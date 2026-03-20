‘Defensores de fantasmas’ lidera actualmente la lista de los 10 K-dramas más populares en Corea del Sur

"Defensores de fantasmas" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

El respaldo de Netflix, que ha coproducido numerosos títulos coreanos y obtenido derechos exclusivos de distribución, ha situado a estos dramas en los primeros puestos de los rankings globales y consolidado a la plataforma como referente en la difusión de contenidos surcoreanos.

El interés de las audiencias internacionales ha crecido a medida que aumenta la calidad y la diversidad temática, lo que ha llevado a valorar la amplia variedad de propuestas.

La opinión de figuras de la industria surcoreana destaca que la incorporación de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller en el catálogo de K-dramas ha sido determinante para su proyección internacional, impulsada por estrenos como ‘Un novio por suscripción’, ‘La infiltrada Srta. Hong’, ‘El arte de Sarah’, ‘One Piece’ y ‘Defensores de fantasmas’.

Las series, shows y programas con mayor popularidad en Netflix dentro de Corea del Sur

1. Defensores de fantasmas (Phantom Lawyer)

Un abogado tímido que de repente adquiere la capacidad de ver fantasmas se une a un abogado frío y elitista, y juntos se enfrentan a clientes sobrenaturales cuyos asuntos pendientes revelan verdades ocultas.

2. Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand)

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance

La productora de webtoons Seo Mi-rae, en busca de un romance sin riesgos, se sumerge en una simulación de citas virtuales, experimentando el amor a través de una relación digital.

3. K-foodie Meets J-foodie

En esta serie dos fanáticos de la comida coreana prueban todo tipo de platillos japoneses. (Netflix)

La reconocida experta gastronómica coreana Sung Si-kyung se une al aclamado japonés Yutaka Matsushige en una deliciosa aventura mientras exploran joyas culinarias de Corea y Japón.

4. La luz que aún nos guía

"La luz que aún nos guía" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un hombre y una mujer cuyas vidas están marcadas por la pérdida y el paso del tiempo se distancian en su juventud y se reencuentran una década después, descubriendo que el vínculo que una vez compartieron sigue siendo una luz que los guía a través del amor, el duelo y el crecimiento personal.

5. En busca de la perfección (Pursuit of Jade)

"En busca de la perfección" se mete en el ranking de los mejores k-dramas que se roban la atención del público. (Netflix)

La guerra separa a Fan Changyu, hija de un carnicero, y a Xie Zheng, un noble venido a menos que busca vengarse; su matrimonio fingido da paso a un vínculo real. Dispuesta a todo, Fan Changyu lleva su cuchillo de carnicero al frente para hacer justicia y reencontrarse con su esposo, mientras Xie Zheng recupera su título y lucha tanto por su país como por su amor. Unidos durante la batalla, ambos desafían al destino, descubren la verdad y regresan a casa fieles a sus votos.

6. El arte de Sarah

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer dispuesta a vivir entre la élite del lujo, mientras un inspector intenta descubrir su verdadera identidad. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

Construye una nueva identidad a base de mentiras. Pero cuando aparece un cadáver bajo la lujosa zona de Seúl, un detective implacable la investiga por todos los medios.

7. One Piece

La épica aventura de piratas en altamar de Netflix, ONE PIECE», regresa para la temporada 2, con adversarios más temibles que nunca y las cruzadas más peligrosas de su historia. (Netflix)

El joven pirata Monkey D. Luffy, acompañado de su singular tripulación y su característico sombrero de paja, inicia una travesía épica tras la búsqueda de un tesoro.

8. Por favor, cuida mi refrigerador (Please Take Care of My Refrigerator)

"Por favor, cuida mi refrigerador" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

‘Por favor, cuida mi refrigerador’ es un programa de cocina surcoreano de 2014 que contó con la participación de numerosos chefs e invitados famosos. Se emitió en JTBC los lunes a las 21:30 a partir del 17 de noviembre de 2014.

9. ¿Cómo se traduce este amor?

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón?

Un intérprete experimentado recibe el encargo de trabajar junto a una celebridad conocida por su carácter impredecible. La misión trasciende la traducción de idiomas, al involucrar la compleja tarea de interpretar y comprender las emociones de la figura pública. La historia plantea si es posible transformar esa conexión profesional en un vínculo personal, traduciendo los sentimientos al lenguaje del amor.

10. La infiltrada Srta. Hong

Una tenaz investigadora se infiltra en una empresa de valores para exponer la corrupción, pero su misión se complica cuando llega un nuevo director: su antiguo enamorado (Créditos: Netflix)

Una comedia ambientada en una oficina a finales de la década de 1990 narra las situaciones caóticas que enfrenta Sammo Hung, un supervisor de valores de 30 años dedicado por completo a su trabajo. Para investigar movimientos financieros sospechosos, asume la identidad de un empleado de 20 años con estudios de secundaria en una empresa de valores. La trama explora los desafíos y enredos que surgen a partir de este cambio de identidad, combinando humor y elementos propios del entorno corporativo de la época.