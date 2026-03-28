A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

El elenco principal del kdrama más icónico de tvN celebra su décimo aniversario. (Créditos: tvN)

Una década después de su estreno, el fenómeno televisivo surcoreano El guardián: El dios solitario y grande, conocido globalmente como Goblin, prepara su esperado reencuentro. Este mes, la cadena tvN confirmó la producción de un especial conmemorativo que reunirá a sus protagonistas en pantalla.

El proyecto, titulado provisionalmente Goblin 10th Anniversary, reunirá a los actores Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook y Yoo In-na en un formato que incluirá un breve viaje juntos. Según The Korea Times, el elenco recordará escenas icónicas, diálogos memorables y reflexionará sobre el significado duradero de la serie para los fans y para ellos mismos.

El especial se emitirá durante la primera mitad de 2026 y forma parte de la celebración por el 20.º aniversario de tvN, lo que le otorga un valor simbólico adicional.

El programa incluirá un viaje especial donde el elenco reflexionará sobre la serie. (Créditos: tvN)

La trama que conquistó al público

Goblin se estrenó en diciembre de 2016 y fue una de las mejores ficciones del año. La serie sigue la historia de Kim Shin (Gong Yoo), un general del período Goryeo que, tras ser traicionado y asesinado, se convierte en un ser inmortal (un goblin o Dokkaebi) como castigo.

Para poner fin a su inmortalidad, necesita encontrar a la “novia del goblin”, la única capaz de retirar la espada incrustada en su pecho.

Su destino se entrelaza con Ji Eun-tak (Kim Go-eun), una estudiante de secundaria con la habilidad de ver fantasmas; un ángel de la muerte amnésico (Lee Dong-wook) que termina conviviendo con Kim Shin; y Sunny (Yoo In-na), la carismática administradora de un restaurante de pollo. La historia combina elementos de romance, tragedia, comedia y fantasía. El resultado fue un emotivo relato que capturó a audiencias locales e internacionales.

Goblin obtuvo el Gran Premio (Daesang) para su guionista en los Baeksang Arts Awards. (Créditos: tvN)

El guion estuvo a cargo de Kim Eun-sook, conocida por otros éxitos como Secret Garden (2010) y Descendientes del sol (2016), mientras que la dirección fue liderada por Lee Eung-bok, colaborador habitual de la guionista.

Durante su emisión, Goblin rompió récords para la televisión por cable en Corea del Sur, convirtiéndose en el primer drama en superar el 20 % de audiencia. Su episodio final registró un 18,68 % de share nacional, posicionándose como el séptimo drama más visto en la historia del cable coreano.

En su tiempo, la ficción también impactó en la cultura popular y tendencias de moda. Piezas como el abrigo de Gong Yoo o el lápiz labial de Kim Go-eun se convirtieron en objetos de deseo. Asimismo, la banda sonora dominó las listas de música y las locaciones de rodaje se convirtieron en destinos turísticos populares.

La serie continúa ganando seguidores a nivel internacional gracias a plataformas de streaming. (Créditos: tvN)

En 2017, Goblin arrasó en las principales premiaciones de la industria, obteniendo el Gran Premio (Daesang) para Kim Eun-sook en los Baeksang Arts Awards, así como reconocimientos en los Cable TV Broadcasting Awards y los Korea Drama Awards.

Actualmente, la serie está disponible para ver en streaming en la plataforma Viki, dedicada al contenido asiático.