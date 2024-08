Los policías en EEUU empiezan a usar IA para redactar reportes sobre delitos: surgió una polémica judicial

La implementación de IA genera debates sobre la integridad judicial. (Axon)

En Oklahoma City, los agentes de policía han comenzado a utilizar inteligencia artificial (IA) para redacción de primeros borradores de informes de incidentes, ahorrando así tiempo significativo y mejorando la precisión de los reportes. Este avance ha suscitado tanto entusiasmo como preocupaciones sobre la integridad y fiabilidad de la documentación en el sistema judicial, informó The Associated Press (AP).

El sargento Matt Gilmore y su perro K-9, Gunner, participaron en la búsqueda de un grupo de sospechosos. Normalmente, escribir un informe detallado de dicha búsqueda tomaría entre treinta y cuarenta y cinco minutos adicionales. Sin embargo, esta vez la IA generó un borrador en solo ocho segundos.

Gilmore destacó a AP: “Fue un informe mejor de lo que yo podría haber escrito, y fue 100% preciso. Fluyó mejor”. El agente mencionó que incluso documentó un hecho que él no recordaba haber escuchado: la mención de otro oficial sobre el color del coche del cual los sospechosos huyeron.

Este nuevo enfoque está siendo implementado en colaboración con Axon, una empresa conocida por el desarrollo del Taser y proveedor dominante de cámaras corporales en Estados Unidos. La compañía ha introducido esta tecnología, denominada Draft One, despertando expectativas de que se convierta en un “cambio de juego” en el trabajo policial.

Rick Smith, fundador y CEO de Axon, comentó a AP: “Ha tenido la reacción más positiva de cualquier producto que la compañía ha presentado”. Sin embargo, el directivo destacó que los fiscales deben asegurarse de que los oficiales de policía son quienes realmente elaboran los informes, ya que podrían tener que testificar en la corte.

En Oklahoma City, los fiscales locales recomendaron cautela antes de utilizar este recurso en casos criminales de alta importancia. Actualmente, se limita su uso a informes de incidentes menores que no conducen a arrestos. Según el capitán Jason Bussert, responsable de tecnología informática en el departamento de policía local, “no hay arrestos, no hay delitos graves ni crímenes violentos”.

La IA empleada es similar al modelo que potencia ChatGPT. (Axon)

A nivel nacional, otras ciudades están adoptando esta tecnología de manera más amplia. En Lafayette, Indiana, el jefe de policía Scott Galloway indicó a AP: “todos mis oficiales pueden usar Draft One en cualquier tipo de caso, y ha sido increíblemente popular desde que comenzó el piloto a principios de este año”.

Similarmente, en Fort Collins, Colorado, los oficiales pueden utilizar la herramienta en todos los tipos de informes, aunque señalaron que no funciona bien en patrullas de distritos de bares debido a la alta cantidad de ruido.

La tecnología se basa en el modelo de IA generativa que potencia ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Noah Spitzer-Williams, quien gestiona los productos de IA de Axon, explicó que, a diferencia del uso estándar de un chatbot, este modelo en específico tiene acceso a “más perillas y controles” para regular la creatividad y evitar la inclusión de información falsa.

Aurelius Francisco, un activista comunitario en Oklahoma City y cofundador de la Foundation for Liberating Minds, expresó su inquietud ante The Associated Press: “la automatización de estos informes facilitará el acoso, la vigilancia y la violencia policial hacia los miembros de la comunidad. Si bien hace el trabajo más fácil para los policías, complica más la vida de las personas”.

En el futuro, si esta tecnología se convierte en una norma, se necesitará un debate público amplio sobre los beneficios y los posibles daños, mencionaron los críticos consultados por el medio. Como mencionó Rick Smith, la sensibilidad en torno a la vigilancia y la identidad racial requiere un desarrollo cuidadoso antes de avanzar a una implementación masiva de la tecnología.