Suspendieron la licencia de un médico de Florida acusado de extraer fatalmente órgano equivocado de paciente

Durante la operación, Shaknovsky cambió a una cirugía abierta debido a baja visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licencia médica de Thomas J. Shaknovsky, un osteópata que operaba en el Hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast en Florida, fue suspendida después de que se le acusara de extirpar el hígado de un paciente en lugar de su bazo, resultando en una muerte inmediata. La orden de emergencia fue firmada el 24 de septiembre de 2024 por el Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo.

El incidente tuvo lugar el 21 de agosto de 2024, cuando William Bryan, un hombre de 70 años residente en Alabama, fue ingresado en el hospital. Bryan y su esposa Beverly estaban de visita en el Panhandle de Florida desde Muscle Shoals, Alabama, cuando experimentó dolor abdominal. En el hospital, los médicos detectaron una anomalía en el bazo y le aconsejaron una esplenectomía laparoscópica, de acuerdo con New York Post.

Aunque Bryan rechazó inicialmente la intervención quirúrgica, Shaknovsky persistió en su recomendación durante tres días consecutivos, citando una disminución en los niveles de hemoglobina del paciente. Finalmente, Bryan accedió a someterse a la cirugía el 21 de agosto a las 4 p.m. Sin embargo, el personal de la sala de operaciones expresó su preocupación sobre la habilidad del médico para realizar esta operación compleja.

Durante la cirugía, Shaknovsky decidió convertir el procedimiento laparoscópico en una operación abierta debido a la baja visibilidad provocada por un colon distendido y sangre en el abdomen de Bryan. Según la orden de suspensión, Shaknovsky no documentó el colon como parte de su decisión de cambiar la cirugía, indicó New York Post.

William Bryan, de 70 años, murió luego del error quirúrgico en el Hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast. (Captura de pantalla Fox News)

Mientras realizaba la cirugía, Shaknovsky extrajo el hígado en lugar del bazo. Alegó haber identificado erróneamente un vaso sanguíneo y utilizó una grapadora quirúrgica, lo que provocó una hemorragia crítica en Bryan, quien sufrió un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados por el personal, Shaknovsky continuó diseccionando el abdomen y finalmente retiró un hígado de 4,6 libras. Insistió incorrectamente que era el bazo, reportó Fox News.

El personal de la sala de operaciones se alarmó y un miembro del equipo llegó a sentirse mal al ver el hígado extraído, una visión que no coincidía con la descripción de un bazo. Shaknovsky, sin embargo, pidió al personal que etiquetara el hígado como “bazo” y lo enviara a patología. Posteriormente, el médico salió del quirófano en múltiples ocasiones, repitiendo que Bryan murió debido a un aneurisma de la arteria esplénica, de acuerdo con New York Post.

El cirujano general de Florida afirmó que la incorrecta identificación del hígado no fue un error trivial. A pesar de haber cambiado a un procedimiento abierto para aumentar la visibilidad, Shaknovsky disecó el hígado, cortando las uniones anatómicas que deberían haberle indicado que estaba manipulando el órgano incorrecto. Cada ligamento cortado representaba una oportunidad para darse cuenta del error y, sin embargo, el médico no rectificó su acción, de acuerdo con New York Post.

Además de este incidente fatal, Shaknovsky tiene un historial de errores médicos similares. En mayo de 2023, el médico extirpó parte del páncreas de un paciente en lugar de la glándula suprarrenal izquierda. Este incidente provocó daños permanentes a largo plazo en el paciente, quien afortunadamente sobrevivió. La orden de suspensión urgió una restricción total de las prácticas quirúrgicas del doctor, dada su actitud negligente y carente de responsabilidad, según Fox News.

Thomas J. Shaknovsky, osteópata en Florida, suspendido tras extirpar hígado de paciente en lugar de bazo. (Captura de pantalla Fox News)

William Bryan fue declarado muerto como consecuencia de la extirpación incorrecta del hígado durante la esplenectomía. Su familia prepara una demanda por mala praxis con la asistencia del bufete Zarzaur Law, informaron fuentes de Daily Mail.

En una declaración pública, Beverly Bryan, la viuda del paciente, calificó la muerte de su esposo como un homicidio. La orden de emergencia del Departamento de Salud de Florida acusó a Shaknovsky de múltiples mentiras y falsificaciones en los registros médicos y de presionar a otros para respaldar su versión incorrecta de los eventos, según Fox News.

El hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast confirmó que Shaknovsky ya no es parte de su personal y que han eliminado todo acceso que tenía a sus instalaciones. Aunque el hospital investiga la muerte de Bryan, declinó hacer comentarios sobre casos específicos, de acuerdo con Fox News.