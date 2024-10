Escasez de combustible en Florida ante evacuaciones masivas por el huracán Milton

Con el huracán Milton acercándose, la demanda de combustible en Florida alcanza niveles críticos. (REUTERS/Octavio Jones)

El estado de Florida enfrenta un doble desafío: la inminente llegada del huracán Milton, un poderoso ciclón de categoría 5, y una creciente escasez de combustible en varias de sus ciudades más importantes. Con vientos sostenidos de hasta 265 kilómetros por hora, Milton ha obligado a miles de residentes a evacuar sus hogares, lo que ha saturado las principales carreteras y agotado los suministros de combustible en las estaciones de servicio.

Chris Cain, residente de la isla de Sanibel, es uno de los miles de floridanos que han tenido que huir de sus hogares. Cain relató a ABC News que la evacuación ha sido complicada no solo por el tráfico, sino por la dificultad de encontrar combustible. “Cada carretera está colapsada; Parece que todos están en un embotellamiento interminable”, declaró Cain, quien viaja con su pareja y su bebé de ocho meses.

Añadió que muchas estaciones de servicio en su área ya no tienen combustible disponible, lo que hace aún más difícil llegar al hotel a unos 32 kilómetros de su hogar donde habían reservado previamente.

Las autoridades de Florida instan a la calma, pero la falta de combustible genera tensión entre los evacuados. (REUTERS/Octavio Jones)

Escasez de combustible en Florida

A medida que el huracán Milton se desplaza hacia el este, después de haber tocado las costas del norte de la península de Yucatán en México, los residentes de Florida luchan por encontrar combustible en medio de la histeria que suele acompañar a este tipo de fenómenos.

Según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de la plataforma GasBuddy, que monitorea los precios y la disponibilidad de combustible, cerca del 17.4% de las estaciones de servicio en Florida ya se quedaron sin combustible para el mediodía del martes 8 de octubre. Las áreas más afectadas son Fort Myers, Naples y la región de Tampa y St. Petersburg. En Cape Coral, hasta el 50% de las estaciones estaban sin combustible.

Este problema no es tanto una escasez de combustible en sí misma, sino más bien una sobrecarga del sistema de distribución. “El combustible sigue fluyendo, pero las estaciones tienen dificultades para mantenerse al día con la alta demanda”, explicó De Haan en una serie de publicaciones en redes sociales citadas por el mismo medio.

Cerca del 17.4% de las estaciones de servicio en Florida ya se quedaron sin combustible para el mediodía del martes 8 de octubre. (REUTERS/Octavio Jones)

Indicó que las estaciones de servicio de cadenas grandes o paradas de viaje importantes, que suelen tener tanques subterráneos más grandes y mejores recursos logísticos, son las mejores opciones para quienes buscan combustible durante la evacuación.

En zonas como Tampa y St. Petersburg, la situación ha sido especialmente grave, con el 43.06% de las estaciones reportando que no tienen combustible. En Orlando y Daytona Beach, la cifra alcanza el 14.68%. Sin embargo, ciudades como Miami, Jacksonville y Pensacola han registrado un impacto menor, con menos del 2% de estaciones afectadas.

A pesar de las declaraciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien afirmó en una conferencia de prensa el martes por la mañana que no hay una verdadera escasez de combustible en el estado, los residentes que enfrentan largas filas y estaciones vacías opinan lo contrario.

En zonas como Tampa y St. Petersburg el 43.06% de las estaciones reportando que no tienen combustible. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Preparativos para el huracán Milton

Se espera que el huracán Milton toque tierra en Florida entre la noche del miércoles y la mañana del jueves 10 de octubre, de acuerdo con la meteoróloga de CBS News, Nikki Nolan. La tormenta ha generado preocupación en gran parte del estado, especialmente porque llega apenas semanas después del impacto del huracán Helene, que afectó duramente a la región.

En cuanto a la situación actual de las estaciones de servicio, Ned Bowman, portavoz de la Asociación de Comercializadores de Petróleo de Florida, comentó que la escasez temporal de combustible es un fenómeno típico durante las evacuaciones por huracanes. “Es un ciclo habitual”, explicó Bowman. “La demanda se dispara y las estaciones se quedan temporalmente sin combustible, pero los proveedores están constantemente reabasteciendo”.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y los proveedores de combustible, las imágenes de largas filas en las estaciones de servicio y los estantes vacíos en los supermercados reflejan una sensación de caos entre los residentes.

Se espera que el huracán Milton toque tierra en Florida entre la noche del miércoles y la mañana del jueves 10 de octubre. (EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich)

A pesar del caos que rodea la preparación para el huracán, las autoridades instan a los residentes a mantener la calma y no precipitarse en las compras de pánico. De Haan, de GasBuddy, recomendó que aquellos que no tengan una necesidad inmediata de combustible no se apresuren a llenar sus tanques. “Este no es un evento que vaya a hacer que los precios del gas se disparen”, aseguró.

Sin embargo, ante la inminente llegada de Milton y los recuerdos recientes de otros huracanes devastadores, la tensión en Florida es palpable. La población se prepara para lo peor, mientras el sistema de distribución de combustible se esfuerza por mantenerse a la altura de una demanda abrumadora.