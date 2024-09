Las ligaduras de trompas aumentaron en Estados Unidos después de la prohibición del aborto

En Estados Unidos se ha registrado un notable aumento en los procedimientos de ligadura de trompas. (Archivo)

En 2022, tras la revocación del fallo Roe v. Wade, se incrementaron significativamente las ligaduras de trompas en varios estados de Estados Unidos, especialmente en aquellos con restricciones estrictas al aborto. Esta información se desprende de un estudio reciente publicado en la revista JAMA.

Según el análisis, que revisó datos de seguros médicos de casi 4.8 millones de mujeres que se sometieron a esta intervención quirúrgica en 36 estados y Washington D.C. durante 2021 y 2022, se observó un aumento gradual en estos procedimientos a partir de la segunda mitad de 2022, tras el fallo del Tribunal Supremo.

De acuerdo con CBS News, los investigadores clasificaron los estados en tres categorías: “prohibidos,” “limitados” y “protegidos,” en función de sus políticas de aborto. Mientras que, antes de la decisión de Dobbs, las tasas de ligaduras de trompas se mantenían estables en todas las regiones, después del fallo, estas comenzaron a subir en todos los grupos de estados, destacándose un aumento mensual del 3% en los estados con prohibiciones estrictas.

Las políticas de aborto restrictivas impulsaron el aumento de esterilizaciones femeninas en 2022. (Europa Press/Contacto/Michael Nigro)

Xiao Xu, autor principal del estudio y profesor asociado de ciencias reproductivas en el Vagelos College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia, comentó que estos hallazgos no son del todo sorprendentes dadas las nuevas restricciones al aborto.

La investigación añade evidencia a otros estudios que también han señalado un incremento en los procedimientos de esterilización desde la revocación de Roe v. Wade.

En abril, otro estudio publicado en JAMA Health Forum había informado un aumento abrupto tanto en ligaduras de trompas para mujeres de 18 a 30 años como en vasectomías para hombres del mismo grupo etario.

Jacqueline Ellison, autora de este estudio y colaboradora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh, destacó que el análisis hecho por el equipo de Xu proporciona una visión más detallada al poder desglosar la información por estado, algo que no fue posible en su propia investigación.

Incremento del 3% mensual en ligaduras de trompas en estados con prohibiciones severas desde julio 2022. (Bayer)

El doctor Clayton Alfonso, ginecólogo y obstetra en la Universidad Duke en Carolina del Norte, también observó un aumento en las solicitudes de ligaduras de trompas en su práctica, especialmente cerca de la fecha en que se emitió la decisión Dobbs.

Alfonso explicó al mismo medio que las pacientes que no querían más hijos —o ninguno— estaban preocupadas por la posibilidad de un fallo de los anticonceptivos y un embarazo no deseado, decidiendo así optar por la esterilización, temiendo no poder recurrir al aborto si fuera necesario.

Carolina del Norte prohibió la mayoría de los abortos después de las 12 semanas de embarazo en 2023. Alfonso señaló que la demanda por procedimientos de ligadura de trompas ha disminuido un poco, lo que atribuye a una mayor claridad sobre las leyes locales.

Xu mencionó que su equipo está interesado en realizar estudios futuros sobre lo que ocurre más allá de 2022, dado el panorama cambiante de las leyes y políticas de aborto en Estados Unidos. Esta continua evolución sugiere la necesidad de investigaciones adicionales para comprender plenamente los efectos de tales decisiones judiciales en la salud reproductiva.