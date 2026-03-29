Estados Unidos

“¡Hola, preciosa!”: la referencia oculta en el cartel del puente de Brooklyn

La incorporación de una referencia cinematográfica logra estimular el diálogo acerca de la riqueza cultural de la ciudad, aunque muchos ciudadanos manifestaron desconocer el origen y el significado del saludo impreso

Guardar
Un cartel azul y verde dice "Welcome to Manhattan" y "Hello, gorgeous!" con nombres de funcionarios. Se ven edificios urbanos al fondo
El letrero 'Hello, Gorgeous!' instalado en el puente de Brooklyn rinde homenaje a la película Funny Girl de 1968 y a Barbra Streisand, ícono de Broadway (X: @bradhoylman).

La instalación de un letrero en el puente de Brooklyn llamó la atención de transeúntes y visitantes recientemente, luego de que las autoridades neoyorquinas colocaran una señal con el mensaje “Hello, Gorgeous!”, una frase que pretendía rendir homenaje a la película Funny Girl (1968) y a la actriz Barbra Streisand. Según informó The New York Post, la referencia escapó a la mayoría de quienes cruzaban el puente, generando desconcierto y comentarios curiosos entre los ciudadanos.

El origen de la iniciativa y su mensaje

La frase “Hello, Gorgeous” forma parte de la cultura popular estadounidense y está asociada directamente a Funny Girl, en la que Barbra Streisand interpreta a la comediante Fanny Brice. En una escena emblemática, el personaje pronuncia con tristeza la línea al mirarse en un espejo.

Además, la actriz repitió la frase “Hello, Gorgeous” al recibir el premio Oscar por su papel en Funny Girl y el American Film Institute la ubicó en el puesto 81 de su lista de las 100 mejores citas cinematográficas.

La frase 'Hello, Gorgeous' fue pronunciada por Barbra Streisand en Funny Girl y también durante la entrega de su Óscar, consolidando su vínculo con la cultura neoyorquina (REUTERS/Siggi Bucher).
La frase 'Hello, Gorgeous' fue pronunciada por Barbra Streisand en Funny Girl y también durante la entrega de su Óscar, consolidando su vínculo con la cultura neoyorquina (REUTERS/Siggi Bucher).

La nueva señal, en tonos verdes y azules, da la bienvenida a quienes ingresan a Manhattan desde Brooklyn. Según The New York Post, la iniciativa surgió del presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, quien explicó que el objetivo era celebrar la herencia teatral y el carácter cultural de la ciudad.

Hoylman-Sigal afirmó en un comunicado oficial: “Cuando entras en Manhattan, solo hay una frase de bienvenida apropiada: ‘Hola, preciosa’. Barbra lo dijo primero, y francamente, podría haber estado hablando de este distrito”. A su vez, agregó: “Desde Broadway hasta el horizonte, pasando por la audacia que lo caracteriza, Manhattan nunca ha tenido reparos en un gran debut. Estos letreros son un guiño a nuestra alma teatral, a nuestro legado cultural y a nuestra merecida confianza. Después de todo, ¿qué mejor manera de entrar en Manhattan que con un halago?”.

Un guiño al pasado y a la identidad local

El gesto institucional se enmarca en una serie de lanzamientos mensuales de señales urbanas realizadas por el Departamento de Transporte de Nueva York (DOT), que desde 2024 incluye ediciones conmemorativas de calles, eventos y personalidades neoyorquinas. El taller del DOT, ubicado en Maspeth, Queens, produce más de 70 mil señales al año, distribuidas en los cerca de 10 mil kilómetros de calles de la ciudad.

A la par de la instalación, el NYC DOT anunció una edición limitada de 100 señales auténticas “Welcome to Manhattan” con el eslogan “Hello, Gorgeous!”, disponibles para la venta a través de CityStore, la tienda oficial del Ayuntamiento.

Cada señal, fabricada a mano en el taller del DOT en Queens, tiene un precio de USD 100 dólares y los fondos recaudados se destinan al fondo general de la ciudad. El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, advirtió en el comunicado oficial: “Estos auténticos letreros hechos a mano son una verdadera pieza de la historia de la ciudad de Nueva York, pero no se demoren. ¡Se agotarán en un abrir y cerrar de ojos!”.

Un cartel verde y azul en el Puente de Brooklyn dice 'Welcome to Manhattan' y 'Hello, gorgeous!'. Se ve el edificio Verizon y peatones
La nueva señal da la bienvenida a quienes ingresan a Manhattan y busca resaltar el legado teatral y cultural de Nueva York (Reddit: @sanfrancica).

