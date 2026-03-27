Irán prohibió a sus selecciones y clubes viajar a países “hostiles”

La selección masculina de Irán tiene prohibido jugar partidos en países considerados “hostiles” por las autoridades iraníes (AP)

Las autoridades de Irán formalizaron una prohibición que impide a sus equipos deportivos nacionales y de clubes viajar a países clasificados como “hostiles”, una decisión que responde a motivos de seguridad y tiene efectos inmediatos en el calendario internacional de distintas disciplinas.

El Ministerio de Deportes de Irán comunicó la medida mediante un anuncio oficial, en el que explicó que la seguridad de los atletas y miembros de las delegaciones no puede ser garantizada en aquellas naciones señaladas como adversas, en el contexto de la actual guerra en Medio Oriente.

La restricción afecta de forma inmediata a la participación internacional de equipos y selecciones iraníes. El Ministerio de Deportes instruyó a la Federación de Fútbol de Irán y a los clubes bajo su órbita a notificar formalmente a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para solicitar nuevas sedes en partidos programados en países sujetos a la nueva directiva.

Irán tiene previstos amistosos internacionales ante Nigeria y Costa Rica como preparación para el Mundial (créditos: Wold Cup Tickets)

El club de fútbol Tractor, uno de los más relevantes del país, debió suspender su viaje para enfrentar al Shabab Al Ahly de Emiratos Árabes Unidos en territorio de Arabia Saudita.

La prohibición también alcanza a selecciones de otras disciplinas, lo que podría generar un efecto dominó en el calendario deportivo regional. La noticia coincide con el regreso reciente de la selección femenina de fútbol de Irán desde Australia, tras su participación en la Copa Asiática Femenina 2026.

Dos jugadoras solicitaron asilo en Australia y no regresaron a Irán (Reuters)

Integrantes de la selección femenina generaron polémica al no cantar el himno nacional durante su debut ante Corea del Sur en la Copa Asiática, lo que provocó críticas en medios estatales iraníes, donde las calificaron de “traidoras”.

Posteriormente, las futbolistas interpretaron el himno en otros partidos, aunque la tensión se mantuvo. Siete miembros del plantel solicitaron asilo en Australia por temor a represalias; de ellas, cinco desistieron días después, en circunstancias que, de acuerdo con activistas de derechos humanos, podrían estar vinculadas a presiones o amenazas dirigidas a sus familias.

El regreso de la selección femenina fue presentado como un acto heroico por las autoridades, que organizaron una bienvenida oficial para las jugadoras. Diversos sectores interpretaron la situación como muestra del clima de presión que enfrentan los deportistas iraníes al competir en países con relaciones tensas con Teherán.

La selección femenina regresó recientemente de Australia tras disputar la Copa Asiática Femenina 2026 (Reuters)

En paralelo, la decisión del Ministerio de Deportes impacta en la preparación de la selección masculina de fútbol de Irán para el Mundial 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Irán consiguió su clasificación tras superar la etapa de eliminatorias de la AFC y quedó encuadrada en el grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sin embargo, la normativa actual le impediría disputar partidos en territorio estadounidense, uno de los países anfitriones.

Irán comparte el grupo G del Mundial 2026 con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda

La Federación de Fútbol de Irán inició conversaciones con la FIFA para explorar la posibilidad de trasladar sus partidos a México, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta favorable del organismo.

Bajo ese contexto, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó la existencia de estas gestiones. Mientras tanto, la selección masculina realiza una concentración en Turquía y tiene programados amistosos ante Nigeria y Costa Rica.

(Con información de EFE)