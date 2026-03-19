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Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron buques lanzamisiles de la Armada iraní en el Mar Caspio

El operativo aéreo, en el que intervinieron varias agencias de inteligencia, fue dirigido contra instalaciones navales estratégicas, afectando la logística y el despliegue militar del régimen de Teherán en la región

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Las IDF atacaron por primera vez buques lanzamisiles de la Armada iraní en el Mar Caspio

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron por primera vez buques lanzamisiles de la Armada iraní en el Mar Caspio durante la noche del miércoles, como parte de la Operación “Rugido del León”. La ofensiva fue dirigida por la Fuerza Aérea israelí en coordinación con la Inteligencia Naval y la Inteligencia Militar, y tuvo como objetivo principal varias infraestructuras navales clave de Irán.

El ataque se centró en un puerto militar subordinado al ejército iraní, donde estaban anclados decenas de buques militares, incluidos buques lanzamisiles, auxiliares y patrulleras. Los buques lanzamisiles alcanzados contaban con sistemas de defensa aérea y misiles antisubmarinos. Entre los objetivos figuraron también un cuartel general central desde el cual la Armada iraní conducía actividades en el Mar Caspio, así como infraestructura dedicada a la reparación y mantenimiento rutinario de embarcaciones.

El ataque se dirigió
El ataque se dirigió a un puerto militar iraní con decenas de buques militares y puso en la mira buques lanzamisiles, auxiliares y patrulleras. (Captura de video)

El ataque israelí al puerto y a los buques cercanos frustró las actividades operacionales de la Armada iraní en el Mar Caspio, debilitando su capacidad de control sobre este espacio marítimo. Se trata de uno de los ataques más relevantes realizados por las FDI desde el inicio de la Operación “Rugido del León”, ejecutado en cooperación entre los comandantes de la Fuerza Aérea y la Armada desde el búnker militar.

Este es el primer ataque confirmado de Israel contra infraestructura naval y buques lanzamisiles iraníes en el Mar Caspio desde el inicio de la operación. La acción tuvo como finalidad agravar el daño a las capacidades del régimen iraní y perjudicar el control de la Armada iraní en la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que continuarán profundizando el daño a las estructuras centrales y a los cimientos del régimen iraní.

El operativo israelí frustró las
El operativo israelí frustró las actividades de la Armada iraní en el Mar Caspio, debilitando su control sobre esta estratégica zona marítima. (Captura de video)

Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que un helicóptero Mi-17 fue destruido durante un ataque realizado en el aeropuerto de Sanandaj, ubicado en la provincia deHamedán, Irán. El ejército israelí señaló que la operación, ejecutada gracias a inteligencia en tiempo real, forma parte de su estrategia para incrementar los daños a las capacidades militares de la fuerza aérea de la Guardia Revolucionaria y reforzar su superioridad aérea en el oeste del país.

Operativo en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet informaron que mataron a Muhammad Abu Shahla, comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis del grupo terrorista Hamas. La operación, ejecutada el miércoles en la Franja de Gaza, fue descrita como un ataque de precisión dirigido a neutralizar una amenaza inmediata contra las fuerzas israelíes. El comunicado oficial, difundido en la cuenta de las FDI en X, subraya que se emplearon armas de precisión y observación aérea, además de inteligencia adicional, para reducir al mínimo los daños a la población civil.

Israel abatió al comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis de la organización terrorista Hamas

Según las FDI, Abu Shahla tuvo un papel relevante como oficial de inteligencia para los altos mandos de la brigada y participó en la planificación de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel que dejó como saldo más de 1.200 personas asesinadas, 251 secuestrados y miles de heridos. Las autoridades israelíes sostienen que el dirigente de Hamas actuó en violación de acuerdos recientes orientados a restablecer capacidades de la organización en la Franja de Gaza, y que estuvo involucrado en la preparación de ataques contra las fuerzas de Israel y contra el propio territorio israelí.

La muerte de Muhammad Abu Shahla fue presentada por el ejército israelí como una acción clave para impedir atentados inminentes en la zona. Las FDI y el Shin Bet afirmaron que “continuarán desplegados en el área y actuarán para eliminar cualquier amenaza inmediata”. El ataque fue planeado para neutralizar operaciones de Hamas que, según Israel, ponían en riesgo la seguridad tanto de las tropas como de la población civil israelí.

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