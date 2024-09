Cerraron playas del este de EEUU luego de encontrar desechos médicos peligrosos

El acceso para nadar en Ocean City sigue cerrado a la espera de resultados de pruebas de agua. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las playas de Maryland, Delaware y Virginia fueron cerradas a los bañistas el pasado domingo debido a la aparición de desechos médicos, incluidos agujas hipodérmicas usadas y productos de higiene femenina. Este hallazgo motivó a las autoridades a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los visitantes. Los cierres afectan aproximadamente 80 kilómetros de costa, incluida Fenwick Island en Delaware y Chincoteague Island en Virginia. Entre las playas comprometidas se encuentran Assateague Island y Ocean City en Maryland, así como Dewey Beach en Delaware.

Medidas de seguridad ante la aparición de desechos

Según un comunicado del Servicio de Parques Nacionales en Assateague Island National Seashore, aún no se ha determinado el origen de los desechos encontrados. “No tenemos actualmente idea de dónde provino y no vamos a especular sobre una fuente”, declaró la oficina en una publicación en Facebook. Además de las agujas hipodérmicas, las autoridades descubrieron tapas de agujas de colores y puntas de cigarrillos.

Joe Theobald, director de Servicios de Emergencia en Ocean City, Maryland, recomendó a los visitantes evitar el océano hasta que la situación esté bajo control. “Hasta que estemos seguros de que la situación está bajo control, recomendamos usar zapatos en la playa y evitar el océano por completo”, anunció Theobald, de acuerdo con The New York Post.

Las playas de Maryland, Delaware y Virginia cerraron el domingo debido a desechos médicos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Descubrimiento de los desechos médicos

Un gerente del parque de Assateague informó al Washington Post que las cuadrillas descubrieron la basura el domingo temprano durante una patrulla posterior a la marea alta. En dicha inspección, hallaron casi 50 agujas y suficiente material de desecho para llenar un cubo de 19 litros (5 galones). Las autoridades también señalaron que los desechos comenzaron a llegar a la orilla el domingo por la mañana, sin poder precisar cuánto tiempo permanecerán cerradas las playas en esa área.

El martes, Theobald anunció que no había desechos médicos en la playa de Ocean City después de una limpieza posterior a la marea alta. Sin embargo, el acceso para nadar estaba cerrado, y su departamento seguía trabajando con el Departamento de Salud para realizar pruebas de agua con la esperanza de reabrir antes del fin de semana.

Cierres de playa y restricciones

De acuerdo con Fox News, en Fenwick Island, Delaware, las autoridades también cerraron temporalmente la playa debido a la presencia de desechos médicos. En una publicación en redes sociales, la ciudad de Ocean City anunció el domingo pasado que su equipo de servicios de emergencia estaba abordando activamente el reciente descubrimiento de estos desechos.

Según la oficina del alcalde de Ocean City, Rick Meehan, la piscina fue clausurada para los nadadores debido a las agitadas condiciones del oleaje y la limitada cantidad de salvavidas. Sin embargo, las autoridades esperan reabrir las playas próximamente tras obtener los resultados de las pruebas de agua.

Autoridades trabajan con el Departamento de Salud del Condado de Worcester para investigar. (Archivo)

Precedentes de este tipo de incidentes

Este no es el primer episodio en el que desechos médicos llegan a las costas del este de Estados Unidos. En 2021, las inundaciones en Nueva York provocaron la liberación de aguas residuales en el puerto de la ciudad, enviando cientos de jeringas usadas a las costas de Nueva Jersey. En aquella ocasión, las autoridades estimaron que muchas de las agujas fueron utilizadas por diabéticos que las habían desechado inadecuadamente por el inodoro, según The New York Post.

En 1987, varios kilómetros de costa en Nueva Jersey fueron cerrados después de que desechos hospitalarios emergieran en las playas. Las autoridades sospecharon entonces que los desechos fueron arrojados ilegalmente por una barcaza en tránsito, de acuerdo con The New York Post.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades continúan trabajando estrechamente con el Departamento de Salud del Condado de Worcester y otras instituciones sanitarias para investigar el origen de los residuos médicos, como indicó Joe Theobald en una declaración.

Assateague Island National Seashore también anunció el cierre inmediato de playas, resaltando que todas las zonas del lado de Maryland y Virginia están cerradas para nadar y caminar en el agua, según el Washington Post. Maryland State Parks emitió un aviso similar indicando que no se permiten actividades acuáticas en el presente momento debido a la abundancia de desechos médicos.