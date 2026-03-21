Sheriff de Los Ángeles recupera en la ciudad mercancía robada por USD 7 millones

Las redadas del Sheriff de Los Ángeles permitieron recuperar mercancía robada valorada en USD 7 millones en el sur de California (FB: Las Orejas del Búho)

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, una serie de redadas coordinadas por la división de robo de carga del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles permitió la recuperación de mercancía robada valorada en USD 7 millones en el sur de California.

Este operativo involucró la confiscación de artículos de lujo y USD 1 millón en efectivo, revelando el alcance y organización de las bandas dedicadas al robo y la distribución ilícita de bienes en la región.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron 13 órdenes de registro en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, según precisó el Departamento del Sheriff. Como resultado, las autoridades detuvieron a varios sospechosos, quienes ahora enfrentan cargos de hurto mayor de mercancía, blanqueo de capitales y receptación de bienes robados.

Las investigaciones revelaron que se trata de una estructura delictiva capaz de movilizar grandes volúmenes de productos sustraídos a través de canales clandestinos, ocasionando daños directos a decenas de empresas.

El reciente operativo permitió la recuperación de mercancía robada por un monto de USD 7 millones, incluyendo bienes de alto valor y efectivo, luego de 13 allanamientos y la detención de sospechosos vinculados a una red que afectó a 36 empresas, como Amazon, Sony y Costco, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

El golpe policial alcanzó a 36 compañías, entre ellas Amazon, Sony, LG, TJ Maxx, Marshalls, Dollar General, Costco, Classica Cordials y Monster Energy. Entre los bienes recuperados figuran carritos de golf, vehículos todoterreno, licores premium, artículos electrónicos y ropa de Disney, así como una amplia gama de electrodomésticos y productos de consumo.

Esta variedad de objetos demuestra la envergadura del esquema criminal y su capacidad para penetrar diversos sectores del comercio minorista y mayorista de California.

Cómo operaba la red y empresas afectadas

El operativo desmanteló una red criminal que impactó a 36 empresas, incluidas Amazon, Sony, LG y Costco, en la distribución ilícita de bienes (FB: Las Orejas del Búho)

El comunicado oficial indicó que los agentes incautaron televisores Hisense, zapatos Wolff, herramientas Milwaukee y Black & Decker, electrodomésticos LG, peluches Jelly Cat, auriculares Axil XCor Pro, equipos para piscinas Pentair, cortapelos Style Craft, barras de sonido Sony, microondas LG, impresoras Canon, cámaras Ring, herramientas Craftsman y bebidas energéticas Monster.

La diversidad de marcas afectadas evidencia el alcance transversal del delito y la complejidad de rastrear el destino final de los productos robados.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles detalló que el operativo forma parte de una estrategia integral contra el robo de carga, delito que ha mostrado un crecimiento constante en el sur de California en los últimos años.

Según datos de la California Highway Patrol, la agencia estatal de seguridad vial, el valor de la mercancía robada en el estado superó los USD 30 millones en 2024, con un incremento del 18 % respecto al año anterior.

La logística portuaria de Los Ángeles y Long Beach, junto con la extensa red de almacenes y centros de distribución en la región, han convertido a la zona en un objetivo frecuente para organizaciones criminales especializadas.

Durante la investigación, los detectives identificaron patrones de sustracción en almacenes, camiones de reparto y puntos de venta, utilizando tecnología de rastreo y análisis de datos para localizar depósitos clandestinos.

Las 13 órdenes de registro ejecutadas permitieron desmantelar varios centros de acopio, donde se encontraban tanto dinero en efectivo como mercancía lista para ser revendida en mercados secundarios, según informaron las autoridades.

El operativo tuvo como consecuencia directa la recuperación de bienes y la prevención de nuevas pérdidas para el sector privado. Empresas como Costco y Amazon implementaron sistemas de seguridad reforzados y colaboran activamente con las fuerzas del orden para identificar patrones de robo y reforzar los protocolos de protección de inventarios.

Mark Griffin, portavoz de la California Retailers Association, la asociación de comerciantes californianos, afirmó: “La cooperación entre empresas y agencias de seguridad es fundamental para frenar el avance de estos delitos y proteger tanto el empleo como la integridad de la cadena de suministro”.

Contexto y medidas preventivas

Las autoridades instan a empresas a reforzar la seguridad y reportar incidentes, ya que el robo de carga concentra más del 33 % de los casos nacionales en California (FB: Las Orejas del Búho)

Las autoridades indicaron que la red utilizaba vehículos modificados y documentación falsa para transportar y almacenar bienes robados. Los productos, extraídos principalmente de almacenes y centros de distribución, se clasificaban y distribuían a través de intermediarios en el sur de California. Parte de la mercancía llegaba a mercados internacionales, dificultando su rastreo y recuperación.

Amazon y Sony figuran entre las empresas más afectadas, con pérdidas superiores a USD 2,5 millones, según la investigación. LG y Costco reportaron el robo de electrodomésticos, herramientas eléctricas y productos electrónicos de alto valor. La presencia de vehículos recreativos y licores premium en los lotes incautados revela que la red criminal operaba tanto en el mercado negro local como en la exportación.

El comisario adjunto del Departamento del Sheriff, Luis Martínez, expresó: “este operativo representa uno de los golpes más contundentes contra el robo de carga en la historia reciente del condado”. Martínez resaltó la colaboración con agencias federales y estatales, junto con la denuncia temprana por parte de las compañías afectadas.

El robo de carga se mantiene como uno de los delitos de mayor crecimiento en el sur de California. La National Insurance Crime Bureau (NICB), organización estadounidense de seguros contra delitos, indica que el estado reúne más del 33 % de los casos a nivel nacional, debido a la presencia de numerosos centros logísticos y la cercanía a puertos internacionales.

Esta tendencia ha llevado a empresas y autoridades a invertir en tecnología de rastreo satelital, cámaras de vigilancia y capacitación especial para su personal de seguridad.

Las autoridades recalcan que la investigación sigue abierta y no descartan nuevas detenciones en los próximos meses. Desde el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, se recomienda a las empresas fortalecer sus sistemas de seguridad y notificar de inmediato toda actividad sospechosa para facilitar la acción policial y reducir las pérdidas por este tipo de delitos.