El Bronx inicia transformación integral del corredor de la calle 161

La remodelación del corredor de la calle 161 en el Bronx transformará la movilidad y seguridad cerca del Yankee Stadium en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obras para transformar el corredor de la calle 161 en el Bronx comenzaron esta semana, marcando el inicio de uno de los proyectos urbanos de mayor envergadura en la zona sur del distrito. Esta iniciativa, impulsada por la ciudad de Nueva York y coordinada por el Departamento de Transporte de la ciudad, busca agilizar los desplazamientos diarios y reforzar la seguridad peatonal en el entorno inmediato del Yankee Stadium, uno de los lugares más concurridos del área.

El proyecto contempla la implementación de carriles exclusivos para autobuses, la renovación completa de un paso subterráneo fundamental para el flujo peatonal y vehicular, la modernización de la señalización, la ampliación de las aceras y la instalación de elementos de protección para peatones.

Las obras beneficiarán a los 25.000 usuarios diarios de las líneas Bx6 y Bx6 SBS, quienes actualmente sufren demoras por congestión y falta de seguridad vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La finalización de estas obras está prevista antes del inicio de la temporada de béisbol en 2026 y se espera beneficiar a los aproximadamente 25.000 usuarios diarios de las líneas Bx6 y Bx6 SBS, quienes hoy enfrentan demoras y desafíos por congestión y condiciones viales poco seguras.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Transporte entrevistadas por el medio digital local Secret NYC, la afluencia al Yankee Stadium supera los más de 3 millones de visitantes por año, lo que mantiene una presión constante sobre la infraestructura urbana, particularmente en días de partido y durante eventos especiales.

La intervención no solo apunta a facilitar el tránsito, sino también a reducir la cantidad de accidentes y reforzar el compromiso de la ciudad con Vision Zero, un programa que tiene como meta lograr cero muertes o lesiones graves en las calles de la ciudad.

La finalización de estas obras está prevista antes del inicio de la temporada de béisbol en 2026 y se espera beneficiar a los aproximadamente 25.000 usuarios diarios(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de los cambios en el transporte

El Departamento de Transporte subrayó que la experiencia con proyectos similares desarrollados en otros corredores del Bronx resultó determinante para la planificación actual. Según datos oficiales citados por Secret NYC, la instalación de carriles exclusivos en avenidas como Webster Avenue y Fordham Road permitió incrementar la velocidad promedio del transporte público en hasta 43 %.

Estos antecedentes funcionaron como modelo para la transformación de la calle 161, que atraviesa sectores con alta densidad de tráfico y marcada demanda de servicios de movilidad.

Organización de obras y desafíos logísticos

Uno de los principales desafíos identificados es la congestión cerca del estadio y del juzgado del condado, especialmente en jornadas de partido. Para minimizar el impacto sobre la rutina de residentes, trabajadores y visitantes, el Departamento de Transporte informó que coordinará los trabajos de construcción con el calendario de actividades del Yankee Stadium, ajustando horarios y etapas para evitar interrupciones significativas durante los eventos de mayor afluencia.

El plan, además de renovar el paso subterráneo y mejorar el servicio de autobuses, incluye la ampliación de aceras, modernización de señalización y nuevos elementos de protección para peatones. Estas acciones están orientadas a facilitar el flujo de vehículos y pasajeros, así como a incrementar la seguridad y accesibilidad para adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños.

Proyectos complementarios en el transporte de Nueva York

El inicio de estas obras se integra con otras acciones recientes destinadas a fortalecer el sistema público de transporte en Nueva York. Destacan la ampliación de la red del metro en Segunda Avenida y la adquisición de 2.000 nuevos vagones, ambas como parte de un esfuerzo continuo para responder al crecimiento de la demanda y los nuevos desafíos urbanos.

Figuras municipales y responsables del transporte recalcaron que la renovación de la calle 161 ocupa una posición central dentro de este proceso y tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de decenas de miles de habitantes y usuarios del sur del Bronx.