Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a sus enemigos tras “una noche díficil” por los ataques iraníes

Benjamín Netanyahu aseguró que el país mantendrá una postura firme ante los ataques recientes (Reuters)

Durante una noche marcada por la tensión y la incertidumbre, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, transmitió un mensaje enfático tras los ataques que afectaron a diversas ciudades del país.

“Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”, aseguró.

Los ataques con misiles desde Irán y Líbano provocaron más de 100 heridos en el sur de Israel.

Las operaciones de rescate se desplegaron en Arad, donde un edificio residencial resultó gravemente dañado. Según The Jerusalem Post, allí, los equipos médicos auxiliaron a más de 75 personas, de las cuales 10 se encuentran en una situación grave, mientras que el resto recibió atención por lesiones de diversa consideración.

En Arad, un edificio residencial colapsó como consecuencia de uno de los ataques (Reuters)

Entre los heridos figuró un niño de cinco años que fue trasladado en estado grave al Centro Médico Soroka en Beersheba junto con otros pacientes.

El establecimiento hospitalario declaró un incidente con múltiples víctimas y mantuvo en alerta a sus equipos de emergencia durante toda la noche.

La ofensiva también alcanzó Dimona, donde se registró el colapso de un edificio tras el impacto de un proyectil. La zona sufrió daños materiales y la población fue evacuada ante el riesgo de nuevos ataques.

Un misil impactó esta noche en la ciudad de Dimona

Las autoridades locales informaron que las sirenas de alerta continuaron sonando en localidades cercanas, mientras equipos de rescate y bomberos evaluaban los daños y asistían a los residentes.

El ataque en Dimona generó preocupación internacional por la proximidad del Centro de Investigación Nuclear del Néguev.

Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó en X que no se detectaron niveles anómalos de radiación en la instalación y que no hubo daños directos, aunque instó a la “máxima moderación militar” para evitar incidentes que pongan en riesgo infraestructuras sensibles.

La respuesta del gobierno israelí se articuló en varios frentes. “Di instrucciones al Director General de mi ministerio para que proporcionara toda la asistencia necesaria, junto con todos los ministerios del gobierno”, dijo en en el comunicado Netanyahu.

El primer ministro ordenó reforzar la presencia de equipos de emergencia en las zonas afectadas (Europa Press)

El jefe de gobierno mantuvo contacto directo con autoridades locales para expresar su solidaridad con los afectados y transmitir el apoyo de la ciudadanía a quienes resultaron heridos.

“Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro. Hace poco hablé con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y le pedí que transmitiera, en nombre de todos los ciudadanos de Israel, nuestras oraciones por la paz de los heridos”, posteó.

El alcance de los ataques se extendió a otras áreas del país. En Rishon Lezion, una guardería fue destruida por el impacto de un proyectil, aunque el edificio permanecía vacío por el cierre de las escuelas durante el Shabat, lo que evitó víctimas infantiles. Imágenes difundidas por la prensa mostraron los daños estructurales y el mobiliario reducido a escombros.

Una guardería de Rishon Lezion fue destruida durante la serie de ataques (Reuters)

Los sistemas de defensa aérea de Israel lograron interceptar la mayoría de los misiles y drones lanzados desde Irán y Líbano, pero la multiplicidad de objetivos y la utilización de diferentes tipos de munición dificultaron la tarea de las fuerzas armadas.

Bajo este contexto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, anticipó que las operaciones militares contra Irán continuarán al menos hasta la segunda semana de abril, coincidiendo con la festividad de la Pascua judía.

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, anticipó nuevas operaciones militares (Reuters)

La situación impactó en la vida cotidiana. El ministro de Educación, Yoav Kisch, decidió cancelar el regreso a las clases presenciales en todo el país, previsto para el domingo, como medida preventiva ante la inestabilidad en la región.

“Estoy reforzando las fuerzas de emergencia y rescate que actualmente operan sobre el terreno y hago un llamamiento a todos para que obedezcan las instrucciones del Mando del Frente Interno”, agregó en su posteo Netanyahu.

En paralelo a la crisis, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó por su red social que evalúa reducir “gradualmente” la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, considerando que los objetivos de Washington en la región se encuentran cerca de cumplirse.