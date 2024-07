Kamala Harris habló en el primer mitin de su campaña presidencial: “La elección es entre la libertad y el caos”

Kamala Harris pidió el voto para evitar un futuro de ''caos, miedo y odio'' con Trump

Una multitud rugiente de votantes de estados en disputa recibió el martes a la vicepresidenta Kamala Harris cuando abrió su caso público contra el expresidente republicano Donald Trump al declarar que las elecciones de noviembre serán “una elección entre la libertad y el caos”.

“En esta campaña, les prometo que con orgullo compararé mi desempeño con el suyo cualquier día de la semana”, dijo Harris. “Creemos en un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad no solo de salir adelante, sino de salir adelante”.

Harris llegó al área de Milwaukee después de haber conseguido el apoyo de los delegados demócratas para su nominación después de que el presidente Joe Biden abandonara su candidatura a la reelección el domingo. Fue su primer mitin de campaña desde que se unió a la carrera hace apenas dos días con el respaldo de Biden.

El evento reflejó un dinamismo que había faltado entre los demócratas en las últimas semanas, y Harris tenía la intención de proyectar una sensación de confianza firme sobre las elecciones de noviembre. Ha recaudado 100 millones de dólares en donaciones desde el domingo por la tarde y el martes obtuvo el respaldo de más funcionarios y grupos políticos demócratas, incluidos los líderes del Congreso Charles Schumer y Hakeem Jeffries.

Al detenerse en Wisconsin, Harris estaba poniendo un hito en uno de los estados del “muro azul” junto con Michigan y Pensilvania que los demócratas consideran esenciales para asegurar una victoria presidencial.

La vicepresidenta Kamala Harris hace campaña por la presidencia como posible candidata demócrata durante un acto en el West Allis Central High School el martes 23 de julio de 2024, en West Allis, Wisconsin. (AP Foto/Kayla Wolf)

La visita se produce una semana después de que concluyera la Convención Nacional Republicana en la ciudad y mientras Harris trabaja para afinar su mensaje contra el candidato republicano a poco más de 100 días del día de las elecciones.

El viaje de Harris al estado fue un marcado contraste con la visita de Biden del 6 de julio, cuando intentaba tranquilizar a los demócratas, que estaban recelosos tras su preocupante actuación en el debate del 27 de junio contra Trump. La senadora Tammy Baldwin, que se presenta a la reelección este año, no había asistido al evento de Biden, pero habló antes que Harris el martes.

Harris se apoya en su currículum como ex fiscal de distrito y ex fiscal general de California, buscando establecer un contraste con Trump, quien es el primer ex presidente en ser condenado por delitos graves.

“Ella está preparada para afrontar este momento porque fue capacitada profesionalmente para procesar a un criminal, y desafortunadamente eso es lo que los republicanos han propuesto”, dijo el senador Laphonza Butler, demócrata de California.

Harris subió al escenario el martes al ritmo del himno “Freedom” del álbum “Lemonade” de Beyoncé y comenzó a compararse con Trump.

Los líderes republicanos de Wisconsin calificaron a Harris de “liberal extremo” que no coincide con la mayoría de los votantes del estado clave. REUTERS/Kevin Mohatt

“Me enfrenté a perpetradores de todo tipo: depredadores que abusaban de las mujeres, estafadores que estafaban a los consumidores, estafadores que rompían las reglas para su propio beneficio. Así que, escúchenme cuando les digo que conozco a los tipos como Donald Trump”, afirmó.

Harris presentó su campaña como un esfuerzo que priorizaba a la gente, nuevamente con el objetivo de establecer un contraste con Trump, quien, según ella, representaba intereses especiales y corporaciones.

También calificó las políticas de su rival de anticuadas y retrógradas. “No vamos a dar marcha atrás”, dijo. “Y les diré por qué no vamos a dar marcha atrás. La nuestra es una lucha por el futuro”. Eso hizo eco de Barack Obama, que utilizó con frecuencia ese estribillo durante su campaña de reelección en 2012 para argumentar en contra de las ideas republicanas.

El rápido ascenso de Harris en los últimos días le ha obligado a evaluar a sus posibles compañeros de fórmula, un proceso que está liderado por Eric Holder, quien fue fiscal general durante la presidencia de Barack Obama. Pero su impacto clave hasta ahora ha sido galvanizar a los demócratas.

Antes del discurso del martes, Diane Walter, de 68 años, de South Milwaukee, dijo que estaba encantada de que Harris fuera la candidata.

Kamala Harris saluda a una multitud de partidarios durante su primer evento de campaña como candidata a presidente en West Allis High School en West Allis, Wisconsin, EE.UU., 23 de julio de 2024. REUTERS/Kevin Mohatt

“He sido demócrata toda mi vida”, dijo Walter. “Ella está volviendo a darle energía al partido”.

Tevin Humphrey, de 21 años, vino con su madre Myeesha Johnson, de 41 años, y describió al vicepresidente como “una gran figura a la que admirar”.

“Ella representa mejor la diversidad que buscamos”, dijo.

Trump y su campaña han centrado rápidamente la mayor parte de su atención en Harris y han afirmado que estaban preparados para el cambio y que éste no alteró sus planes.

El expresidente apodó a la vicepresidenta “Kamala Harris la mentirosa”, la acusó de no ser lo suficientemente dura con el crimen como fiscal y trató de vincularla a las políticas de la administración en la frontera mientras busca hacer de la inmigración un foco de su campaña.

Una mujer lleva un alfiler apoyando a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en un evento de campaña en la Escuela Secundaria West Allis en West Allis, Wisconsin, EE.UU., 23 de julio de 2024. REUTERS/Kevin Mohatt

Pero hay señales de que Trump parece no estar contento con enfrentarse al joven vicepresidente en lugar de defender su postura contra el presidente envejecido. En dos ocasiones desde que Biden se retiró, Trump ha dicho que el segundo debate presidencial planeado no debería ser presentado por ABC News y ha sugerido que se traslade a Fox News, que tiene la percepción de ser más amigable con él.

El esposo de Harris, Doug Emhoff, en una aparición en Washington, dijo que no estaba impresionado por los ataques de Trump y dijo a los periodistas el martes: “¿Eso es todo lo que tiene?”.

Además de Baldwin, Harris estuvo acompañado por importantes funcionarios electos de Wisconsin, incluido el gobernador Tony Evers, el fiscal general Josh Kaul, la secretaria de estado Sarah Godlewski y el presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, Ben Wikler.

Por su parte, los líderes republicanos de Wisconsin calificaron a Harris de “liberal extremo” que no coincide con la mayoría de los votantes del estado clave.

“Los partidarios de Kamala Harris son tan malos como los de Joe Biden”, dijo el presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, en una conferencia de prensa antes del evento de Harris en una escuela secundaria en las afueras de Milwaukee. “Por eso están cambiando a un mal candidato por otro mal candidato con la esperanza de que la gente de este estado y de este país no se den cuenta de cuál es su postura real sobre los temas”.

(con información de AP)