Reacciones generacionales y debate en redes sociales

El guiño cultural no fue comprendido por la mayoría de los peatones. Un residente de Nueva York en sus cuarenta años dijo a The New York Post: “¿Qué demonios es ‘Funny Girl’?”, antes de alejarse rápidamente. Una docente visitante, de unos cincuenta años, preguntó si se trataba de una referencia a la década del sesenta. Otros calificaron el letrero como simpático o acorde con el espíritu de Manhattan, aunque admitieron no conocer el origen de la cita.

La reacción más común entre los más jóvenes fue el desconocimiento. Mariana, una residente de Nueva Jersey de 24 años, respondió al ser consultada si reconocía la frase: “¿Por qué quiero decir ‘Breakfast at Tiffany’s’?”, lo que evidenció la distancia generacional respecto a los referentes culturales.

Un hombre con barba sonríe mientras sostiene una taza con el texto "Welcome to Manhattan", junto a Brad Hoylman-Sigal y otras dos personas riendo en un evento
El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, y el Alcalde Mamdani presentan edición limitada de 100 señales auténticas 'Welcome to Manhattan' con el lema 'Hello, Gorgeous!' a la venta en CityStore (X: @bradhoylman).

En redes sociales como Reddit, los neoyorquinos debatieron sobre el significado del mensaje. Un usuario bromeó: “Significa que los que vivimos en Brooklyn somos los neoyorquinos más guapos”, mientras otros intentaban rastrear el origen de la frase.

Las autoridades de Nueva York interpretan el gesto como un intento de fortalecer el sentido de identidad local y resaltar el papel de la ciudad como epicentro cultural. El letrero, aunque no haya sido comprendido por todos, se integra a la serie de señales distintivas que caracterizan el paisaje urbano y contribuye a la narrativa que define la experiencia de cruzar el puente hacia Manhattan.

<br>

Temas Relacionados

Puente de BrooklynManhattanBarbra StreisandSeñalización UrbanaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Nueva York concede un reembolso de USD 1.000 por hijo a todas las familias que declaren impuestos

La iniciativa estatal introduce un beneficio económico inédito, habilita el acceso a hogares con menores y prioriza la inclusión social sin modificar otras asistencias disponibles

Nueva York concede un reembolso de USD 1.000 por hijo a todas las familias que declaren impuestos

El acceso al puente de Brooklyn se transforma en tiempo récord para la Copa Mundial 2026

El Departamento de Transporte de Nueva York prioriza la obra para tenerla lista antes de junio, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la experiencia de quienes atraviesan esta conexión clave entre dos distritos

El acceso al puente de Brooklyn se transforma en tiempo récord para la Copa Mundial 2026

Una surfista reporta la presencia de un tiburón blanco y provoca el cierre de una playa en California

El aviso realizado por Vivian Phong-Ngo sobre la presencia de un ejemplar juvenil cerca de la costa motivó el desalojo de bañistas y el despliegue de un operativo de búsqueda del animal

Una surfista reporta la presencia de un tiburón blanco y provoca el cierre de una playa en California

Los Ángeles toma una decisión histórica sobre restaurar, demoler o reconstruir el muelle de Hermosa Beach

La icónica plataforma costera, símbolo de identidad para la comunidad angelina, atraviesa su mayor crisis por el desgaste acumulado y el impacto financiero de cualquier intervención, mientras el gobierno local analiza escenarios para su futuro

Los Ángeles toma una decisión histórica sobre restaurar, demoler o reconstruir el muelle de Hermosa Beach

Un estudio revela en qué ocupan su tiempo los estadounidenses

Los datos recopilados por Pew Research Center muestran que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al tiempo dedicado a las tareas domésticas, al trabajo remunerado y al cuidado de otras personas, variaciones que además se modifican según la edad

Un estudio revela en qué ocupan su tiempo los estadounidenses

TECNO

Chile: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Chile: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

Probé la ROG Xbox Ally X y mi primer recuerdo fue la mítica PSP: todo lo que debes saber del test

Cómo limpiar y desinfectar el celular sin rayar la pantalla ni dañar sus componentes

Japón planea dar el salto a la “IA física”: trabajadores serían reemplazados por robots humanoides

ENTRETENIMIENTO

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

Tiene 9 años y levantó 80 kilos: el caso de Lucy Milgrim, la niña que desafía los límites

El legado continúa: Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para competir en fisicoculturismo

Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Awards 2026 y dedicó unas palabras a Travis Kelce: “Me siento feliz, segura y libre”

La opinión de Sean Penn sobre el guion de “Una batalla tras otra”: “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”

MUNDO

Robaron un camión con 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa y se desconoce el paradero del cargamento

Robaron un camión con 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa y se desconoce el paradero del cargamento

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar universidades norteamericanas e israelíes en Medio Oriente

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

Los rebeldes hutíes anunciaron un segundo ataque contra Israel desde Yemen

Reza Pahlavi llamó a no negociar con el régimen de Irán: “Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”