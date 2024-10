Soledad Cedro: “Nunca se vio en Argentina un evento político del calibre internacional que tendrá la CPAC”

El presidente argentino Javier Milei habla durante la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) en Camboriu, estado de Santa Catarina, en Brasil el pasado 7 de julio (Reuters)

Con una concurrencia que se espera sea masiva para la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebrará en Buenos Aires el 4 de diciembre, la CEO de CPAC, Soledad Cedro, compartió con Infobae la relevancia y expectativas de este encuentro en un contexto de cambio político en América Latina.

“La CPAC es una marca registrada en el debate de ideas conservadoras y libertarias, basada en la búsqueda de la libertad, el respeto por los derechos individuales y el gobierno pequeño”, afirmó Cedro. Destacó que el evento en Argentina es una “extensión lógica” de estos principios en un país que atraviesa una transición luego de “más de 20 años de populismo y corrupción”. Para Cedro, la región enfrenta el “horror del socialismo y populismo” y es fundamental abrir espacios donde “quienes defienden la democracia y creen en el valor de la persona puedan sumar fuerzas”.

Entre los puntos clave del evento, Cedro mencionó la relevancia de Javier Milei como Presidente honorario de CPAC Argentina, quien será el encargado de cerrar el evento. Además, confirmó la participación de figuras internacionales de renombre del movimiento conservador y libertario de Estados Unidos, Europa y América Latina. “Nunca se ha visto en Argentina un evento político del calibre internacional que tendrá CPAC”, aseguró Cedro, anticipando sorpresas y la posible entrega de premios como el Ronald Reagan y el Defensor de la Constitución.

Cedro señaló que uno de los objetivos es que la CPAC en Argentina se convierta en un punto de encuentro anual para el pensamiento conservador y libertario, aspirando a que “sirva de inspiración para la formulación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida”. La CEO destacó que, aunque el conservadurismo a menudo es percibido negativamente en la región, el contexto actual ha evidenciado el fracaso de las políticas socialistas, con “países empobrecidos, inseguros y saqueados por narco-criminales en nombre de ‘la lucha por el pueblo’”.

Con respecto a las críticas que apuntan a una posible polarización promovida por el evento, Cedro afirmó que la CPAC incentiva el “debate de ideas” y que plantear verdades conocidas no implica polarizar, sino construir un diálogo basado en la experiencia. En cuanto al contexto internacional, destacó la importancia de las próximas elecciones estadounidenses, previstas para el 5 de noviembre, las cuales podrían influir en la composición de oradores y en el interés por el evento en Buenos Aires.

- ¿Qué significa para CPAC llevar su cumbre a Argentina y cuál es el objetivo principal de este evento político en un contexto político tan particular en la región?

- CPAC es marca registrada en cuanto al debate de ideas conservadoras y libertarias en todo el mundo. La búsqueda de la libertad, del respeto por los derechos individuales, el gobierno pequeño, son los motores sobre los que se ha ido desarrollando esta conferencia que lleva 50 años ya. Y se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan y defienden la libertad en todo el mundo. En este contexto, llevar el mensaje y el debate a una Argentina que está en un proceso de cambio, saliendo de una época sumamente oscura de más de 20 años de populismo y corrupción que hundieron al país en índices históricos de pobreza, es una extensión lógica de lo que CPAC es. La región latinoamericana, lamentablemente está enfrentando el horror del socialismo y populismo en varios de sus países, en donde se ha perdido la democracia y las dictaduras actúan con el apoyo de organizaciones narco-criminales. En este contexto regional, más que nunca es necesario el debate de ideas que plantea CPAC y la posibilidad de que quienes defienden la democracia y creen en el valor de la persona como individuo se puedan reunir a sumar fuerzas.

- La CPAC ha tenido una influencia importante en el movimiento conservador de los Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen sobre su impacto en la política conservadora en América Latina, especialmente en Argentina?

- Como decía, CPAC es referente. Es punto de encuentro. Y en Argentina, tal como pasó en Estados Unidos esperamos que la conferencia se convierta en ese lugar anual de encuentro del pensamiento conservador y libertario, que sirva de inspiración aquí y en la región para que desde allí salgan políticas públicas que mejoren la calidad de vida en nuestros países.

Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina (CPAC)

- En ocasiones, la palabra “conservador” es considerada negativa en América Latina. ¿Cree que está cambiando esa tendencia?

- Lamentablemente si hay algo que la izquierda siempre ha hecho de manera extraordinaria es propaganda. Son expertos en repetir mentiras hasta instalarlas en el pueblo. Por años, muchos en la región han crecido sin siquiera cuestionarse algunos de esos mantras izquierdistas que nos impusieron desde la cuna. Pero hay algo más poderoso aún que las maquinarias propagandísticas de la izquierda, y es la experiencia personal. Los populismos y socialismos lograron igualar a pueblos enteros en la pobreza, disminuyendo la calidad de vida y las posibilidades de muchas generaciones. Y no hay propaganda alguna que pueda refutar lo evidente. Países pobres, inseguros, saqueados por narco-criminales en nombre de “la lucha por el pueblo”, lucha que jamás lucharon.

