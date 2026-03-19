El Palacio de Versalles prepara una muestra única sobre “Marie Antoinette” y el legado de Sofia Coppola

La exposición en el Petit Trianon celebra los veinte años del filme “Marie Antoinette” de Sofia Coppola

El Palacio de Versalles prepara una exposición inédita para conmemorar el vigésimo aniversario del filme “Marie Antoinette” de Sofia Coppola.

La retrospectiva, que tendrá lugar en el célebre Petit Trianon, destacará la influencia cultural de la película y pondrá al alcance del público objetos originales del rodaje, según informó Artnet News.

El Palacio de Versalles celebrará el vigésimo aniversario de la película “Marie Antoinette” con la primera gran retrospectiva dedicada a este filme. La exposición abrirá sus puertas entre el 22 de septiembre de 2026 y el 24 de enero de 2027 en el Petit Trianon, permitiendo a los visitantes explorar vestuario original, accesorios empleados en el rodaje y piezas inéditas.

Este evento busca acercar a los asistentes tanto al universo cinematográfico de Coppola como a la historia de la reina francesa.

El legado cultural de “Marie Antoinette” se reafirma con la participación directa de Sofia Coppola

La exposición, titulada “Marie Antoinette by Sofia Coppola”, será la primera de gran escala destinada al largometraje y se desarrollará en el Petit Trianon, residencia estrechamente ligada a María Antonieta. El evento pretende reafirmar el estatus de obra de culto alcanzado por la película luego de dos décadas, mostrando cómo introdujo la figura de la monarca a nuevas generaciones.

Los tesoros inéditos de la exposición de Marie Antoinette

Entre las piezas principales de la muestra destacan el vestuario original diseñado por Milena Canonero, galardonada con el Óscar por este trabajo. También se expondrán accesorios utilizados durante el rodaje, bocetos de escenografía, el guion anotado y fotografías tomadas en momentos clave de la filmación.

Vestuario original diseñado por Milena Canonero, pieza central de la muestra inédita

Según declaraciones de representantes del Palacio de Versalles, recogidas por Artnet News, “varios elementos del filme se mostrarán al público por primera vez”. Estos objetos inéditos constituyen uno de los principales atractivos de la exposición al reforzar el diálogo entre moda, cine y patrimonio artístico.

A la experiencia se suma la inclusión de piezas diseñadas por Manolo Blahnik, quien creó el calzado para el largometraje, así como la exhibición de storyboards originales y bocetos inéditos de escenografía.

Además, los visitantes podrán asistir a proyecciones especiales de escenas filmadas en los salones históricos del Petit Trianon, lo que promete una inmersión única en el universo de “Marie Antoinette” y su reinterpretación cinematográfica.

Objetos y accesorios utilizados durante el rodaje se exhiben por primera vez en Versalles

Según la programación oficial del Château de Versailles, la exposición contará también con la participación directa de Sofia Coppola en su curaduría, reforzando el vínculo entre la obra y el espacio que la inspiró.

La selección incluirá además material gráfico y objetos preservados en el archivo personal de Sofia Coppola, reflejando el esmero y la pasión dedicados a la recreación histórica que caracteriza al filme.

El legado cultural de Marie Antoinette y su conexión con Versalles

El Petit Trianon, situado fuera del circuito principal de Versalles, representa la intimidad y el entorno personal de María Antonieta. El edificio fue creado originalmente para Madame de Pompadour y, tras pasar a la reina, se transformó en un refugio decorado con papeles pintados y mobiliario floral, símbolos de su huella en la vida cultural de su época.

La muestra fusiona moda, cine y patrimonio en una experiencia única para los asistentes

Durante la realización de la película, Sofia Coppola fue la primera directora con autorización para rodar en áreas habitualmente restringidas del palacio, como el teatro privado de la reina. El medio citado señala que la exposición proyectará escenas del filme en los propios salones donde fueron grabadas, profundizando la conexión entre cine y patrimonio.

En su estreno, la película dirigida por Coppola y protagonizada por Kirsten Dunst fue recibida con frialdad, llegando a ser abucheada en Cannes en 2006.

Sin embargo, con el tiempo, “Marie Antoinette” se convirtió en una obra de culto gracias a su propuesta estética y narrativa, lo que ha impulsado un renovado interés por la reina y el auge del coleccionismo vinculado al filme.

La oportunidad de rodar en el epicentro de Versalles permitió reconstruir la atmósfera original y mostrar espacios inusuales, sumando autenticidad tanto al filme como al legado de María Antonieta, según detalló la agencia en su cobertura.