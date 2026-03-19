Así es la cita vintage de Pickwick que debuta en Chicago

El evento, con trayectoria consolidada en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, se caracteriza por reunir piezas de ropa, joyas y accesorios. Foto: Instagram @pickwickvintage

El mercado vintage se convirtió en un lugar popular con el pasar del tiempo en Estados Unidos dado que se pueden hallar todo tipo de objetos, uno de ellos son las prendas de vestir. Ahora, la ciudad de Chicago tendrá un mercado vintage.

Ubicado en Los ángeles, San Francisco y Nueva York, Pickwick cuenta con una selección de prendas, accesorios y joyas. Desde elegantes básicos para el día a día hasta tesoros únicos y difíciles de encontrar, hay algo para todos los amantes de lo vintage.

La historia del Pickwick Vintage Show se remonta a su origen en la ciudad de Los Ángeles, donde surgió como un mercado especializado en moda, textiles, accesorios y joyería vintage. Foto: Instagram @pickwickvintage

Cuándo y dónde se inaugura Pickwick Vintage Show

El Pickwick Vintage Show debutará en la Chicago Athletic Association el domingo 19 de abril de 2026, ofreciendo a los asistentes acceso exclusivo a más de 30 vendedores de artículos vintage seleccionados, según informó el sitio especializado en eventos locales SecretChicago.

La cita se realizará en el White City Ballroom, ubicado en la octava planta de 12 S. Michigan Ave, Chicago, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Las entradas disponibles por USD 10, incluidas opciones anticipadas de aforo limitado y venta en taquilla el mismo día, detalló el medio.

El evento se consolidó en la costa oeste, realizando ediciones mensuales en ROW DTLA, un espacio de referencia para la cultura y la moda en California.

El evento, con trayectoria consolidada en Los ángeles, San Francisco y Nueva York, se caracteriza por reunir piezas de ropa, joyas y accesorios que abarcan desde básicos diarios hasta tesoros difíciles de encontrar. SecretChicago subrayó que la exhibición responde a la demanda creciente de la moda sostenible y al auge del mercado de segunda mano, sobre todo entre el público más joven.

Quienes visiten el Pickwick Vintage Show podrán explorar artículos únicos y de carácter exclusivo en un entorno diseñado para reinterpretar la experiencia tradicional de compra.

Origen y expansión de Pickwick Vintage Show

La historia del Pickwick Vintage Show se remonta a su origen en la ciudad de Los ángeles, donde surgió como un mercado especializado en moda, textiles, accesorios y joyería vintage. El evento se consolidó en la costa oeste, realizando ediciones mensuales en ROW DTLA, un espacio de referencia para la cultura y la moda en California.

A partir de su relanzamiento en 2022 en este nuevo recinto, el Pickwick Vintage Show amplió su presencia y comenzó a celebrarse también en el Ferry Building de San Francisco de forma bimestral. Su éxito atrajo a expositores de todo Estados Unidos y lo convirtió en una cita para coleccionistas, diseñadores y amantes de la moda vintage de todas las épocas.

En mayo de 2025, el evento realizó su primera edición en Nueva York, dentro de la Grand Central Terminal, marcando su llegada a la Costa Este. En 2026, Pickwick Vintage Show debuta en Chicago en la Chicago Athletic Association, afianzando su perfil nacional y respondiendo al auge del mercado de segunda mano y la moda circular.