El mensaje de Mike Tyson tras la derrota ante Jake Paul y la dramática revelación que realizó

Más de 80.000 aficionados podían ingresar al Estadio AT&T para ver el combate entre Jake Paul y Mike Tyson (AP/Julio Cortez)

Mike Tyson y Jake Paul protagonizaron uno de los eventos más esperados del año en el ámbito del boxeo mundial. El AT&T Stadium de Arlington, Texas, fue testigo del regreso de Iron Mike, de 58 años, al cuadrilátero de manera oficial tras casi dos décadas. Con miles de fanáticos presentes, la velada culminó con su derrota en las tarjetas (72-80, 73-79 y 73-79). Tras el combate, el excampeón compartió un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

”Esta es una de esas situaciones en las que perdiste, pero aún así ganaste. Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de haber subido al ring una última vez”, escribió en un comunicado de tres párrafos breves en la red social. A continuación, reveló detalles del problema de salud que había obligado a postergar el combate programado el 20 de julio: “Casi muero en junio. Recibí ocho transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras (11,3 kg) en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder pelear, así que gané”.

El boxeador se pronunció tras su derrota (Crédito @MikeTyson/X)

A mitad de año, Iron Mike sufrió un inconveniente durante un vuelo desde Miami a Los Ángeles. Según un mensaje divulgado por sus representantes al New York Post, el boxeador tuvo “náuseas y mareos debido a una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje”. Luego de su hospitalización, el peleador había tranquilizado a sus seguidores con una frase optimista: ”Ahora me siento al 100%, aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”.

A pesar de esto, Tyson siguió el consejo de los especialistas: “Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”. Jake Paul comprendió la inesperada situación que obligó a mudar la fecha hacia los últimos días del calendario: “Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea”.

Bajo este contexto, Iron Mike se subió al ring, pero se cansó con el paso de los asaltos y no pudo evitar su caída por decisión unánime. “Que mis hijos me vean enfrentarme y terminar ocho rounds con un boxeador talentoso que tiene la mitad de mi edad frente a un estadio repleto de los Dallas Cowboys es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a pedir. Gracias”, terminó su comunicado en Twitter. En poco más de dos horas, el posteo tuvo más de 350.000 me gusta, 30.000 retweets y 14.000 respuestas.

Uno de los comentarios más destacados fue el de su contrincante. Paul se mostró agradecido por la oportunidad de medirse a uno de los mejores boxeadores que dio la historia de este deporte: “Te quiero, Mike. Fue un honor. Eres una inspiración para todos nosotros”.

La respuesta de Jake Paul a la publicación de Mike Tyson

Al término de la pelea, el youtuber mantuvo la misma sintonía de esas palabras: “Hubo un punto en el que pensé que él realmente no respondía”. A partir de ese momento, decidió levantar el pie del acelerador y no quiso dar el golpe de gracia. “Quería darle a los fans un espectáculo, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado”, declaró.

Las ganancias exactas de Mike Tyson para este evento no han sido reveladas, pero expertos del sector calcularon que podría obtener alrededor de 20 millones de dólares por su participación. Por otro lado, el youtuber insinuó su propio incentivo financiero durante una conferencia de prensa el 18 de agosto: “Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda”.