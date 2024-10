“Fueron lo mejor que me pasó”: un rapero contó cómo Lyle y Erik Menéndez lo ayudaron a cambiar en prisión

El artista destacó el tiempo que pasó con ambos hermanos y cómo lo ayudaron a crecer como persona. (AP/@officialxraided1)

Los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, continúan generando discusión en Estados Unidos tras el anuncio de la fiscalía del condado de Los Ángeles sobre una posible reevaluación de sus penas de prisión. En 1989, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres. Sin embargo, recientemente, George Gascón recomendó que una resentencia para ambos, lo que podría derivar en su liberación.

Luego de asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, ambos hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua y están encarcelados desde 1996. Aunque gran parte de su vida ha transcurrido en prisión, eso no les impidió formar vínculos amorosos y de amistad.

“Fueron lo mejor que me pasó”

En una conversación reciente con Extra, el rapero X-Raided, cuyo verdadero nombre es Anerae Brown, compartió su experiencia personal con los Menéndez durante su tiempo en prisión.

El artista expresó su gratitud hacia ellos y destacó el aprendizaje que adquirió de interactuar con los hermanos Menéndez. “Fueron la mejor cosa que me pasó durante mi condena, en términos de educación”, afirmó, destacando la influencia positiva que tuvieron en su vida, destacando que se volvieron sus “hermanos mayores”.

Según People, el impacto de Lyle Menéndez en X-Raided fue notable. El rapero relató que el hermano mayor lo vio como alguien con potencial más allá de las pandillas. “Pensé en eso durante mucho tiempo y fue uno de los primeros en enseñarme a utilizar mi influencia de manera positiva”, explicó el rapero.

HOT97 detalló cómo Erik se encargó de cuidar del músico al recibir una carta de su hermano mayor antes de su llegada. “Lyle le había escrito a Erik antes de mi transferencia”, narró Brown, quien contó como lo consideraban su “hermanito”. Este gesto afianzó el lazo entre ellos y dejó una impresión duradera en el cantante.

El caso continúa desarrollándose mientras se espera la decisión judicial sobre la posible nueva sentencia. Pero más allá de las salas judiciales y los argumentos legales, lo que quedó claro es la narrativa de cambio y crecimiento personal que figuras como X-Raided defienden fervientemente al hablar de los Hermanos Menéndez.

Actualmente, el rapero fue liberado y se muestra optimista respecto al futuro de sus excompañeros en prisión y argumentó que “la gente cambia, crece, y el joven de 18 años y el de 21 años que eran entonces no son las mismas personas que son ahora”. Su testimonio sobre cómo ambos han evolucionado y podrían ser “miembros contribuyentes de la sociedad”, fue resaltado por People.

El testimonio de X-Raided refleja cómo las conexiones en prisión pueden fomentar el cambio y el crecimiento personal. (Reuters)

Los hermanos Menéndez y su renacer mediático

El caso de Erik y Lyle no solo captó la atención por la recomendación de resentencia, sino también por la reciente salida de las producciones de Netflix, las cuales ampliaron el conocimiento del público sobre lo vivido por ambos hermanos. La serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story y un documental sobre el caso han resurgido el interés del público en esta historia compleja.

Asimismo, figuras mediáticas como Kim Kardashian abogaron por la liberación de los hermanos, mientras que gran parte de los seguidores que fueron cultivando desde las épocas de su sentencia, se reafirmaron en su postura a favor de ellos. Los familiares de Erik y Lyle también se han manifestado y pedido que su liberación sea otorgada lo más pronto posible, alegando que fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre, José Menéndez.

Quiénes son las esposas de Erik y Lyle

Lyle Menéndez contrajo matrimonio con Anna Eriksson en 1996, pero su unión terminó en divorcio en 2001. Luego, en 2003, Lyle encontró una nueva compañera en Rebecca Sneed, con quien se casó. Por su parte, Erik Menéndez, también formalizó su vida amorosa al casarse con Tammi Menéndez en 1999. Tammi relató su experiencia y la evolución de su relación en el libro titulado They Said We’d Never Make It.

Quién es la hija de Erik Menéndez

Tras contraer matrimonio con Tammi, Erik se volvió el padre legal de Talia, quien se hizo popular en redes sociales, al apoyar la liberación de su papá y de su tío, Lyle, además de mantener informados a sus seguidores sobre los pormenores del caso.

Habitualmente, la joven utiliza las redes sociales para relatar su experiencia con un papá encarcelado y resaltó el rol que tuvo durante toda su vida. “Mi papi fue más padre que muchos en el mundo real”, escribió en su cuenta de Instagram.