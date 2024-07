La subida del mar provocó la extinción de un cactus en Estados Unidos y generó la preocupación de los especialistas

“Desafortunadamente, el cactus de Cayo Largo puede ser un indicador de cómo otras plantas costeras bajas responderán al cambio climático”, aseguró la investigadora Jennifer Possley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cactus de Cayo Largo (Pilosocereus millspaughii) fue declarado extinto localmente en Estados Unidos. Esta desaparición, influenciada por el aumento del nivel del mar, marca un precedente como la primera especie en la región aniquilada por esta causa, según se documentó en un estudio publicado en el Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

Jennifer Possley, directora de conservación regional en el Jardín Botánico Tropical Fairchild y autora principal del estudio, destacó la gravedad de la situación al afirmar que este cactus puede ser un precursor de cómo otras plantas costeras bajas podrían responder al cambio climático. “Desafortunadamente, el cactus de Cayo Largo puede ser un indicador de cómo otras plantas costeras bajas responderán al cambio climático”, señaló Possley. La extinción local se confirmó en 2021 tras la recuperación de los últimos fragmentos enfermos para el cultivo fuera del sitio.

El cactus, conocido por sus imponentes tallos que llegan a superar los siete metros de altura y flores color crema, fue encontrado por primera vez en los Cayos de Florida en 1992. Alan Franck, director de la colección de herbario del Museo de Historia Natural de Florida, corroboró en 2019 que esta población era la única de Pilosocereus millspaughii en Estados Unidos. “La diferencia más llamativa es el mechón de pelos largos y lanudos en la base de las flores y los frutos”, subrayó Franck.

Factores que impulsaron la extinción local

Según los expertos, son varias las causas de la desaparición de esta planta. Entre los más críticos se encuentran el cambio climático, la intrusión de agua salada y los animales hervívoros, que han acelerado este proceso. James Lange, investigador del Jardín Botánico Tropical Fairchild, expresó: “Fue una de las cosas que hizo que los Cayos fueran tan especiales”. Lange recordó con pesar el momento en que se decidió retirar los últimos fragmentos de la planta: “Sabíamos que no había esperanza a largo plazo para esta población en esta área”.

Además, Marcelo Ardón, científico de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, expresó: “El cambio climático está agravando todos estos factores que hacen que estas poblaciones sean aún más vulnerables”.

El impacto del aumento del nivel del mar no se limita al cactus de Cayo Largo. Otras especies en los Cayos de Florida enfrentan riesgos similares, tales como la perdiz de Big Pine y la manzana espinosa saltarina. Investigaciones del Centro para la Diversidad Biológica advierten sobre el riesgo que corren otras especies como el ciervo de los Cayos, la tortuga boba y la ardilla zorro de la península de Delmarva.

Extinciones globales y el futuro de la biodiversidad

A nivel global, el cambio climático ha provocado ya la erradicación de varias especies. Se estima que si las emisiones continúan en la trayectoria actual, aproximadamente una de cada tres especies de animales y plantas podría extinguirse para 2070. Lewis Ziska, fisiólogo vegetal, destacó: “Es una planta hermosa, es muy inspiradora. Por eso, cuando la ves desaparecer, hay una sensación de pérdida, casi de duelo”.

Para expertos como Franck y Lange, la desaparición del cactus de Cayo Largo evidencia la urgencia de implementar medidas robustas para mitigar el cambio climático. La comunidad científica ha subrayado la necesidad de proteger los ecosistemas vulnerables para evitar más extinciones locales.