Estados Unidos

Brote de meningitis en la Universidad de Kent deja dos muertos y 15 casos confirmados: estudiantes piden cierre del campus

La propagación de la meningitis en la universidad de Canterbury ha generado alarma, con vacunación masiva, antibióticos preventivos y peticiones para suspender las clases presenciales ante la gravedad del brote y el temor a nuevos contagios

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El brote de meningitis en
El brote de meningitis en la Universidad de Kent reporta 15 casos confirmados y dos muertes según la UKHSA (REUTERS/Chris J. Ratcliffe/File Photo)

Un brote activo de meningitis en la Universidad de Kent ha llevado a estudiantes de la institución, ubicada en Canterbury, a reclamar el cierre temporal del campus para frenar la propagación, tras confirmarse 15 casos y dos muertes en el condado de Kent antes del 18 de marzo.

La solicitud de suspensión de actividades presenciales se fundamenta en las sucesivas alertas de la UK Health Security Agency (UKHSA), que ha destacado la gravedad del brote e informado sobre hospitalizaciones y la aplicación urgente de tratamientos preventivos.

El brote de meningitis en la Universidad de Kent ha provocado, hasta la fecha, 15 casos confirmados y dos fallecimientos, según la UKHSA.

La UK Health Security Agency
La UK Health Security Agency inició una vacunación preventiva dirigida a 5.000 alumnos y empleados que residen en los pabellones universitarios de Kent (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

A raíz de la emergencia, autoridades sanitarias han iniciado la vacunación preventiva para aproximadamente 5.000 estudiantes residentes o empleados en los pabellones universitarios, en un intento por limitar la expansión de la bacteria responsable.

Según Fox News Digital, la magnitud del brote llevó a que la UKHSA identificara 12 casos adicionales bajo sospecha. Esto incrementó la preocupación entre estudiantes y personal académico.

Frente a esta situación, las autoridades han puesto en marcha un programa de vacunación específico y la administración de tratamientos profilácticos para los sectores más expuestos de la comunidad universitaria.

Más de 30.000 estudiantes y empleados fueron notificados del brote de meningitis en Kent

La UK Health Security Agency inició una comunicación directa con 30.000 integrantes de la comunidad universitaria para informar sobre los riesgos y emitir recomendaciones sanitarias inmediatas.

El organismo también dispuso la distribución de antibióticos profilácticos tanto para estudiantes de la Universidad de Kent como para quienes frecuentaron el club nocturno Club Chemistry entre el 5 y el 7 de marzo.

Más de 30.000 estudiantes y
Más de 30.000 estudiantes y empleados recibieron notificaciones sobre el brote de meningitis en la Universidad de Kent con recomendaciones sanitarias inmediatas (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

La petición estudiantil, publicada en la plataforma Change.org y citada por Fox News Digital, señala: "Los estudiantes de la Universidad de Kent están cada vez más preocupados por los informes de casos de meningitis y sepsis que afectan a miembros de la comunidad universitaria. La confirmación de dos muertes, junto con los reportes de hospitalizaciones, ha provocado una comprensible preocupación entre estudiantes y personal“.

El texto menciona que la permanencia de exámenes presenciales y clases presenciales obliga a muchos alumnos a decidir entre “asistir a actividades durante un periodo de alerta elevada o priorizar su salud a costa de posibles consecuencias académicas”.

El escrito pide que la institución adopte medidas precautorias para resguardar el bienestar de la comunidad.

El meningococo: transmisión, síntomas y letalidad documentadas por autoridades sanitarias

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave causada por Neisseria meningitidis, según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos.

Puede provocar meningitis —inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal— o derivar en septicemia, una infección hemorrágica del torrente sanguíneo que puede desencadenar sepsis.

Según datos citados por Fox News Digital, los cuadros de meningococemia y meningitis pueden resultar fatales en pocas horas incluso tras la administración de tratamiento inmediato.

La petición estudiantil en Change.org
La petición estudiantil en Change.org solicita el cierre temporal del campus por miedo a nuevas infecciones de meningitis y sepsis en la comunidad universitaria (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Las agencias sanitarias estiman una mortalidad típica que oscila entre 10% y 15%. Los síntomas principales incluyen fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, confusión, escalofríos, dolor intenso, diarrea, respiración rápida o la aparición de un sarpullido púrpura oscuro.

La doctora Barbara Bawer, especialista en atención primaria del Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio, explicó a Fox News Digital que el contagio ocurre “a través de contacto cercano, como toser, besar o compartir durante períodos prolongados el mismo espacio cerrado con una persona infectada”.

Bawer advirtió que "la progresión es muy rápida y puede volverse mortal en cuestión de horas si no se administran antibióticos de inmediato“, y que “la meningitis suele no ser identificada de forma temprana debido a su similitud con otras enfermedades”.

Vacunación y recomendaciones de control para la comunidad universitaria

Existen vacunas específicas autorizadas contra varias de las principales cepas de Neisseria meningitidis: A, B, C, W, X y Y. En Estados Unidos, las variantes B, C, W y Y son las más frecuentes, según la CDC.

Los inmunizantes MenACWY —que cubren los serogrupos A, C, W y Y— y MenB, dirigido al tipo B, están recomendados para adolescentes y personas con factores de riesgo, incluyendo quienes presentan inmunodeficiencias.

Los síntomas de la meningitis
Los síntomas de la meningitis en la Universidad de Kent incluyen fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza y pudiendo avanzar rápidamente a sepsis fatal (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

La doctora Bawer recalcó: "Cualquier individuo expuesto a secreciones orales de un caso confirmado debe recibir antibióticos preventivos. Esto es especialmente urgente en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con inmunosupresores“.

Las autoridades de la Universidad de Kent no emitieron comentarios tras la solicitud de información por parte de Fox News Digital, que informó sobre la entrega de antibióticos y el avance de la campaña de vacunación entre los residentes en los pabellones.

Ante el brote de meningococemia en la Universidad de Kent, las agencias sanitarias recomiendan a todos los miembros de la comunidad universitaria vigilar la aparición de síntomas y consultar al médico de cabecera ante cualquier sospecha, dada la rapidez con la que puede evolucionar la enfermedad.

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