Las ideas conservadoras no son ni más ni menos que el respeto por los derechos de cada persona, la constitución, la democracia, mantener un gasto público moderado para que el dinero quede en el bolsillo de los que trabajan, y no en las arcas de estados sobre-dimensionados e ineficientes. Y la gente no es tan ingenua como algunos acostumbrados al poder y a vivir del estado creen. La gente se despertó ya y entendió que llevan años robándoles.

- En esta edición, ¿cuáles serán los temas clave a discutir y qué tipo de ponentes o figuras políticas se esperan para el evento de diciembre?

- Me encantaría poder decir más, pero por ahora no me permiten revelar los nombres de quienes van a participar de este evento. Pero sí puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que nunca se ha visto en Argentina un evento político del calibre internacional que tendrá CPAC el 4 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Ya se ha confirmado públicamente que el presidente Javier Milei será el encargado de cerrar el evento con su discurso, como Presidente honorario de CPAC Argentina y como referente de este movimiento político en el país, pero junto a él habrá muchos referentes del movimiento conservador y libertario en el mundo. Oradores que vendrán especialmente de Europa, de toda la región latinoamericana y, por supuesto, desde Estados Unidos.

CPAC nació en Estados Unidos, y desde allí, buena parte de los referentes conservadores que se están preparando para una nueva presidencia -si es que Donald Trump gana las elecciones como se espera el 5 de noviembre-, estarán en Buenos Aires para sumarse a la fiesta de CPAC.

- ¿Cómo han adaptado los valores conservadores tradicionales a los contextos latinoamericanos, donde las preocupaciones sociales y económicas pueden diferir de las de Estados Unidos?

- A cada lugar que CPAC va se le impone un sabor local, un ángulo local. Sin ir más lejos, aquí en Argentina el rol del presidente Milei será sumamente destacado en la conferencia. Pero los valores políticos son universales y el debate de ideas nos enriquece siempre, sin importar dónde estemos.

- La conferencia también es conocida por sus premios, como el Ronald Reagan y el Defensor de la Constitución. ¿Tienen planeado entregar alguno de estos premios durante la cumbre en Argentina?

- El encuentro en Argentina va a ser una fiesta absoluta, y hay muchas sorpresas planeadas. No puedo en este momento contar más, pero creanme que se van a sorprender porque no se ha visto un encuentro político de este calibre jamás en el país.

- En un escenario global cada vez más polarizado, ¿cómo enfrenta la CPAC las críticas que apuntan a la polarización política que este tipo de cumbres pueden fomentar?

- Como defensores de la democracia, desde CPAC siempre incentivamos el debate de ideas. Esto no quiere decir que no haya verdades universales. Que el socialismo no funciona, y nunca funcionó, está más que probado. Que necesitamos gobiernos eficientes donde el dinero de los contribuyentes sea utilizado de manera correcta, también es absolutamente cierto. Que debemos respetar la constitución, no genera lugar a dudas. Partir de bases conocidas no implica que uno esté polarizando, sino que se intenta lanzar un debate que construya sobre lo que ya sabe, sin teorizar sobre cuestiones que no funcionan. No se trata de polarizer, se trata de construir.

- ¿Cuáles fueron las principales dificultades que han enfrentado al organizar un evento de la magnitud de CPAC en América Latina y qué esperan lograr en términos de participación y resultados?

- La verdad es que la organización hasta el momento ha sido impecable, trabajando con profesionales de primer nivel en Argentina que entendieron desde el primer día lo que CPAC busca hacer. El objetivo siempre es sumar. Sumar ideas, sumar un debate constructivo, traer al país oradores a los que antes no se los ha podido escuchar en vivo y en directo, y crear un movimiento fuerte con el objetivo de que Argentina y la región se beneficien con este tipo de ideas que pueden convertirse en políticas públicas exitosas.

- ¿Cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos de noviembre próximo podría influir en el éxito de la CPAC en Buenos Aires, ya sea en términos de asistencia, relevancia o la participación de figuras clave?

- Creo que el resultado de las elecciones en Estados Unidos va a influir en el mundo entero. El giro que toma la política estadounidense marca tendencia en el mundo. Pero gane quien gane, las ideas conservadoras y libertarias siempre serán relevantes -ya sea que hagan parte del gobierno o de la oposición en países tan influyentes como los Estados Unidos-. En cuanto al interés por el evento, ya hemos visto que es sumamente alto, y eso no va a cambiar. La única diferencia pudiera ser que buena parte de los oradores, pasado el 5 de noviembre, serán personas que se estarán preparando para cargos clave en el nuevo gobierno estadounidense que empezará el 20 de enero de 2025.

X: @TotiPI