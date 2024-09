Retiraron alimentos para mascotas en EEUU por posible contaminación con salmonela y listeria

La FDA descubrió la presencia de bacterias salmonela y listeria en productos de Answers Pet Food. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lystn LLC, propietaria de Answers Pet Food, ha iniciado el retiro de diversos productos alimenticios para perros tras descubrirse la presencia de las bacterias salmonela y listeria. El retiro afecta a las fórmulas Answers Detailed Beef Formula for Dogs, Answers Straight Beef Formula for Dogs y Answers Straight Chicken Formula for Dogs, según un comunicado emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Las muestras contaminadas fueron recolectadas por la FDA durante una inspección de rutina. Los productos afectados, vendidos en paquetes de medio galón de 4 libras, estuvieron disponibles tanto en tiendas minoristas como en plataformas en línea.

Hasta la fecha, no se han confirmado casos de enfermedad en animales ni en humanos relacionados con estos productos. Sin embargo, la exposición a salmonela y listeria puede ser peligrosa tanto para las mascotas como para las personas que manipulan los alimentos contaminados. La FDA ha recomendado desechar o destruir cualquier producto que no haya sido consumido y desinfectar las áreas que hayan podido estar en contacto con los mismos.

No se han confirmado casos de enfermedad en humanos o animales, pero se recomienda desechar los productos contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de infección para las personas es significativo si no se lavan bien las manos después de manipular los productos contaminados. Listeria y salmonela pueden causar infecciones graves en personas con sistemas inmunes debilitados, niños pequeños y personas mayores. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

En el caso de las mascotas, la listeria rara vez causa enfermedades graves, aunque es posible. Los perros pueden experimentar síntomas leves como diarrea y vómitos. Sin embargo, pueden ser portadores asintomáticos y transmitir la bacteria a sus dueños. La FDA también ha destacado la importancia de la higiene al manipular alimentos para mascotas para minimizar el riesgo de transmisión.

La salmonela, por otro lado, puede provocar letargo, diarrea con sangre, fiebre y vómitos en las mascotas afectadas. Algunas de ellas pueden mostrar únicamente una reducción en el apetito, fiebre y dolor abdominal. Las infecciones por salmonela en mascotas sanas pueden llevar a que se conviertan en portadoras y potencialmente infecten a otros animales o humanos, según la FDA.

La FDA advierte sobre el riesgo de infección por salmonela y listeria para mascotas y humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas en riesgo elevado, como los niños menores de 5 años, los mayores de 65 años y aquellos con sistemas inmunes debilitados, pueden experimentar enfermedades más graves que requieran tratamiento médico o hospitalización, según los CDC.

La FDA insta a los consumidores a contactar con el lugar de compra para obtener reembolsos o más información sobre cómo proceder. Asimismo, se aconseja a los propietarios de mascotas estar atentos a los síntomas mencionados en sus animales y a los suyos propios tras la manipulación de alimentos posiblemente contaminados.

Lystn LLC ha cooperado con las autoridades federales durante el proceso de retiro y continúa monitorizando la situación para asegurar la seguridad de sus productos. El problema de la contaminación resalta la importancia de los controles de calidad estrictos en la producción de alimentos para mascotas y la necesidad de mantener una vigilancia constante para prevenir posibles brotes de enfermedades.