Robaron un camión con 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa y se desconoce el paradero del cargamento

El camión se dirigía desde Italia hacia Polonia

Un camión que transportaba 12 toneladas de chocolatinas KitKat, propiedad de la multinacional suiza Nestlé, desapareció durante un trayecto por Europa, según informó la compañía.

El suceso se conoció en el marco de los preparativos para la Semana Santa, periodo en el que la demanda de chocolate suele aumentar en varios países europeos.

Nestlé informó que la carga sustraída estaba compuesta por 413.793 unidades de la barrita, con origen en el centro de Italia y destino final en Polonia, aunque las chocolatinas debían distribuirse en distintas naciones europeas a lo largo del recorrido.

Tanto el camión como el producto robado permanecen desaparecidos, mientras las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro de Nestlé colaboran en la investigación.

El robo ocurrió la semana pasada, aunque la empresa no precisó el lugar exacto donde el vehículo fue interceptado.

Las chocolatinas robadas eran de la edición limitada “Formula One” (Reuters)

El incidente se produjo el 26 de marzo, cuando la compañía preparaba el lanzamiento de una nueva gama de chocolates para Pascua. Las barras de KitKat robadas pertenecían a la línea “Formula One”, creada tras el acuerdo de la marca para convertirse en la barrita oficial de la F1 el año anterior. Estas chocolatinas tenían la clásica oblea cubierta de chocolate, pero en forma de coches de carreras.

La escasez de producto en los estantes podría ser inminente si no se recupera la carga a tiempo. Además, la empresa advirtió el riesgo de que las barras robadas ingresen a canales de venta no oficiales, dificultando su trazabilidad y control de calidad.

Para mitigar este riesgo, Nestlé implementó un sistema de rastreo basado en los códigos de lote de cada unidad. La empresa explicó que cualquier persona que escanee los códigos de barra de las chocolatinas robadas recibirá instrucciones para alertar a la compañía, que transmitirá la información a las autoridades competentes.

Hasta el momento, las investigaciones siguen en curso, pero no se han reportado heridos durante el robo ni se ha localizado el vehículo ni las chocolatinas. Un portavoz de Nestlé confirmó a The Guardian que la colaboración entre la compañía, las fuerzas del orden y los socios logísticos continúa activa, aunque sin resultados concretos hasta la fecha.

Nestlé implementó un sistema de rastreo para detectar las barras robadas (Europa Press)

El caso adquiere relevancia por el contexto en el que se registró. Nestlé recordó en el comunicado que el incidente ocurrió poco después de la publicación de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA EMEA), en el que se alertaba sobre el aumento de robos de carga y el uso de métodos más sofisticados.

La empresa suiza expresó su preocupación por la tendencia al alza de estos delitos, que afectan tanto a grandes corporaciones como a pequeños transportistas.

(Con información de EFE)