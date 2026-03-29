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Uma Thurman revela por qué disfruta ser villana y heroína

La actriz comparte cómo el reto de explorar personalidades complejas la motiva a buscar papeles fuera de lo común y a reinventar su arte cada vez

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Uma Thurman destaca la experiencia liberadora de interpretar a villanas en el cine internacional, explorando emociones y psicologías poco convencionales (REUTERS/Mario Anzuoni)
Uma Thurman destaca la experiencia liberadora de interpretar a villanas en el cine internacional, explorando emociones y psicologías poco convencionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense Uma Thurman compartió en una entrevista con People su perspectiva sobre los desafíos y motivaciones que la impulsan a asumir papeles de villana y heroína, subrayando cómo la exploración de personajes con diferentes matices ha marcado su carrera y enriquecido su proceso creativo.

Para Thurman, interpretar a una villana representa una oportunidad única de transitar emociones poco convencionales y adentrarse en terrenos creativos donde las reglas tradicionales carecen de peso. La actriz explicó que estos papeles le ofrecen una libertad artística difícil de hallar en otros roles, permitiéndole experimentar con facetas de la psique humana que suelen permanecer ocultas en personajes convencionales.

“La libertad que tienes al interpretar a la mala de la historia es única”, afirmó, resaltando que la ausencia de restricciones morales facilita una entrega total al guion y a las motivaciones oscuras del personaje.

Uma Thurman en Batman y Robin (1997) Crédito: Flashback FM
La actriz estadounidense subraya que la libertad artística en papeles de antagonista permite experimentar con facetas ocultas de la psique humana

Al mismo tiempo, Thurman reconoció que la riqueza de una interpretación no depende exclusivamente de si el personaje es antagonista o heroína, sino de la profundidad y complejidad emocional con la que es construido. “He tenido la suerte de interpretar personajes muy distintos, como la mente maestra de una venganza y también a mujeres que luchan por la justicia”, expresó.

La construcción de heroínas lejos de los estereotipos

La actriz detalló que los papeles de heroína tienen sus propios retos, en particular cuando el personaje debe enfrentar un pasado complejo o dilemas éticos significativos.

Para Thurman, el atractivo reside en los personajes positivos que logran trascender los estereotipos y presentan motivaciones ambiguas o historias de superación personal. Este enfoque le exige un trabajo actoral más introspectivo, basado en la investigación psicológica y la empatía, lo que mantiene su interés y la desafía a reinventar su método en cada proyecto.

Los papeles de heroína presentan para Thurman retos únicos, como trascender estereotipos y construir figuras verosímiles con motivaciones ambiguas (REUTERS/Mario Anzuoni)
Los papeles de heroína presentan para Thurman retos únicos, como trascender estereotipos y construir figuras verosímiles con motivaciones ambiguas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese sentido, Thurman subrayó que su proceso creativo implica analizar minuciosamente los antecedentes y los conflictos internos del personaje, buscando siempre que la heroína sea verosímil y alejada de clichés. El objetivo es ofrecer al público una figura con la que pueda identificarse, que genere reflexión y despierte emociones reales.

La influencia de los papeles en su desarrollo actoral

A lo largo de su carrera, Uma Thurman ha encontrado en cada papel la oportunidad de descubrir nuevas perspectivas sobre la condición humana. Destacó que la variedad de personajes, tanto en el cine independiente como en grandes producciones, le ha permitido ampliar su rango interpretativo y adquirir una comprensión más profunda de distintos perfiles psicológicos.

Thurman apuesta por el análisis psicológico y la empatía para crear personajes identificables, alejados de clichés y con historias inspiradoras (REUTERS/Mario Anzuoni)
Thurman apuesta por el análisis psicológico y la empatía para crear personajes identificables, alejados de clichés y con historias inspiradoras (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz hizo hincapié en que, lejos de encasillarse en un tipo de personaje, busca aceptar proyectos que impliquen un desafío profesional y la obliguen a salir de su zona de confort. Esta filosofía ha consolidado su reputación como una intérprete versátil y dispuesta a asumir riesgos en la industria cinematográfica.

El vínculo con la audiencia y la vigencia profesional

Thurman considera esencial encontrar nuevas formas de conectar con el público a través de personajes definidos por la ambigüedad y la riqueza emocional. Señaló que su aspiración es establecer un puente empático con la audiencia, utilizando la autenticidad de sus interpretaciones para provocar preguntas y suscitar debate.

Uma Thurman
Establecer un puente empático con la audiencia y mantener la autenticidad es fundamental en la trayectoria actoral y profesional de Uma Thurman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta búsqueda constante de desafíos, sumada a la voluntad de profundizar en las emociones humanas, ha sido la clave para mantener su entusiasmo por la actuación y su vigencia en la industria. Para la actriz, la capacidad de reinventarse y sorprender al espectador es fundamental en un entorno profesional tan cambiante como el cinematográfico.

Trayectoria y aportes al cine internacional

En más de tres décadas de trabajo, Uma Thurman ha dejado una huella significativa en el cine internacional, participando en películas emblemáticas bajo la dirección de cineastas como Quentin Tarantino. Su papel en Kill Bill la consolidó como referente de personajes complejos, mientras que su trabajo en Pulp Fiction la llevó a recibir elogios tanto de la crítica como del público.

Uma Thurman, Kill Bill y el accidente que casi la mata en el rodaje
Reconocida por películas como 'Kill Bill' y 'Pulp Fiction', Uma Thurman ejerce una importante influencia sobre nuevas generaciones en la industria cinematográfica (Archivo IMBD)

Thurman ha sido nominada a reconocimientos como el Oscar y el Globo de Oro, y continúa eligiendo proyectos que desafían los límites tradicionales del género y el arquetipo. Su legado se refleja en la influencia que ejerce sobre intérpretes de nuevas generaciones, para quienes sirve de ejemplo en la búsqueda de personajes con profundidad y autenticidad.

En síntesis, la carrera de Uma Thurman está marcada por la diversidad de papeles y la voluntad de explorar facetas inéditas del ser humano, lo que le ha permitido mantenerse vigente y relevante en la industria cinematográfica global.

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