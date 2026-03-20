República Dominicana

Embarcación con dominicanos, ecuatorianos y haitianos es detenida rumbo a Miami

Un total de quince personas, incluido un niño haitiano y un panameño al mando, fueron interceptadas cuando intentaban llegar a Miami de forma irregular, según el informe oficial

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FOTO DE REFERENCIA. Elementos de
FOTO DE REFERENCIA. Elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos se aproximan a un velero con un gran número de migrantes frente a Virginia Key, el jueves 12 de enero de 2023, cerca de Key Biscayne, Florida. (Al Diaz/Miami Herald via AP)

El reciente intento de cruce marítimo ilegal hacia Estados Unidos culminó con el regreso inmediato de la mayoría de los migrantes a las Bahamas de donde se presume había salido la embarcación, además de la detención de cuatro personas- todos hombres- bajo sospecha de delitos graves, informó el medio Listín Diario.

La interceptación, realizada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), expuso los riesgos y la diversidad de nacionalidades entre quienes asumen el peligroso trayecto hacia las costas de Florida.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que 15 personas viajaban en una embarcación sin luces, detectada en la madrugada del 11 de marzo cerca de Miami.

Entre los ocupantes se encontraban ciudadanos de Panamá, República Dominicana, Ecuador y Haití, incluyendo a un niño, cinco mujeres y varios hombres adultos. El conductor panameño fue identificado como responsable de la nave.

Retorno de migrantes y detenciones por tráfico

Tras la intervención, 11 de las personas a bordo fueron retornadas a las Bahamas, país desde donde habían partido. Otros cuatro permanecieron bajo custodia en Estados Unidos, enfrentando posibles cargos por tráfico de personas y reingreso ilegal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la nacionalidad de los detenidos que quedaron a disposición de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En estos casos, la política estadounidense suele contemplar la deportación inmediata de los migrantes indocumentados, mientras que quienes son señalados como organizadores o reincidentes pueden enfrentar procesos penales.

Entre el grupo de
Entre el grupo de migrantes se hallaban dos niños y cinco mujeres. Foto de referencia (Captura de Pantalla/U.S. Coast Guard video)

El intento de cruce por mar, agravado por la navegación en la oscuridad, elevó el riesgo para todos los ocupantes y complicó la labor de detección de los agentes fronterizos.

Cooperación interinstitucional y peligros de la travesía

La operación contó con la participación de diversas agencias federales y estatales en la vigilancia y posterior interceptación de la embarcación. Lauren Bis, subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó: “Las operaciones de tráfico de personas en el mar ponen vidas en grave riesgo” y destacó el valor de la colaboración entre autoridades para lograr resultados efectivos.

El CBP alertó que las rutas marítimas empleadas por redes de tráfico continúan siendo una amenaza tanto para la seguridad fronteriza como para la integridad de los migrantes. Según la agencia, las embarcaciones suelen zarpar en condiciones precarias y bajo la amenaza constante de naufragio, lo que incrementa la posibilidad de tragedias durante la travesía.

La embarcación fue interceptada a
La embarcación fue interceptada a medianoche y viajaba a oscuras para evitar ser vista. EFE/Guardia Costera EEUU /

Diversidad en los flujos migratorios y vigilancia reforzada

La composición del grupo interceptado refleja la diversificación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

El caso reciente involucró a personas de varios países latinoamericanos y caribeños, una tendencia que las autoridades de inmigración observan con preocupación ante el aumento de operativos similares en la región.

El intento frustrado de cruce marítimo, detectado en plena noche y bajo condiciones de alto riesgo, pone de relieve el desafío permanente para las fuerzas del orden. Los operativos de vigilancia marítima buscan no solo impedir la entrada irregular, sino también prevenir tragedias y desmantelar redes de tráfico de personas que explotan la vulnerabilidad de los migrantes.

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