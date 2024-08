Atacaron su avión y cayó 6.000 metros sin paracaídas: el milagroso caso del soldado Alan Magee

El sargento Alan Eugene Magee se aferraba a su puesto cuando su avión B-17 fue atacado

El 3 de enero de 1943, el cielo sobre Saint-Nazaire, Francia, se oscureció con el estruendo de los motores y el fuego antiaéreo. En el interior del B-17, el sargento norteamericano Alan Eugene Magee se aferraba a su puesto como artillero de la torreta ventral. Desde allí, el horizonte era una mezcla caótica de humo y explosiones, una visión de destrucción que parecía no tener fin.

Entonces ocurrió lo impensable. Un ataque directo al avión lo envolvió en llamas. Magee, herido y desorientado, se dio cuenta de que su paracaídas estaba inutilizable, un simple trozo de tela con un agujero en el centro, incapaz de salvarlo. Desesperado, se movió hacia la bahía de bombas, buscando una salida, cualquier salida, mientras el avión comenzaba a desintegrarse.

De repente, un violento estallido lo arrojó fuera del fuselaje, lanzándolo al vacío a más de 6.000 metros de altura. El mundo se redujo a un torbellino de viento y miedo. En su caída libre, las oraciones se mezclaron con la conciencia del inevitable final que parecía aguardarlo en la tierra distante. Y entonces, la oscuridad lo envolvió.

Herido y sin paracaídas útil, Magee fue lanzado al vacío desde 6.000 metros de altura

Pero el destino tenía otros planes. Magee atravesó el techo de vidrio de la estación de tren de Saint-Nazaire, y aunque su cuerpo quedó destrozado, su vida no se apagó. La supervivencia en medio de lo imposible se convirtió en la historia que lo definiría, un milagro que desafió todas las probabilidades.

Cuando Alan Magee despertó, el frío metal de la camilla contrastaba con el dolor abrasador que recorría su cuerpo. Apenas podía mover el brazo derecho, que colgaba, casi desgarrado, como un peso muerto. Su boca estaba llena de fragmentos de dientes rotos, y cada respiración se sentía como un cuchillo perforando sus pulmones. El milagro de su supervivencia se pagaba con el precio de una agonía constante.

A su alrededor, voces en un idioma desconocido susurraban con intensidad. Los rostros que lo rodeaban eran los de soldados alemanes, enemigos en una guerra brutal, pero en ese momento, las líneas se desdibujaban. Uno de ellos, un médico militar, se inclinó sobre Magee, su mirada cargada de una humanidad que trascendía los uniformes. “Somos enemigos”, dijo el médico en un inglés quebrado, “pero primero soy un doctor, y haré todo lo posible para salvarte”. Y así lo hizo.

Las horas siguientes fueron un delirio de operaciones, vendajes y suturas. Magee, oscilando entre la conciencia y la oscuridad, percibía a duras penas el esfuerzo por reconstruir su cuerpo maltrecho. Aquella mano firme que cosía su carne rota, que estabilizaba su brazo colgante, fue la que lo ancló a la vida. Un vínculo extraño y efímero se creó entre él y aquel médico anónimo, un hombre cuyo nombre nunca conocería, pero cuya deuda de gratitud llevaría consigo para siempre.

Magee atravesó el techo de vidrio de la estación de tren de Saint-Nazaire y sobrevivió

Cinco décadas después de aquel día fatídico, Magee regresó a Saint-Nazaire, acompañado de su esposa. Los recuerdos lo envolvían como un manto pesado mientras recorría las calles de la ciudad que había sido testigo de su caída. A su alrededor, los murmullos en francés, el sonido distante del mar, todo era a la vez familiar y extraño, como si caminara entre las sombras de un pasado que nunca lo había dejado.

El 23 de septiembre de 1995, la ciudad se detuvo para honrar a los hombres que no sobrevivieron. Magee, con el peso de los años en su rostro, participó en una misa solemne en memoria de sus compañeros caídos, aquellos siete hombres que, como él, habían surcado los cielos en un B-17 y encontrado su destino en el bosque cercano a La Baule-Escoublac. El silencio de la ceremonia era roto solo por el susurro del viento entre los árboles, un recordatorio de la fragilidad de la vida.

Después de la misa, la comitiva se dirigió al lugar del accidente. Allí, en medio de la naturaleza, se erigió un monumento en piedra, un testimonio de la camaradería y el sacrificio. Magee, con manos temblorosas, plantó un “árbol de la paz”, un gesto simbólico de reconciliación con un pasado que nunca se podría olvidar, pero que necesitaba ser honrado.

Al día siguiente, el viaje lo llevó al Cementerio Militar de St. James, en Normandía. Magee caminó entre las filas de cruces blancas hasta detenerse ante las tumbas de sus camaradas: Lt. G. Wintersetter, T/Sgt. Dennis C. Hart, T/Sgt. A.M. Union, Sgt. M.L. Milam y S/Sgt. E.W. Durant. En ese momento, mientras inclinaba la cabeza en señal de respeto, comprendió que su historia, por milagrosa que fuera, no le pertenecía solo a él. Era una parte de algo más grande, de una memoria colectiva marcada por el dolor y la valentía.