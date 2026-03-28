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A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

La serie de fantasía romántica que conquistó audiencias en Corea y el mundo regresa con un programa especial

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A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en nuevo proyecto
El elenco principal del kdrama más icónico de tvN celebra su décimo aniversario. (Créditos: tvN)

Una década después de su estreno, el fenómeno televisivo surcoreano El guardián: El dios solitario y grande, conocido globalmente como Goblin, prepara su esperado reencuentro. Este mes, la cadena tvN confirmó la producción de un especial conmemorativo que reunirá a sus protagonistas en pantalla.

El proyecto, titulado provisionalmente Goblin 10th Anniversary, reunirá a los actores Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook y Yoo In-na en un formato que incluirá un breve viaje juntos. Según The Korea Times, el elenco recordará escenas icónicas, diálogos memorables y reflexionará sobre el significado duradero de la serie para los fans y para ellos mismos.

El especial se emitirá durante la primera mitad de 2026 y forma parte de la celebración por el 20.º aniversario de tvN, lo que le otorga un valor simbólico adicional.

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en nuevo proyecto
El programa incluirá un viaje especial donde el elenco reflexionará sobre la serie. (Créditos: tvN)

La trama que conquistó al público

Goblin se estrenó en diciembre de 2016 y fue una de las mejores ficciones del año. La serie sigue la historia de Kim Shin (Gong Yoo), un general del período Goryeo que, tras ser traicionado y asesinado, se convierte en un ser inmortal (un goblin o Dokkaebi) como castigo.

Para poner fin a su inmortalidad, necesita encontrar a la “novia del goblin”, la única capaz de retirar la espada incrustada en su pecho.

Su destino se entrelaza con Ji Eun-tak (Kim Go-eun), una estudiante de secundaria con la habilidad de ver fantasmas; un ángel de la muerte amnésico (Lee Dong-wook) que termina conviviendo con Kim Shin; y Sunny (Yoo In-na), la carismática administradora de un restaurante de pollo. La historia combina elementos de romance, tragedia, comedia y fantasía. El resultado fue un emotivo relato que capturó a audiencias locales e internacionales.

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en nuevo proyecto
Goblin obtuvo el Gran Premio (Daesang) para su guionista en los Baeksang Arts Awards. (Créditos: tvN)

El guion estuvo a cargo de Kim Eun-sook, conocida por otros éxitos como Secret Garden (2010) y Descendientes del sol (2016), mientras que la dirección fue liderada por Lee Eung-bok, colaborador habitual de la guionista.

Durante su emisión, Goblin rompió récords para la televisión por cable en Corea del Sur, convirtiéndose en el primer drama en superar el 20 % de audiencia. Su episodio final registró un 18,68 % de share nacional, posicionándose como el séptimo drama más visto en la historia del cable coreano.

En su tiempo, la ficción también impactó en la cultura popular y tendencias de moda. Piezas como el abrigo de Gong Yoo o el lápiz labial de Kim Go-eun se convirtieron en objetos de deseo. Asimismo, la banda sonora dominó las listas de música y las locaciones de rodaje se convirtieron en destinos turísticos populares.

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en nuevo proyecto
La serie continúa ganando seguidores a nivel internacional gracias a plataformas de streaming. (Créditos: tvN)

En 2017, Goblin arrasó en las principales premiaciones de la industria, obteniendo el Gran Premio (Daesang) para Kim Eun-sook en los Baeksang Arts Awards, así como reconocimientos en los Cable TV Broadcasting Awards y los Korea Drama Awards.

Actualmente, la serie está disponible para ver en streaming en la plataforma Viki, dedicada al contenido asiático.

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