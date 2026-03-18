Las serpientes de cascabel incrementan su presencia en hogares de California

La ola de calor en California provoca un aumento de serpientes de cascabel en hogares, según reportes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la fuerte ola de calor que atraviesa California, las serpientes de cascabel comenzaron a aparecer en los hogares de los californianos, de acuerdo a New York Post.

Un propietario de una vivienda en Rancho Santa Fe se llevó un susto tras salir a su patio trasero y encontrar una serpiente de cascabel de “cerca de un metro de altura”.

El experto en manejo de serpientes Bruce Ireland, fundador de The Snake Wranglers, relató el rescate en sus redes sociales e informó a 10 News: “Probablemente estuvo nadando en círculos toda la noche. No podía escapar”.

Durante el rescate, Ireland precisó que la serpiente se hallaba en “muy mal aspecto” ya que tenía la “cabeza levantada”, aunque supo que seguía con vida.

Serpientes de cascabel

El especialista indicó a medios estadounidenses que el incremento de llamados de emergencia por encuentros con serpientes podría estar relacionado con la abundancia de fuentes de alimento y el calor. Según Ireland, ha habido “más actividad que en años anteriores y empezó antes”.

Por último. El experto reveló que las serpientes están cada vez más activas a medida que suben las temperaturas: “Saldrán cuando perciban calor, en busca de comida y agua”.

Una serpiente de cascabel fue rescatada en una casa de California. Foto: Instagram @wrangler_bruce

Tipos de serpientes más frecuentes en Estados Unidos

Las serpientes suelen incrementar su actividad entre la primavera y el otoño, sobre todo en estados del sur y del oeste donde el clima es más cálido. Zonas rurales, senderos, parques nacionales y áreas próximas al agua concentran la mayoría de los avistamientos.

Entre las especies no venenosas, la culebra de jardín (Thamnophis sirtalis) está presente en casi todo el territorio estadounidense y suele distinguirse por sus rayas longitudinales. La serpiente rata (Pantherophis obsoletus) y la serpiente rey (Lampropeltis getula) son frecuentes en zonas agrícolas y áreas abiertas, lugares donde se alimentan de pequeños roedores.

La serpiente corredora (Coluber constrictor) y la culebra de agua (Nerodia spp.) también figuran entre las especies avistadas habitualmente cerca de fuentes de agua y espacios verdes.

En el grupo de especies venenosas, el portal especializado A-Z Animals y la empresa de control de fauna Critter Control destacan a la serpiente de cascabel (Crotalus spp.) como la más extendida, con más de treinta variantes principalmente en el sur y el oeste de Estados Unidos.

Métodos para prevenir encuentros con serpientes

Existen métodos comprobados para reducir el riesgo de encuentros con estos reptiles y limitar su presencia tanto en viviendas como en espacios públicos.

La aplicación regular de repelentes y la combinación de barreras naturales y físicas son las estrategias principales que el portal especializado en control de plagas Multiplag recomienda para minimizar la aproximación de serpientes.

La utilización de cercas de malla de alambre, enterradas a una profundidad aproximada de 30 centímetros para impedir que los animales atraviesen por debajo, refuerza la protección perimetral.

Según Multiplag, esta medida debe complementarse con el mantenimiento periódico de las barreras y la revisión de posibles grietas o puntos de acceso.