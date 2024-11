Robbie Williams lleva su vida al cine de la forma más inesperada: convertido en un mono

Robbie Williams será representado como un chimpancé CGI en su biopic "Better Man", una metáfora de su visión sobre la fama. (Paramount Pictures)

Robbie Williams, uno de los cantantes británicos más reconocidos a nivel mundial, será representado como un chimpancé generado por computadora en su biopic Better Man. La decisión de retratarlo de esta forma se atribuye a una metáfora que el propio Williams ha usado en distintas ocasiones para describir los desafíos de la fama y la deshumanización de la vida en el ojo público. La película, dirigida por Michael Gracey, se estrenará en salas seleccionadas el 25 de diciembre de 2024, y llegará a todos los cines el 17 de enero de 2025, según informó ABC News. Esta peculiar elección pretende destacar las experiencias de Williams en la industria musical y reflejar su percepción de sí mismo como un “mono de circo” en un escenario que a menudo resulta opresivo.

De acuerdo con el sitio Deadline, Gracey, quien anteriormente dirigió el musical The Greatest Showman, escogió al actor Jonno Davies para dar vida a Williams mediante captura de movimiento en la película. Gracey explicó que el cantante expresó sentirse más identificado con un chimpancé que con cualquier otra representación humana, debido a la empatía y compasión que la sociedad suele mostrar hacia los animales en comparación con los humanos. Con esta interpretación, Gracey buscó reflejar el “truco de magia” de la fama, en el que el público llega a admirar al artista pero, al mismo tiempo, se distancia de la persona detrás de la figura pública. Williams también presta su voz en algunas escenas, mientras Davies encarna el rol visual y corporal del cantante en su versión simiesca.

Williams alcanza la fama con Take That a los 16 años, pero enfrenta crisis y presiones personales en su carrera en solitario. (Captura del tráiler oficial de Better Man)

Williams alcanzó la fama como miembro de la popular banda de pop británica Take That a los 16 años, un periodo en el que su vida personal y profesional se mezclaron en una carrera marcada por un rápido ascenso, seguido de varios episodios de crisis. ABC News recordó que Williams dejó la agrupación en 1995 para iniciar una carrera en solitario, un trayecto que lo llevó al éxito internacional pero también lo expuso a la presión mediática y a dificultades personales que incluyeron problemas de salud mental y adicción. A lo largo de los años, Williams ha sido transparente sobre estos temas, expresando su intención de hacer pública su experiencia y ayudar a otros a comprender los efectos de la fama en su bienestar.

El actor Jonno Davies, conocido por su trabajo en teatro y televisión en el Reino Unido, fue seleccionado para el papel de Williams en su versión CGI debido a su habilidad para interpretar personajes intensos y físicamente complejos. Según Deadline, Gracey y el equipo creativo de Better Man se basaron en técnicas avanzadas de captura de movimiento para recrear cada aspecto de los movimientos de Davies, permitiendo que el chimpancé CGI expresara las emociones y conflictos de Williams con precisión. Este enfoque técnico no es común en las biopics, pero en Better Man se utiliza para transmitir la visión poco convencional del cantante sobre su propia vida y su forma de manejar los desafíos de la industria.

"Better Man" detalla los altibajos de la vida de Williams, incluyendo su lucha contra las adicciones. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además de abordar los años de formación y ascenso de Williams en Take That, Better Man explora su vida personal y las complejidades de su carrera en solitario, detallando episodios de su lucha contra las adicciones y sus conflictos internos. El sitio ABC News indica que el guion presenta a Williams en diversas etapas de su vida, enfrentándose a la presión de ser una figura pública y a las expectativas de la industria musical. Esta representación intenta capturar los altibajos de su trayectoria, desde sus primeros éxitos hasta su eventual regreso a Take That en 2010 y su participación esporádica en reuniones posteriores.

Deadline informó que, además de Davies, el reparto de Better Man incluye a Steve Pemberton, Damon Herriman y Raechelle Banno, actores que interpretan papeles clave en la vida del cantante. Gracey, conocido por su habilidad para combinar drama y entretenimiento, ha manifestado que el objetivo de la película es ofrecer una perspectiva única y cruda sobre la vida de Williams, reflejando tanto su talento como sus luchas. La historia está acompañada por una banda sonora que incluye algunos de los mayores éxitos de Williams, una característica que, según los productores, atraerá tanto a sus seguidores como a aquellos interesados en conocer el lado menos visible de la fama en el mundo de la música.

Williams reflexiona sobre su pasado al ver representada su vida y espera comprensión ante su relación con su padre. (REUTERS/Carlos Osorio)

En una entrevista con Deadline, Williams señaló que el proceso de ver su vida reflejada en pantalla fue emotivo y provocador. Explicó que escenas que involucran a sus excompañeros de banda y su exnovia Nicole Appleton lo hicieron reflexionar sobre su pasado y revivir sentimientos que, según dijo, creía haber dejado atrás. Aunque su relación con sus antiguos compañeros de banda ha mejorado, el cantante expresó cierta inquietud por la reacción que puedan tener al ver la película, especialmente en aquellas escenas que recrean momentos difíciles de sus primeros años juntos.

Williams también mencionó en la misma entrevista que uno de los aspectos más sensibles de la película fue la representación de su padre, quien tiene un papel significativo en su vida y en la trama. Según el cantante, la película no llega a capturar por completo el carisma y encanto de su padre, aunque esperaba que el público pudiera captar la importancia de su figura en su vida. Este enfoque en sus relaciones familiares intenta proporcionar un retrato más completo y humano del cantante, lejos de la imagen pública que sus seguidores suelen percibir.

En otro aspecto de la conversación, Williams compartió con Deadline algunas reflexiones sobre el impacto de la fama en su vida personal. El cantante reconoció que durante la cúspide de su carrera en solitario experimentó niveles elevados de estrés y ansiedad, una situación que, según afirmó, afectó su salud mental. En un concierto en Leeds en 2006, relató haber sufrido un ataque de pánico de dos horas frente a más de 75.000 personas, un evento que describió como un punto de inflexión en su vida. Según sus palabras, este incidente lo llevó a cuestionar su carrera y a replantearse su relación con la música, una transición que le permitió reevaluar sus prioridades y adoptar un enfoque más saludable hacia su trabajo.

Finalmente, Williams admitió que aunque durante años experimentó una relación ambivalente con su propia fama, hoy se siente agradecido por las oportunidades y logros de su carrera. La perspectiva única de la película, narrada a través de la interpretación de un chimpancé CGI, busca capturar esta dualidad, mostrando tanto el encanto como la carga de la vida en el centro de la atención pública.