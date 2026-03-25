Una maquinaria transnacional: así opera una red de organizaciones vinculadas al Partido Comunista chino

Activistas ondean banderas al llegar a bordo de un barco que transporta un cargamento de ayuda humanitaria del Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional organizada por activistas de todo el mundo para eludir las sanciones estadounidenses que restringen severamente los envíos de combustible y otros bienes a la isla, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

El desembarco de la activista Olivia DiNucci en el puerto de La Habana a bordo del “Granma 2.0” no fue solo un acto simbólico: la escena fue registrada, amplificada y distribuida por una red internacional vinculada a Neville Roy Singham, un empresario de tecnología estadounidense radicado en China. Este entramado, según una investigación de Fox News Digital, ha transferido USD 9,1 millones a una empresa en Shanghái para la producción de propaganda alineada con los intereses del Partido Comunista chino.

La operación, que involucra a más de 200 organizaciones en Estados Unidos y el extranjero, utiliza organizaciones sin fines de lucro como vehículos para canalizar fondos y mensajes. Entre 2017 y 2025, se detectaron 223 transacciones que suman USD 591 millones, fluyendo por cinco anillos concéntricos de lo que los investigadores describen como un canal ideológico global.

Las autoridades estadounidenses han expresado preocupación por la magnitud de estas transferencias y la posible injerencia extranjera. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith, sostuvo que parte del dinero se destina a “sembrar discordia” dentro de Estados Unidos, y pidió una revisión del estatus fiscal de las entidades involucradas.

Estructura y funcionamiento de la red de Singham

El presidente de China Xi Jinping. (AP Foto/Andy Wong)

El núcleo de la red lo forman once organizaciones sin fines de lucro estadounidenses, que han recibido aproximadamente USD 401 millones provenientes de Singham y su círculo. Entre ellas destacan BreakThrough BT Media, CodePink Women for Peace y The People’s Forum Inc., todas con figuras clave relacionadas entre sí por lazos personales y políticos.

El dinero, canalizado a través de donaciones deducibles de impuestos, financia la producción de contenido mediático —videos, transmisiones y campañas— que refuerza narrativas favorables a China y críticas a la política estadounidense. Los eventos son filmados, empaquetados y difundidos, convirtiendo el activismo en una herramienta de propaganda.

El modelo busca, según expertos citados, debilitar la cohesión social y la legitimidad institucional, siguiendo estrategias inspiradas en las doctrinas de Mao Zedong sobre el trabajo propagandístico. La red fomenta ecosistemas de activismo político, presentando conflictos locales como parte de una lucha sistémica global.

Flujos millonarios hacia China y la producción mediática

Una guardia de honor del Ejército Popular de Liberación permanece protegida bajo un paraguas durante una fuerte nevada, con la Puerta de Tiananmén, donde se puede apreciar un retrato del difunto presidente chino Mao Zedong, al fondo. REUTERS/Maxim Shemetov

Un elemento central del entramado es la relación financiera con Shanghai Maku Cultural Communications Co. Ltd., una empresa instalada en el mismo edificio que la operación de Singham en Shanghái. Tres organizaciones estadounidenses de la red realizaron siete pagos por un total de USD 9,1 millones a esta firma para la producción de programas informativos online. Las transferencias, según documentos fiscales, comenzaron en 2021.

Shanghai Maku se identifica como productora de contenido alineado con la narrativa oficial del Partido Comunista chino. Entre sus directivos figura Guo Xiao, exejecutivo de la tecnológica Thoughtworks, fundada por Singham y posteriormente vendida por cerca de USD 800 millones.

La proximidad física de Shanghai Maku a universidades y figuras académicas vinculadas a Singham refuerza la integración entre el aparato propagandístico y las instituciones chinas, incluyendo la East China Normal University, que cuenta con una Escuela de Marxismo y promueve el concepto de “periodismo marxista”.

Activismo, propaganda y polarización en tiempo real

Puerta de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China en Shanghái, China, 2 de agosto de 2016. REUTERS/Aly Song AUNI

El funcionamiento del sistema se observa en episodios como el viaje del “Granma 2.0”, cubierto por medios asociados a la red, como BreakThrough News. Esta plataforma, fundada en 2020 y con estatus de organización sin fines de lucro, recibió USD 1,1 millones de Singham en dos años, según registros fiscales.

El contenido generado por BreakThrough News y otros medios del grupo se difunde en redes sociales y apoya campañas internacionales, especialmente en temas como la solidaridad con Palestina o la oposición a la política migratoria estadounidense. La cobertura busca conectar luchas locales con una narrativa global de resistencia al “imperialismo”, en la que China aparece como actor liberador.

La estrategia de la red no se limita a la producción mediática; también promueve protestas y actos públicos que son grabados y retransmitidos. Las imágenes de DiNucci en La Habana o manifestaciones frente a la Casa Blanca forman parte de un ciclo en el que la acción y la propaganda se retroalimentan.

Reacciones oficiales y cuestionamientos sobre la influencia extranjera

Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. REUTERS/Elizabeth Frantz

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a investigar el funcionamiento de estas organizaciones. El congresista Smith solicitó al secretario del Tesoro la revocación del estatus de nonprofit a entidades señaladas por su presunta vinculación con intereses chinos. Las organizaciones no respondieron a las solicitudes de comentarios de Fox News Digital.

El caso de NewsClick en India muestra la dimensión internacional del esquema. La filial local de la red recibió USD 10,5 millones del Justice and Education Fund antes de ser cerrada por las autoridades indias, que acusan a Singham de interferencia electoral y lavado de dinero.

Psicólogos y expertos en seguridad advierten sobre los riesgos de esta guerra informativa. “Existe una guerra por las mentes de los estadounidenses”, señaló la psicóloga Orli Peter a Fox News Digital. Los especialistas recomiendan fortalecer los mecanismos de defensa ante campañas de confusión y manipulación.

En síntesis, la red encabezada por Singham ha evolucionado en una maquinaria transnacional de protesta y comunicación, con una infraestructura visible en distintos países y un flujo financiero que conecta a organizaciones estadounidenses con entidades alineadas con la narrativa del Partido Comunista chino. Los hechos documentados revelan la sofisticación de la estrategia, que convierte el activismo en un arma política y mediática de alcance global.