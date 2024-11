Cuatro muertos y 17 heridos en un choque múltiple en la Interestatal 96 de Michigan

Un camión colisiona con vehículos detenidos en la I-96, dejando cuatro muertos y 17 heridos en Webberville, Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una colisión múltiple en la Interestatal 96 de Michigan dejó un saldo de cuatro personas muertas y 17 heridas, luego de que un camión semirremolque se estrellara contra varios vehículos detenidos en la autopista. El accidente ocurrió cerca de las 11:40 p.m. del sábado 2 de noviembre, cerca del cruce con la carretera M-52, en el área de Webberville, cuando el tráfico en dirección oeste había sido reabierto tras una interrupción temporal.

Según el Departamento de Policía del Estado de Michigan, el cierre temporal en esa sección de la I-96 se debió a trabajos de mantenimiento en el tendido de cables de alta tensión realizados por la empresa DTE Energy. Miembros de las patrullas de carreteras de la policía estatal habían detenido el tráfico para permitir que el personal trabajara en la instalación de los cables de energía, bloqueando completamente la carretera. Tras finalizar la intervención, la vía fue reabierta, pero varios vehículos continuaban detenidos en la carretera en el momento en que un semirremolque los embistió.

De acuerdo con ABC News, el conductor del camión, que circulaba en el carril izquierdo, aparentemente no logró detenerse al ver el tráfico detenido y colisionó con al menos 15 vehículos, lo que provocó que tanto el camión como otros automóviles se incendiaran en el impacto. “Parece que el conductor del camión no vio la retención de vehículos y no pudo frenar a tiempo”, informó la policía en un comunicado en X.

El conductor del camión no identificó el tráfico detenido y colisionó con múltiples vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del choque y el incendio resultante dejó cuatro personas muertas, entre ellas un hombre de 29 años, residente de Carson City, quien conducía una camioneta Ford F-150. También murieron una mujer de 20 años, otra de 43 años y un hombre de 47 años, todos residentes de Lansing y familiares, que se encontraban en un Chevrolet Trax. Las víctimas fueron identificadas y sus edades confirmadas, pero sus nombres no han sido revelados públicamente hasta el momento.

Los 17 heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, incluyendo el University of Michigan Health-Sparrow y el McLaren Hospital en Lansing. Las autoridades no han divulgado detalles sobre la condición actual de los lesionados. El conductor del camión, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue también llevado al hospital de la Universidad de Michigan en Ann Arbor para recibir atención médica, según reportó WLNS.

El accidente provocó el cierre indefinido del tramo de la I-96 donde ocurrió la colisión. Equipos del Departamento de Transporte de Michigan (MDOT) están evaluando los daños estructurales en el puente de M-52 que cruza sobre la Interestatal 96. La policía estatal informó que el tráfico en ambas direcciones de M-52 también se cerró al paso en esa área, mientras se realizan las inspecciones necesarias. El MDOT estima que el cierre de la autopista podría prolongarse hasta el lunes, aunque la reapertura dependerá de los resultados de la evaluación estructural.

Los heridos fueron trasladados a hospitales como el University of Michigan Health-Sparrow y el Hospital McLaren en Lansing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Policía del Estado de Michigan fue asistido por varias agencias locales, incluyendo la Oficina del Sheriff del Condado de Ingham, la Autoridad de Servicios de Emergencia del Noreste de Ingham (NIESA), los departamentos de bomberos de Meridian Township, Stockbridge, Dansville y Delhi, quienes se encargaron de las labores de rescate y la extinción del incendio.

La Interestatal 96 es una vía de alta circulación en Michigan, especialmente en la zona de Webberville, al este de Lansing. El accidente ha interrumpido severamente el flujo vehicular y se espera que los conductores que normalmente transitan por esta vía enfrenten desvíos y retrasos significativos mientras continúan las labores de limpieza y reparación de la carretera y el puente afectado. Las autoridades han recomendado a los conductores buscar rutas alternativas para evitar la zona y han advertido sobre la posibilidad de un tráfico pesado en las vías circundantes.