Detroit es la ciudad más infeliz del mundo, según un estudio

El informe de WalletHub evaluó 182 ciudades estadounidenses y otorgó a Detroit la puntuación global más baja: 29,55 sobre 100 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Detroit fue clasificada como la “más infeliz” de Estados Unidos según un estudio publicado en 2026, que analizó la calidad de vida urbana a partir de criterios comparativos.

El reporte, desarrollado por el sitio especializado en finanzas personales WalletHub, evaluó 182 ciudades y concluyó que la metrópoli automotriz obtuvo registró una puntuación global de 29,55 sobre 100, ubicándose en el último lugar del ranking nacional.

El análisis, basado en datos cuantitativos, identificó deficiencias graves en bienestar físico, ingresos y entorno comunitario. Según WalletHub, la ciudad quedó en el puesto 181 en bienestar emocional y físico y en el 182 —el peor posible— tanto en ingresos y empleo como en la tasa de sueño adecuado.

Además, Detroit figuró en el lugar 179 en participación deportiva y en el 181 en separación y divorcio, destacándose entre las urbes con mayor incidencia de rupturas familiares y menor actividad física entre sus habitantes.

El informe de WalletHub se estructuró en tres grandes dimensiones: bienestar emocional y físico, ingresos y empleo, y comunidad y medio ambiente.

Cada dimensión fue ponderada según su peso estimado en la felicidad urbana, valiéndose de indicadores específicos y datos estadísticos de alcance nacional.

La dimensión de bienestar emocional y físico asignó hasta 50 puntos en la valoración final, considerando factores como el índice de satisfacción vital, la tasa de depresión, el acceso a un sueño adecuado y la esperanza de vida.

Detroit quedó en el último puesto nacional en sueño adecuado y entre los peores en participación deportiva; la ciudad también figuró entre los últimos lugares en tasa de separación y divorcio, lo que demuestra dificultades para mantener estilos de vida saludables y estabilidad familiar.

En ingresos y empleo, con un peso de 25 puntos, Detroit mostró el peor desempeño entre las 182 ciudades. Los indicadores incluyeron crecimiento de los ingresos, proporción de hogares con ingresos superiores a USD 75.000 anuales, tasas de pobreza y desempleo, seguridad laboral, subempleo, bancarrotas y horas trabajadas semanalmente.

En todos estos aspectos, la ciudad se vio superada por urbes con contextos socioeconómicos comparables, reflejando la persistencia de desigualdades históricas.

En comunidad y medio ambiente, WalletHub otorgó 25 puntos posibles, analizando variables como el índice de solidaridad, incidencia de delitos de odio per cápita, acceso a zonas verdes por cada mil habitantes, clima y promedio de tiempo de ocio diario.

Detroit se ubicó en la posición 175 en esta categoría, lo que demuestra carencias en integración social y en acceso a entornos favorables para la convivencia y el esparcimiento.

Cómo se realizó la medición y qué indicadores se evaluaron

El reporte de WalletHub analizó 29 indicadores distribuidos en tres dimensiones: bienestar físico, ingresos y comunidad, revelando desigualdad sistemática en Detroit (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comparativo de WalletHub incluyó las 150 ciudades más pobladas de Estados Unidos y, adicionalmente, dos urbes principales por estado para garantizar la representatividad de la muestra.

Se analizaron 29 indicadores distribuidos en las tres dimensiones mencionadas, cada uno con su propia ponderación. Entre los más relevantes figuran el índice de satisfacción vital (3,17 puntos), tasa de depresión (6,35), suicidios (3,17), consumo de marihuana en mayores de 12 años (1,59), recetas de opioides por cada 100 personas (0,79) y porcentaje de adultos con mala salud mental (6,35).

También se incluyeron variables como esperanza de vida (3,17) e inseguridad alimentaria (6,35).

En el apartado de empleo e ingresos, los factores evaluados comprendieron la satisfacción laboral (1,56), la existencia de empleos “de 4 estrellas o más”, subempleo (3,13), tasa de bancarrotas (3,13), promedio de horas trabajadas a la semana (3,13) y tiempo de viaje al trabajo (1,56) como indicador indirecto del equilibrio entre vida personal y laboral.

Para comunidad y medio ambiente, WalletHub analizó la tasa de separación y divorcio (3,57 puntos), delitos de odio per cápita (3,57), acceso a zonas verdes (1,79), clima ideal (1,79), tiempo promedio de ocio diario (7,14) e índice de bienestar comunitario (3,57).

La ciudad de Detroit quedó sistemáticamente en los últimos puestos en la mayoría de estas variables, lo que refleja una convergencia de factores desfavorables en su entorno urbano.

El caso Detroit: desigualdades acumuladas y retos sociales

Detroit alcanzó el último lugar nacional en ingresos, empleo y tasa de sueño adecuado, reflejando severas carencias socioeconómicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja calificación obtenida por Detroit en esta medición nacional expone una serie de desafíos persistentes relacionados con desigualdad, precariedad económica y acceso limitado a servicios de salud, educación y recreación. Además de las tasas elevadas de desempleo y pobreza, la ciudad presenta una menor oferta de actividades vinculadas al bienestar integral de la población.

De las 182 ciudades evaluadas, Detroit fue superada en todos los indicadores de ingresos y empleo, tendencia que apunta a problemas estructurales de largo plazo.

El reporte de WalletHub indica que la percepción sobre la calidad de vida en la ciudad puede diferir entre los propios residentes, quienes suelen apelar a la resiliencia como rasgo identitario local. No obstante, los investigadores centraron el análisis en datos objetivos, descartando la subjetividad de las encuestas de satisfacción personal.

Los responsables del estudio sostienen que la combinación de bajos ingresos, alta tasa de rupturas familiares, escaso acceso a actividades recreativas y elevados problemas de salud mental explican la posición crítica de Detroit en el ranking.

Este diagnóstico descansa en la metodología comparativa de los 29 indicadores seleccionados, los cuales permiten trazar un mapa detallado del bienestar urbano en el país.

El informe como mapa del bienestar urbano

El informe desarrollado por WalletHub permite visualizar los factores que inciden en la felicidad urbana al cruzar variables económicas, sociales y ambientales. La metodología empleada se basó en fuentes oficiales y criterios de ajuste muestral para evitar sesgos estadísticos, reforzando la validez de los resultados obtenidos.

El reporte completo, junto a los datos y clasificaciones específicas de cada ciudad, está disponible en la plataforma digital de WalletHub.