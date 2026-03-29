Ohio da media sanción a ley que limita espectáculos drag y acceso transgénero a baños

La Cámara de Representantes de Ohio aprobó el Proyecto de Ley 249, que prohíbe las actuaciones drag en espacios públicos y eventos abiertos al público (REUTERS/Borja Suarez)

La Cámara de Representantes de Ohio aprobó el Proyecto de Ley 249, conocido como Enact the Indecent Exposure Modernization Act, una medida que busca restringir las actuaciones drag en espacios públicos y podría limitar el acceso de personas transgénero a baños y vestuarios diferenciados por género.

La votación, realizada en la sede legislativa de Columbus, marca un avance legislativo en la regulación de espectáculos y el uso de instalaciones públicas en el estado.

El Proyecto de Ley 249, presentado como una iniciativa dentro de una tendencia legislativa nacional, propone modificar la definición legal de exposición indecente en Ohio. La norma amplía las categorías de espectáculos considerados inapropiados para menores y prohíbe las actuaciones drag en eventos abiertos al público.

Según el texto, el objetivo es “fortalecer la protección de la infancia frente a actuaciones adultas que puedan considerarse dañinas u obscenas” y garantizar la privacidad en espacios privados, con referencia explícita a baños y vestuarios. Los legisladores de la Cámara manifestaron que centran su preocupación en el “impacto de espectáculos dirigidos a adultos y su posible influencia en menores”.

La votación introduce una definición ampliada de exposiciones indecentes, lo que, de acuerdo con juristas de la Universidad de Ohio consultados por The Columbus Dispatch, implicaría prohibir los espectáculos drag en espacios públicos o eventos comunitarios, afectando todas las presentaciones que “expresen mensajes sexualmente sugestivos, sin importar el vestuario o el género de quien lo realice”.

Esta interpretación ha generado inquietud sobre la amplitud del concepto y sus posibles consecuencias para la vida cultural y social del estado.

De ser promulgada, la norma restringiría el acceso de personas transgénero a baños, vestuarios y otras instalaciones públicas que no correspondan con el sexo asignado al nacer, según la redacción actual del proyecto. Voceros legislativos reconocieron que el texto permite la adopción de limitaciones adicionales para este colectivo, aclaran, sin embargo, que la aplicación efectiva dependerá de la reglamentación específica.

Organizaciones especializadas en derechos civiles advierten que este articulado podría provocar situaciones de discriminación y exclusión en espacios públicos diferenciados por género.

La Cámara justificó la medida en el marco de una ola de iniciativas similares en otros estados de Estados Unidos, donde se debate la presencia de espectáculos drag y actividades de transformismo en espacios públicos y privados.

El documento de exposición de motivos señala, según los portavoces de la Cámara, que la prioridad es preservar la privacidad y seguridad de menores en lugares de acceso común.

El bloque mayoritario de la Cámara de Representantes de Ohio fundamentó su apoyo al proyecto en la necesidad de proteger a la infancia y asegurar que los espacios privados permanezcan libres de actuaciones consideradas inapropiadas.

En palabras del comunicado oficial tras la votación: “Refuerza la protección de los espacios privados como los baños” y establece como objetivo central resguardar a los menores frente a contenidos que, a juicio de los legisladores, pueden resultar perjudiciales.

Qué efectos inmediatos tendría la aprobación de la ley

Organizaciones de derechos civiles advierten que la ley podría aumentar la discriminación y exclusión de personas transgénero en espacios públicos de Ohio (REUTERS/Adrees Latif TPX IMAGES OF THE DAY)

La aprobación del Proyecto de Ley 249 en la Cámara de Representantes de Ohio establece un marco legal más estricto sobre las actuaciones drag y el uso de instalaciones públicas diferenciadas por género, según el análisis de la organización nacional de derechos civiles Human Rights Campaign. De ser promulgada, la ley prohibiría espectáculos drag en eventos comunitarios y podría limitar el acceso de personas transgénero a baños y vestuarios, dependiendo de la reglamentación que se adopte.

Diversos colectivos de derechos humanos y agrupaciones LGBTQ+ han manifestado preocupación por las consecuencias legales y sociales de la iniciativa. Señalan que la definición amplia de exposiciones indecentes, que incluye cualquier “actuación que implique vestimenta o comportamiento sexualmente sugerente ante menores”, podría afectar no solo a artistas drag, sino también a personas transgénero que participen en actividades públicas o utilicen instalaciones acordes con su identidad de género.

Aunque el debate legislativo se ha centrado en la protección de menores y la privacidad familiar, las organizaciones advierten sobre el riesgo de que la norma limite derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y el libre acceso a espacios públicos.

En Estados Unidos, la categoría jurídica de “exhibiciones adultas” ha sido objeto de controversia en fallos judiciales previos. Expertos legales de la American Bar Association anticipan que, si la ley es promulgada, podría enfrentar demandas en tribunales por presunta vulneración de derechos fundamentales.

Organizaciones como la organización de defensa de derechos civiles ACLU consideran que medidas de este tipo podrían tener un impacto negativo en la visibilidad y participación social de la comunidad LGBTQ+.

El proceso legislativo en Ohio

La comunidad LGBTQ+ y organizaciones especializadas critican el impacto negativo de la ley sobre la visibilidad, participación social y derechos de identidad de género en Ohio (REUTERS/Amir Cohen)

Tras la aprobación en la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley 249 pasa al Senado estatal, donde será debatido en próximas sesiones. Hasta la fecha, no se ha precisado si la aprobación en la cámara baja ocurrió por mayoría simple o calificada, ni se ha divulgado el detalle del recuento de votos.

El resultado de la discusión en el Senado determinará si la medida se convierte en ley y cuáles serán sus alcances prácticos en Ohio.

Contexto nacional y antecedentes legislativos

Este avance legislativo se produce en un contexto nacional de creciente regulación sobre actividades vinculadas a la comunidad LGBTQ+, especialmente en materia de espectáculos drag y derechos de las personas transgénero.

Según la ONG estadounidense de monitoreo mediático GLAAD, Ohio se sumaría a un grupo de estados con normativas más restrictivas en la materia, en línea con iniciativas similares discutidas en Tennessee, Florida y Texas en los últimos dos años.

El debate sobre el Proyecto de Ley 249 ha reactivado la discusión pública sobre el equilibrio entre la protección de la infancia, la privacidad en espacios diferenciados y los derechos de libertad de expresión e identidad de género. La decisión final del Senado estatal definirá el impacto de la normativa para miles de personas y para el desarrollo de actividades culturales y sociales en el estado.