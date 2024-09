Una ciudad de Florida adopta ley que prohíbe dormir en espacios públicos y genera controversia

Fort Lauderdale implementa Ley HB 1365 para prohibir campamentos en espacios públicos. (Getty)

La ciudad de Fort Lauderdale ha iniciado su proceso para adoptar una nueva ley estatal que prohibirá que las personas sin hogar duerman en espacios públicos. Esta legislación, conocida como Ley HB 1365 de Florida, entrará en vigor el 1 de octubre y ha generado gran discusión a nivel municipal. Los comisionados de la ciudad se reunieron el martes para delinear un plan destinado a cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la legislatura estatal, de acuerdo con NBC Miami.

Fort Lauderdale es la primera ciudad en el condado de Broward en abordar esta normativa. Según informes, más de 1,600 personas viven en las calles del condado, y aproximadamente la mitad de ellas se encuentran en Fort Lauderdale. La ordenanza municipal que se estudia prohibirá a las personas sin hogar acampar o dormir en lugares públicos durante todo el día, de acuerdo con Sun Sentinel.

La medida ha generado diversas opiniones entre los líderes locales. El alcalde Dean Trantalis se pronunció defendiendo que la ciudad no ha estado inactiva. Señaló que la ley, aprobada en marzo, no cuenta con fondos estatales para su implementación, situación que también afecta a otras ciudades en Florida con problemas similares, según el Sun Sentinel.

El alcalde Trantalis destaca la falta de fondos estatales para ejecutar la nueva ley. (Archivo)

La ley HB 1365 incluye sanciones para los condados y ciudades que no la hagan cumplir. A partir de enero, los gobiernos locales podrían enfrentar demandas de residentes, propietarios de negocios y el fiscal general del estado si no aplican la prohibición de dormir en público, de acuerdo con The Miami Herald.

Los datos del condado muestran que Fort Lauderdale, que alberga tanto el juzgado como la cárcel del condado, se ha convertido en una zona con alta concentración de personas sin hogar. Según un estudio realizado hasta septiembre de 2023, se estima que 8,263 personas residen en las calles del condado de Broward, de las cuales casi la mitad se encuentran en Fort Lauderdale. A pesar de que el condado cuenta con 612 camas en refugios, estas no cubren la demanda existente, de acuerdo con el Sun Sentinel.

Los líderes de la ciudad han propuesto varias soluciones, incluyendo la creación de campamentos de emergencia para personas sin hogar con acceso a duchas y baños. Sin embargo, estos campamentos no pueden estar situados cerca de zonas residenciales, lo que complica la búsqueda de ubicaciones adecuadas, según el Sun Sentinel.

Fort Lauderdale, con 612 camas en refugios, no cubre la demanda de 8,263 personas sin hogar. (Getty)

El martes, el alcalde Trantalis propuso al condado el establecimiento de 100 pequeñas casas en terrenos de la ciudad cerca del vecindario de Broadview Park. Pese a sus esfuerzos, la ciudad aún espera una respuesta del condado para seguir adelante con el plan. Además, se propuso crear un espacio separado en la cárcel del condado para personas sin hogar arrestadas por violar la prohibición. Esta medida, sin embargo, sería un última recurso según Trantalis, quien destacó la importancia de ofrecer recursos de salud y rehabilitación, de acuerdo con el Sun Sentinel.

Chris Cooper, administrador interino designado como zar de las personas sin hogar, presentó varias opciones para la ciudad, entre ellas la compra de un edificio de 3 millones de dólares que funcionaría como centro de asistencia y tribunal comunitario. Este tribunal ofrecería servicios clave de vivienda y tratamiento de salud mental y abuso de sustancias a las personas sin hogar acusadas de delitos menores, de acuerdo con el Sun Sentinel.

Para abordar los crecientes problemas logísticos y responder a las nuevas disposiciones legales, Fort Lauderdale ha introducido la función “preocupación por personas sin hogar” en su aplicación FixIt FTL. A través de esta herramienta, los residentes pueden reportar incidentes de personas sin hogar, permitiendo que el equipo de extensión de la ciudad responda rápidamente. No obstante, esta medida ha sido criticada por defensores de las personas sin hogar, quienes argumentan que la aplicación deshumaniza a las personas al tratarlas como un problema más a gestionar, según The Miami Herald.

La aplicación FixIt FTL permite a los ciudadanos reportar incidentes de personas sin hogar, pero es criticada por defensores que la ven como deshumanizante.

La ciudad de Los Ángeles y Salt Lake City también utilizan aplicaciones similares para reportar incidentes de personas sin hogar. Estas ciudades han implementado tareas similares como respuesta a leyes que exigen la regulación de los campamentos y espacios de dormir públicos. En algunos casos, estas políticas han llevado a demandas legales, como la presentada contra Salt Lake City por no hacer cumplir las ordenanzas locales y estatales sobre campamentos públicos, de acuerdo con The Miami Herald.

En Fort Lauderdale, la aplicación permite a los ciudadanos adjuntar fotos y proporcionar ubicaciones específicas de las denuncias, una medida que facilita la intervención del equipo de ayuda a personas sin hogar de la ciudad. Según Cooper, esta especificidad es fundamental para cumplir con la nueva ley estatal, de acuerdo con The Miami Herald.

El programa de tribunal comunitario de Fort Lauderdale, creado en 2018, ayuda a conectar a las personas sin hogar con servicios esenciales. Emplea fondos federales y estatales para financiar programas destinados a empleo, vivienda, atención de salud mental y otros servicios, según el Sun Sentinel.