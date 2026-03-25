Sirenas y mensajes multilingües: Lisboa probó un sistema de alerta por tsunami en un ejercicio masivo

La operación, realizada en varias zonas ribereñas, incluyó el uso de sirenas y mensajes multilingües para instruir a residentes y turistas sobre acciones ante emergencias naturales como terremotos o inundaciones. (Imagen de archivo)

La capital de Portugal, Lisboa puso a prueba su sistema de evacuación por alerta de tsunami el pasado martes 24 de marzo, en un ejercicio coordinado entre el Ayuntamiento y Protección Civil. La simulación, denominada LisbonWave2026, se desarrolló entre las 10:30 y las 12:00 en cuatro puntos estratégicos de la ciudad: Praça do Império, Ribeira das Naus, Passeio Carlos do Carmo y Doca de Alcântara. Las sirenas y los mensajes de voz alertaron a la población sobre el protocolo de evacuación en caso de catástrofe natural.

Se alertó a la población a través de sirenas y mensajes de voz en portugués e inglés, orientando tanto a residentes como a turistas sobre cómo proceder en caso de catástrofe natural, según informó el canal de noticias Euronews. El foco del simulacro fue preparar a la ciudadanía ante una posible emergencia causada por un tsunami o un terremoto, eligiendo zonas ribereñas por su mayor vulnerabilidad ante inundaciones y movimientos sísmicos.

Expansión del sistema de alerta y antecedentes en prevención

El sistema de alerta contempla ampliarse hasta alcanzar diez sirenas para 2029 a lo largo del frente marítimo de Lisboa. Este ejercicio de LisbonWave2026 se suma a otras pruebas llevadas a cabo anteriormente, como las realizadas en noviembre y a inicios de marzo. Las autoridades consideran que estas acciones forman parte de una estrategia para reforzar la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos naturales.

Tras la iniciativa, el Ayuntamiento de Lisboa y Protección Civil resaltaron el rol de la información y la preparación de la ciudadanía. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, destacó en un comunicado que la ciudad está expuesta a riesgos como terremotos, tsunamis e inundaciones. Además, sostuvo que estos ejercicios son fundamentales para garantizar que la población cuente con información actualizada y sepa actuar ante emergencias.

La red, que actualmente cuenta con cuatro sirenas, está en proceso de expansión hasta alcanzar diez dispositivos a lo largo del frente marítimo, como parte de una estrategia de incremento en la prevención loca EFE/ Carlota Ciudad

Zonas vulnerables y planificación local

El director de los Servicios Municipales de Protección Civil, André Fernandes, recomendó alejarse de la ribera y buscar zonas elevadas en caso de sismo, incluso sin una alerta activa de tsunami. Lisboa y el sur de Portugal se encuentran entre las regiones europeas con mayor probabilidad sísmica, según la institución científica Instalaciones Europeas de Peligrosidad y Riesgo Sísmico. El mapa de riesgos localiza a la capital en una zona naranja, que requiere medidas preventivas pese a no tener la mayor peligrosidad del continente.

Actualmente, siete de los 24 distritos de Lisboa disponen de un Plan Local de Emergencia publicado, de acuerdo con el diario local Mensagem de Lisboa. El Ayuntamiento desarrolló este proyecto en 2018 para que la población tuviese acceso a protocolos de prevención y conociera los puntos seguros ante un desastre natural. Por el momento, solo los distritos de Alcântara, Alvalade, Beato, Campo de Ourique, Misericórdia, Olivais y São Domingos de Benfica han hecho público el plan.

La limitación en la publicación de estos planes subraya la necesidad de expandir la información y actualizar los mapas de seguridad en todos los barrios. Las autoridades consideran fundamental que cada distrito cuente con protocolos públicos y permanentemente revisados, una prioridad ante el aumento de fenómenos extremos provocados por el cambio climático.

Preocupación ciudadana y contexto histórico

Según la encuesta europea Eurobarómetro, 91% de los portugueses expresa preocupación por las catástrofes naturales agravadas por el cambio climático, situando a Portugal como el país de Europa con mayor inquietud ante estos escenarios. La difusión de planes de prevención y la identificación de puntos seguros se considera fundamental para reducir el impacto de posibles desastres.

La publicación de protocolos en siete distritos y el anuncio de nuevas medidas buscan reforzar la capacidad de anticipación ante fenómenos extremos vinculados al cambio climático y la actividad sísmica EFE/Manuel De Almeida/Archivo

El ejercicio de LisbonWave2026 también tiene como objetivo sensibilizar sobre la historia sísmica de la ciudad. El terremoto de 1755, al que siguió un devastador tsunami, causó al menos 10.000 víctimas y evidenció la ausencia de protocolos y sistemas de alerta, lo que aumentó el alcance de la catástrofe.

En la actualidad, Lisboa apuesta por la tecnología y la educación ciudadana para optimizar la respuesta ante emergencias. Las pruebas periódicas de sirenas y la comunicación en varios idiomas están orientadas a que tanto habitantes como visitantes conozcan las rutas de evacuación y las zonas seguras en caso de alarma.

Próximas acciones en protección civil

Lisboa tiene previsto instalar seis sirenas adicionales antes de 2029, ampliando así la cobertura a todo el frente marítimo. El Ayuntamiento y Protección Civil están abocados a actualizar los Planes Locales de Emergencia y a desplegar campañas informativas dirigidas a la población. El objetivo es que cada distrito disponga de protocolos claros y accesibles.