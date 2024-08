Salió de prisión uno de los expolicías involucrados en el asesinato de George Floyd

Thomas Lane, uno de los ex policías implicados en la muerte de George Floyd, fue liberado de prisión el martes 20 de agosto. EFE/EPA/Hennepin County Sheriff)

Thomas Lane, uno de los expolicías de Minneapolis condenados por la muerte de George Floyd, fue liberado de prisión este martes, informó ABC News. Lane, de 41 años, había sido sentenciado a tres años tras declararse culpable en 2022 de complicidad en homicidio involuntario en segundo grado.

Como parte de un acuerdo con la fiscalía, se retiraron los cargos de complicidad en asesinato no intencional, también de segundo grado. A nivel federal, Lane y otros dos ex oficiales habían sido declarados culpables en febrero de 2022 por no haber intervenido para proteger los derechos civiles de Floyd, quien murió el 25 de mayo de 2020 debido a la acción del entonces oficial Derek Chauvin. Por los cargos federales, Lane recibió una sentencia de dos años y medio.

Lane cumplió ambas sentencias de manera concurrente en el Centro Correccional Federal de Englewood en Colorado. La condena federal terminó a principios de este año; su condena estatal concluyó el martes. Lane pasará el próximo año bajo supervisión, según el Departamento de Correcciones de Minnesota, informó ABC News.

Chauvin, el oficial que mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd por más de nueve minutos, fue condenado por asesinato y sentenciado a 22 años y medio de prisión. (MPD/Hennepin County District Court/REUTERS)

Chauvin , el oficial que mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd por más de nueve minutos, fue condenado por asesinato y sentenciado a 22 años y medio de prisión. Luego de colocarle las esposas, con Floyd indefenso, le aplastó el cuello con su rodilla derecha.

“Él rogó y suplicó por su vida. Cuando te esfuerzas tanto en confiar en este sistema, un sistema que sabes que no está diseñado para ti, cuando buscas constantemente la justicia por medios legales y no puedes conseguirla, comienzas a tomar la ley en tus propias manos”, dijo en su momento Christopher Harris, un amigo de toda la vida de George.

Este martes, en un evento no relacionado, Chauvin fue trasladado a una prisión federal en Big Springs, Texas. En noviembre del año pasado, Chauvin fue apuñalado en una prisión federal de Phoenix.

La muerte de George Floyd en mayo de 2020 ocasionó protestas nacionales e internacionales contra la injusticia racial y la brutalidad policial. (Archivo)

La muerte de Floyd, que ocurrió en mayo de 2020, provocó protestas nacionales e internacionales contra la injusticia racial y la brutalidad policial. En una declaración a la filial de ABC en Duluth, el Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, afirmó: “Thomas Lane cumplió su condena y pagó su deuda con la sociedad. Le deseo lo mejor en su reincorporación a la comunidad”.

Poco más de cinco años después de la trágica muerte de Floyd, la esquina de Minneapolis en donde ocurrió el hecho recuerda su historia y fue nombrada la Plaza George Floyd. De esta manera, la comunidad se niega a enterrar en el olvido todo lo que se desató a raíz de este abuso de las fuerzas policiales.