando su política de mantener elevados los tipos de interés.

Este movimiento repercutió directamente en los productos financieros de tasa variable, pues los emisores trasladan el costo de financiamiento a los consumidores.

Un informe de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) señaló que “los costos del crédito han aumentado de forma significativa para los consumidores en los últimos años”.

Este encarecimiento afectó tanto a quienes contratan nuevas deudas como a quienes mantuvieron saldos existentes, ya que el coste del endeudamiento se incrementa con cada ciclo de cobro de intereses.

Según un análisis de El Diario NY, la Tasa Porcentual Anual (APR) promedio osciló entre 20,7% y 21 % en los primeros meses de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Expertos de Bankrate indicaron que “las tasas de tarjetas de crédito siguen en niveles históricamente elevados debido al entorno de política monetaria”. En consecuencia, lo que era considerado un instrumento flexible para gastos cotidianos ahora constituye un costo mayor, particularmente para quienes tienen historiales crediticios imperfectos.

Según datos de Experian, quienes presentan puntajes de crédito bajos enfrentan tasas aún más altas que el promedio citado.

El impacto para los consumidores y familias hispanas en 2026

El efecto real de este entorno se agravó para muchos hogares, especialmente para los integrantes de la comunidad hispana, quienes recurrieron con frecuencia al crédito para cubrir necesidades diarias.

Frente a una tasa superior al 20% anual, una deuda común puede incrementarse rápidamente y convertirse en una carga difícil de revertir. De acuerdo con los datos de Experian, el cálculo resultó directo: mantener un dólar como saldo en la tarjeta bajo este entorno implica un pago acumulativo desproporcionado de intereses.

Los expertos de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomendaron que quienes mantuvieron deudas en tarjetas pueden “reducir significativamente sus costos si toman decisiones estratégicas sobre su deuda”.

A su vez, señalaron que al no hacer estos ajustes eleva el riesgo de que la deuda se vuelva impagable y deteriore el puntaje crediticio, restringiendo el acceso a productos financieros en el futuro.

Estrategias para limitar el impacto de las tasas altas

El reporte reunió diversas recomendaciones para quienes buscan minimizar los efectos de los actuales niveles de tasas. Entre ellas destacan:

Solicitar a la entidad emisora una reducción de tasa en caso de contar con buen historial de pagos.

Evitar pagar solo el mínimo mensual, ya que esta práctica prolonga indefinidamente la deuda y multiplica los intereses acumulados.

Analizar la posibilidad de una transferencia de saldo, trasladando la deuda a otra tarjeta que ofrezca promociones temporales, algunas con 0 % de interés , para periodos limitados.

Adoptar una disciplina de gasto que priorice la reducción rápida del saldo pendiente y el uso responsable del crédito disponible para evitar el sobreendeudamiento.

Los expertos de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomendaron que quienes mantuvieron deudas en tarjetas pueden “reducir significativamente sus costos si toman decisiones estratégicas sobre su deuda”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Bankrate advirtieron que el concepto de “crédito fácil” ha pasado a ser “crédito caro” para todos los perfiles, y que esta tendencia podría mantenerse durante un periodo extendido de tiempo.

La situación generó que muchos consumidores reconsideren cómo y cuándo utilizar la tarjeta en 2026, en un contexto donde la flexibilidad financiera parece restringida por los altos costos derivados de la política monetaria vigente.