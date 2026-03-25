El fallo de la Corte Suprema sobre Cox Communications marca un antes y un después en la industria musical

La Corte Suprema de Estados Unidos absolvió a Cox Communications de pagar más de mil millones de dólares por piratería de canciones cometida por usuarios (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha marcado un precedente que impacta tanto a la industria de la música como a los usuarios de servicios de internet.

En una decisión unánime, el tribunal absolvió a Cox Communications de toda responsabilidad por la piratería de canciones cometida por sus suscriptores y rechazó que la empresa deba pagar la sanción de más de mil millones de USD que había sido impuesta previamente por un jurado.

La Corte Suprema determinó que los proveedores de acceso a internet no pueden ser considerados responsables únicamente por ofrecer servicios, incluso en los casos en que tengan conocimiento de que algunos clientes descargan o comparten música sin autorización.

El juez Clarence Thomas sostuvo que solo se podrá atribuir responsabilidad si la compañía demuestra una intención expresa de facilitar la infracción, por ejemplo, promoviendo de manera activa este tipo de conductas.

Este miércoles se difundió la resolución, que responde a la demanda presentada en 2018 por discográficas y editoras musicales.

Las discográficas demandaron a Cox Communications por no suspender a usuarios reincidentes en la descarga ilegal de música, generando un debate sobre la vigilancia digital (Cox Newsroom)

Las compañías denunciaron que Cox no suspendió el acceso de quienes fueron señalados reiteradamente por violar derechos de autor.

La controversia judicial se centró en si los proveedores deben actuar como vigilantes, desconectando a los usuarios notificados en varias ocasiones por infracciones.

La jueza Sonia Sotomayor, junto a la jueza Ketanji Brown Jackson, coincidió con el resultado pero expresó dudas sobre el alcance de la sentencia.

En su opinión, la decisión limita artificialmente la responsabilidad de los proveedores en futuros litigios y debilita los mecanismos legislativos para que las empresas apliquen políticas de suspensión.

Sotomayor sostuvo que, tras este fallo, las empresas “ya no enfrentan una probabilidad realista” de ser responsabilizadas, independientemente de las medidas que adopten o el conocimiento sobre la conducta de sus usuarios.

Organizaciones de defensa de la libertad de expresión respaldaron a Cox, alertando sobre los riesgos de obligar a proveedores a desconectar servicios esenciales por faltas individuales (Greater Omaha Chamber)

Debate sobre la responsabilidad de los proveedores de internet

Durante la audiencia, organizaciones de defensa de la libertad de expresión respaldaron la postura de Cox Communications, señalando los riesgos de imponer mayores cargas a los intermediarios digitales.

Argumentaron que una sentencia adversa podría obligar a los proveedores a suspender servicios esenciales a instituciones como hospitales y universidades por la conducta de usuarios individuales.

El fallo de la Corte Suprema responde de manera directa a la pregunta sobre la responsabilidad legal de los proveedores de internet ante la piratería: una empresa solo será responsable si promueve activamente infracciones a derechos de autor, y no por el simple conocimiento de actividades ilícitas en su red.

Esta decisión protege a las compañías frente a demandas multimillonarias por acciones individuales de sus clientes, según explicó el tribunal.

El antecedente inmediato en la jurisprudencia fue el caso de Grokster, donde la Corte sí consideró responsable a la plataforma por facilitar infracciones a los derechos de autor.

Sin embargo, en el caso actual, el tribunal aclaró que Cox Communications no fomentó de manera explícita la conducta infractora.

Jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, con el juez central sosteniendo el logotipo de Cox Communications, emitieron un fallo unánime absolviendo a la empresa de responsabilidad por piratería de sus suscriptores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias para la industria musical y los usuarios

En 2019, un jurado atribuyó a Cox la responsabilidad por la descarga y distribución ilegal de más de 10.000 canciones, lo que resultó en un fallo favorable a Sony por mil millones de USD en concepto de daños.

No obstante, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito anuló ese veredicto, al determinar que la empresa no había recibido beneficios directos por estas actividades ilícitas.

El crecimiento de los servicios de streaming ha reducido la amenaza que representaba la piratería musical en los primeros años de internet.

Pese a ello, representantes de la industria discográfica sostienen que la descarga y distribución no autorizada de música sigue privando a los artistas de sus derechos exclusivos y afecta sus ingresos, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos.

Cox Communications proporciona acceso a internet a más de seis millones de hogares y empresas en Estados Unidos.

Su postura, respaldada por la administración Trump, insiste en la necesidad de mantener la disponibilidad masiva de servicios digitales sin convertir a los proveedores en responsables legales de las acciones individuales de cada usuario.

La Corte Suprema de Estados Unidos absolvió a Cox Communications de responsabilidad por la piratería de canciones de sus suscriptores, marcando un precedente para la industria musical y los servicios de internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva de la Corte y reacción de los actores involucrados

El fallo fue catalogado por Cox Communications como una “victoria decisiva” tanto para la empresa como para los ciudadanos que “dependen de un servicio de internet confiable”.

De acuerdo con la compañía, la sentencia confirma que “los proveedores de internet no son la policía de los derechos de autor” y no deben ser responsables por las acciones de sus clientes.

En dos fallos recientes de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a responsabilizar a plataformas tecnológicas por contenidos problemáticos publicados por terceros, aunque no definió de manera concluyente si pueden ser responsables en otros contextos.

La preocupación de los jueces, con perfiles ideológicos diversos, reflejó el temor a que una resolución contraria pudiera afectar a grandes clientes institucionales, como hospitales y universidades, si se vieran perjudicados por la conducta aislada de algunos usuarios.

Este dictamen establece un marco legal preciso para la responsabilidad de los proveedores de internet frente a la piratería.