Nuevo México, el estado con los conductores más imprudentes de Estados Unidos

Casi el 40% de los accidentes fatales en Nuevo México están vinculados a la distracción al volante por encima del promedio nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente difusión de un informe sobre seguridad vial en Estados Unidos, elaborado por la firma legal especializada en accidentes viales Ramos James Law, identificó a Nuevo México como el estado con los conductores más imprudentes del país.

La investigación, citada por Bloomberg, destaca que casi el cuarenta por ciento de los accidentes mortales en Nuevo México se atribuye a la distracción al volante, una proporción que supera el promedio nacional y coloca a la región en el foco de la problemática vial estadounidense.

Según el análisis de Ramos James Law, el“Índice de Irresponsabilidad del Conductor”se elaboró a partir de datos oficiales sobre arrestos por alcohol al volante, muertes por exceso de velocidad o distracción, atropellos con fuga, porcentaje de conductores sin seguro y uso del cinturón de seguridad, ajustados por cada 100.000 habitantes.

Las tasas de arrestos por alcohol al volante recibieron un peso del 25 % en la fórmula, mientras que las muertes asociadas al exceso de velocidad y distracción representaron el 20 % cada una. El resto del índice se completó con los indicadores de atropellos con fuga y el nivel de cumplimiento de coberturas y medidas de seguridad.

El estudio concluye que, en Nuevo México, el índice de arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol alcanza los 358 por cada 100.000 conductores con licencia, mientras que el 24,1 % de los automovilistas circula sin seguro.

El estado presenta 1,61 atropellos mortales con fuga por cada 100.000 habitantes y solo el 91,5 % de los conductores utiliza cinturón de seguridad. Además, la distracción al volante se presenta en casi cuatro de cada diez accidentes fatales y el exceso de velocidad es responsable de un tercio de los fallecimientos en siniestros viales.

Estos datos posicionan a Nuevo México como el estado con mayores déficits de seguridad vial, según la evaluación de la firma legal.

El desarrollo del índice, informado por Ramos James Law y citado por Bloomberg, evidencia que la conducción riesgosa no se reduce a situaciones extremas de consumo de alcohol o drogas, sino que incluye conductas cotidianas como el uso del teléfono móvil o la falta de atención al volante.

Incluso quienes no han consumido sustancias pueden incurrir en prácticas peligrosas que aumentan la mortalidad en carretera.

La posible ventaja de los vehículos autónomos aún carece de respaldo concluyente. David Kidd, vicepresidente de investigación en el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, afirmó:“Aún no hay suficiente información disponible para evaluar el riesgo con precisión”.

Por su parte, Trent Victor, director de investigación y mejores prácticas de seguridad de la empresa de tecnología de vehículos autónomos Waymo, comentó que “todavía no hay suficientes kilómetros recorridos como para sacar conclusiones estadísticas basadas únicamente en accidentes mortales”. Ambos especialistas coinciden en que, aunque la automatización promete beneficios potenciales, la falta de datos sólidos impide establecer comparaciones fiables con el desempeño humano.

Factores de riesgo: cómo varía la imprudencia según la región

Las muertes por exceso de velocidad representan un tercio de los fallecimientos en siniestros viales en Nuevo México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Ramos James Law identificó patrones similares de imprudencia vial en otros estados, especialmente en aquellos con territorios mayoritariamente rurales. En Wyoming, por ejemplo, la policía estatal lleva a cabo 650 arrestos por conducir en estado de ebriedad por cada 100.000 licencias, duplicando la media nacional.

El uso del cinturón de seguridad se limita al 82 % de los conductores, reflejando una baja adhesión a medidas básicas de protección.

La dispersión geográfica y la menor supervisión policial en zonas rurales contribuyen a que estados como Nuevo México y Wyoming presenten mayores tasas de infracciones graves.

Además, el incumplimiento de la cobertura de seguro obligatorio agrava la exposición al riesgo; en Colorado, por ejemplo, más del 20 % de los conductores carece de seguro, situación que puede dejar sin protección financiera a las víctimas de un accidente.

Los cinco estados con mayor imprudencia al volante

El ranking elaborado por Ramos James Law, difundido por Bloomberg, posiciona a Nuevo México, Hawái, Misuri, Wyoming y Colorado como los cinco estados con peor seguridad vial en Estados Unidos.

En Hawái, las muertes derivadas del exceso de velocidad representan la proporción más alta del país, con casi la mitad de los accidentes fatales relacionados con superar los límites permitidos.

El uso del teléfono móvil o la distracción por conversaciones con pasajeros aparece en uno de cada diez accidentes mortales. Además, los casos de atropello con fuga evidencian tasas un 50 % superiores al promedio nacional.

Misuri presenta un perfil semejante: el 50 % de las muertes viales responde al exceso de velocidad, mientras que la distracción aparece en uno de cada diez siniestros fatales. Al igual que en Hawái, la tasa de atropellos con fuga supera en un 50 % la media nacional.

En Colorado, el exceso de velocidad está vinculado a un tercio de los decesos en accidentes, y la policía reporta 350 arrestos por conducir ebrio en cada ciudad de importancia. Cerca de uno de cada cinco conductores se desplaza sin seguro y los atropellos mortales con fuga superan el promedio nacional.

Un problema multidimensional: más allá del alcohol y las drogas

El estudio legal advierte que la imprudencia vial abarca desde el uso del móvil hasta el bajo cumplimiento del seguro y el cinturón de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Ramos James Law incluye a Washington, Pensilvania, Carolina del Sur, Rhode Island y Texas entre los diez estados con peores registros viales. Advierte que la imprudencia al volante se debe a consumo de sustancias, uso del móvil, exceso de velocidad, evasión tras accidentes y bajo uso del cinturón o seguro.

Aunque el debate sobre la superioridad de la conducción autónoma frente a la humana sigue abierto, los datos reunidos por Ramos James Law muestran que las soluciones requieren involucrar la tecnología, la educación, el control y un fortalecimiento de las normas para reducir los factores de riesgo y proteger a la población en las rutas del país.