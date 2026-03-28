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Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

El fenómeno reavivó la preocupación por la infraestructura de drenaje y el impacto del cambio climático en la región

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Fuertes tormentas eléctricas y lluvias afectaron a los Emiratos Árabes Unidos y a otros países del Golfo este viernes.

Unas intensas lluvias se registraron en Dubái y otras ciudades de los Emiratos Árabes Unidos y causaron fuertes inundaciones durante estas últimas noches, afectando el funcionamiento de las principales vías y obligando a las autoridades a implementar medidas de emergencia.

El fenómeno meteorológico, que también impactó en Abu Dabi, Sharjah y otras localidades, llevó a la Policía de Dubái a emitir advertencias y desplegar equipos especializados para mantener la seguridad vial y la circulación en las áreas anegadas.

DUBAI
Equipos de emergencia trabajaron todo el día para drenar avenidas principales

Durante el jueves y viernes, una supercelda de tormenta atravesó la región y generó relámpagos, truenos y lluvias torrenciales.

Inudaciones en Dubai
Las lluvias interrumpieron el tránsito en vías estratégicas

Imágenes de un rayo impactando el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, circularon en redes y medios oficiales, mientras la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái y otros canales divulgaban el alcance del fenómeno.

Un rayo impactó el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, durante la tormenta que azotó Dubái (AP)

La Policía de Dubái utilizó sus redes sociales para advertir sobre la peligrosidad de circular en zonas inundadas y recomendó precaución a los automovilistas.

Además, las lluvias torrenciales provocaron interrupciones en la movilidad, afectando aeropuertos y principales arterias viales. El sistema meteorológico inestable generó lluvias intensas y vientos que redujeron la visibilidad, complicando aún más la situación para residentes y viajeros.

Inudaciones en Dubai
La operación de limpieza y bombeo continuará durante el fin de semana en la ciudad

Por su parte, el ayuntamiento de Al Ain informó que mantenía canales de comunicación abiertos con sus socios para garantizar una respuesta eficiente ante posibles emergencias. En Fujairah, una de las zonas más afectadas junto a Shoukah, en Ras Al-Khaimeh, se registraron 77,5 milímetros de lluvia en pocas horas, según datos de The New Arab.

Este episodio se suma a las lluvias históricas de abril de 2024, cuando inundaciones graves causaron cancelaciones y desvíos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, así como la muerte de al menos cinco personas

Las imágenes de las inundaciones que impactaron Dubai
Las inundaciones de 2024 causaron la muerte de al menos cinco personas en Emiratos Árabes Unidos (AFP)

Las ciudades del Golfo Pérsico enfrentan dificultades ante precipitaciones de este tipo debido a la limitada capacidad de drenaje y las características topográficas.

Luego, el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA) evaluaron la situación junto al Centro Nacional de Meteorología y confirmaron la estabilización de las condiciones meteorológicas en la mañana del sábado.

Inudaciones en Dubai
Las áreas más afectadas por las inundaciones en Dubái y alrededores quedaron reflejadas en los mapas oficiales difundidos por las autoridades

Pese a la disminución de la tormenta, las tareas de limpieza y bombeo de agua en rutas principales y comunidades residenciales debieron intensificarse y continuarán durante el fin de semana.

En Dubái, las inmediaciones del aeropuerto y la frontera con Sharjah presentaron interrupciones; las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse a la terminal.

La tormenta, pese a su magnitud, no provocó tornados ni vientos extremos que generaran daños estructurales graves, según una evaluación.

(Con información de The New Arab)

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