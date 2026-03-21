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El uso excesivo de redes sociales visuales se asocia con una peor salud mental juvenil

Un informe internacional concluyó que pasar más de dos horas diarias en plataformas como Instagram o TikTok se vincula con un aumento de problemas de bienestar emocional en jóvenes, especialmente en Europa occidental y países de habla inglesa

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Un análisis de la Universidad
Un análisis de la Universidad de Oxford revela que las redes sociales con foco en imágenes y consumo pasivo perjudican la salud mental juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El World Happiness Report, que clasifica cada año a más de 150 naciones según el nivel de satisfacción vital y bienestar autopercibido de sus habitantes, publicó recientemente su última edición. En 2026, como ocurrió en los últimos nueve años, Finlandia encabezó la lista como el país más feliz del mundo.

De forma paralela, el informe elaborado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford identificó una relación entre el uso de redes sociales y la salud mental juvenil, especialmente en el consumo pasivo de plataformas visuales, según informó el diario británico The Guardian.

Las plataformas de redes sociales orientadas al contenido visual y al consumo pasivo, como Instagram y TikTok, tienen un impacto más negativo en la salud mental de los jóvenes que aquellas enfocadas en la conexión interpersonal, como WhatsApp y Facebook, de acuerdo con el reporte anual.

El estudio advierte que el uso excesivo de redes sociales agrava la insatisfacción entre los jóvenes a escala global, con una incidencia particularmente aguda en los países de habla inglesa y en Europa occidental.

La diferencia entre plataformas no es menor: en un relevamiento que abarcó 17 países de América Latina, quienes usan con frecuencia WhatsApp y Facebook reportaron mayores niveles de satisfacción vital, mientras que el consumo reiterado de Instagram, TikTok y X (antes Twitter) se relacionó con un aumento de problemas de salud mental. Datos recogidos en Oriente Medio y el norte de áfrica coinciden: las aplicaciones de uso más pasivo y centradas en imágenes, plagadas de contenido de influencers, resultan especialmente problemáticas.

Instagram y TikTok, plataformas orientadas
Instagram y TikTok, plataformas orientadas al contenido visual, se asocian con mayores problemas de salud mental en jóvenes, según el Wellbeing Research Centre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones, promedios y efectos del uso de redes sociales en menores

El análisis contó con la participación de la consultora internacional Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el informe, el promedio global de uso de redes sociales es de dos horas y media diarias, muy por encima de la franja considerada ideal.

El director del Wellbeing Research Centre, Jan-Emmanuel De Neve, explicó según el diario británico: “Hay una especie de parámetro intermedio: ni mucho, ni poco. Un uso moderado parece ser óptimo.” El problema es que el promedio no es una hora o menos, sino bastante más.

Un hallazgo del estudio muestra que emplear redes sociales durante una hora o menos al día tiene un efecto positivo en la satisfacción vital, situándose por encima incluso de quienes no hacen uso de ellas (excluyendo a quienes carecen de acceso a internet). Esta conclusión cobra especial relevancia tras la entrada en vigor de la reciente prohibición total del uso de redes sociales –que abarca Facebook, Instagram, TikTok y X, pero deja fuera a WhatsApp– para menores de 16 años en Australia.

“Es el mayor experimento de restricción absoluta para menores de 16 años, y otros países deberían observar con atención sus resultados antes de tomar decisiones precipitadas”, detalló De Neve.

El uso de redes sociales
El uso de redes sociales durante una hora o menos al día tiene un impacto positivo en la satisfacción vital, indica el informe internacional (Crédito: FREEPIK)

El bienestar juvenil depende de múltiples factores además de las redes sociales

El informe revela que la relación entre redes sociales y bienestar juvenil está marcada por la complejidad. Aunque en Lituania el bienestar de los jóvenes supera al de países como Estados Unidos o el Reino Unido, el acceso a las plataformas digitales es similar. “No se puede atribuir todo solo a las redes sociales; hay muchas otras causas en juego”, señaló De Neve.

El propio director remarcó al diario británico que las preocupaciones económicas, la sensación de incertidumbre ante el futuro laboral y el temor a la desaparición de empleos impactan de manera directa en el ánimo de los jóvenes, especialmente en las economías más desarrolladas.

El World Happiness Report concluye que la clave está en “reintegrar el propósito social en las redes sociales y estimular tanto a quienes proveen las plataformas como a los usuarios a usarlas para conectarse con personas reales”.

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