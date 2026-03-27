El ejército de Estados Unidos sube el límite de alistamiento a 42 años y flexibiliza requisitos

El ejército de Estados Unidos eleva a 42 años el límite de edad para nuevos reclutas, igualando las normas de la fuerza aérea y la marina (REUTERS/Ricardo Arduengo)

A partir del 20 de abril de 2026, el ejército de Estados Unidos implementará un cambio en sus políticas de reclutamiento: elevará el límite de edad para nuevos aspirantes a 42 años y eliminará las restricciones históricas vinculadas a condenas menores por posesión de marihuana.

Esta decisión, adelantada por el diario británico The Guardian, supone la adecuación de los requisitos del ejército regular, la Guardia Nacional y la Reserva a las normativas vigentes en otras ramas, como la marina y la fuerza aérea.

Con la nueva normativa, quienes cuenten con una única condena previa por posesión de marihuana, incluyendo artículos asociados como bongs o pipas, podrán presentarse como candidatos a las fuerzas armadas estadounidenses sin requerir la autorización especial que hasta ahora exigía el Pentágono.

Según la información difundida por The Guardian, hasta la fecha, los aspirantes debían esperar 24 meses desde la condena y superar una prueba de detección de drogas antes de ser considerados para el servicio.

Además de modificar el límite de edad, las nuevas normas posibilitan que candidatos con estos antecedentes accedan directamente a los procesos de selección.

El Comando de Recursos Humanos del Ejército afirmó que estas medidas eliminan barreras históricas que impedían la incorporación de personas con antecedentes menores y buscan optimizar el aprovechamiento de recursos humanos entre todos los componentes de las fuerzas armadas.

El ajuste en la política de admisión responde a la necesidad de ampliar la base de reclutas ante las dificultades del ejército para cubrir plazas. Especialistas del Centro de Estudios de Defensa Nacional destacan que la edad promedio de los ingresos ha subido y que sumar personas mayores aporta beneficios operativos: suelen mostrar mayor motivación y disciplina en la formación.

Estados Unidos ha registrado en los últimos años una reducción en el número de voluntarios interesados en sumarse a las fuerzas armadas, especialmente entre los jóvenes. De acuerdo con el Departamento de Defensa, la competencia con el sector privado, los cambios sociales y la percepción pública sobre el servicio militar han contribuido a este descenso.

Frente a este escenario, el ejército busca captar a la Generación Z y diversificar los perfiles de sus efectivos, ajustando sus políticas de ingreso para mantenerse competitivo y responder a exigencias internacionales.

En paralelo a la flexibilización de sus criterios de selección, Estados Unidos mantiene un despliegue militar activo en el extranjero. Durante la última semana, cerca de 2.000 paracaidistas y aproximadamente 4.500 infantes de marina fueron enviados a la región de Irán, en respuesta a la tensión creciente en Oriente Medio, según datos proporcionados por The Guardian.

Este movimiento forma parte de las operaciones regulares y refuerza la importancia de disponer de una reserva de personal capacitado para misiones en distintos escenarios.

Cómo impacta la nueva política de reclutamiento en los estándares del ejército

La nueva política militar permite el alistamiento de personas con una condena menor por posesión de marihuana sin autorización especial del Pentágono (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El aumento del límite de edad para el alistamiento, sumado a la flexibilización respecto de condenas por marihuana, alinea los estándares del ejército de Estados Unidos con los de la marina y la fuerza aérea. Hasta este cambio, el ejército mantenía un tope de 35 años para nuevos ingresos, mientras que otras ramas permitían postularse hasta los 41 o 42 años.

Con la reforma, se elimina una asimetría interna y se facilita el acceso a quienes desean sumarse a la institución en etapas más avanzadas de su carrera profesional o personal.

El impacto esperado es un aumento de efectivos disponibles y una mayor diversidad de perfiles. Según el Centro de Estudios de Defensa Nacional, las fuerzas armadas de Estados Unidos redujeron su capacidad de reclutamiento en casi un 18 %en la última década.

El mismo estudio indica que el incremento del límite de edad y la flexibilización sobre antecedentes relacionados con el consumo de marihuana pueden contribuir a revertir esta tendencia.

Cambios en el perfil del aspirante y desafíos para la integración

El Departamento de Defensa confirma que la exigencia física y de disciplina se mantiene para todos los candidatos, pese al aumento de la edad máxima (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Con la nueva normativa, el ejército prevé recibir postulaciones de personas con trayectorias laborales fuera del ámbito militar, así como de individuos que, por razones personales o legales, no pudieron acceder antes al servicio.

El Instituto de Política Militar de Estados Unidos, entidad académica especializada en asuntos de defensa, señala que la integración de perfiles más diversos implica desafíos en la capacitación y adaptación a la vida castrense.

El Departamento de Defensa advierte que la principal preocupación radica en el mantenimiento de los estándares de disciplina y rendimiento físico. Por este motivo, los procesos de formación y entrenamiento básico mantendrán los mismos niveles de exigencia, independientemente de la edad o el historial personal del aspirante.

La eliminación de trabas formales no implica una relajación en los criterios de evaluación; es una adaptación a la realidad social y legal del país, donde la legalización de la marihuana en varios estados ha modificado la percepción sobre este tipo de antecedentes.

Estados Unidos y el contexto global: demanda de personal ante nuevas amenazas

El contexto internacional, marcado por el despliegue de 6.500 efectivos en Oriente Medio, obliga a Estados Unidos a fortalecer y ampliar su plantilla militar (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La decisión de flexibilizar el ingreso al ejército no ocurre en un vacío. Estados Unidos enfrenta actualmente desafíos en materia de seguridad internacional, con conflictos activos en distintas regiones y la necesidad de mantener su capacidad de respuesta ante potenciales crisis.

El reciente despliegue de tropas en Cercano Oriente y la participación continua en operaciones multilaterales subrayan la importancia de contar con una fuerza militar suficientemente numerosa y preparada.

El ejército de Estados Unidos busca, con esta actualización normativa, asegurar su capacidad operativa a largo plazo, anticipándose a las dificultades de reclutamiento y adaptándose a las transformaciones sociales y legales del país.

La eliminación de restricciones por consumo menor de marihuana y el aumento del límite de edad constituyen pasos estratégicos para fortalecer las filas y responder con flexibilidad a las necesidades actuales.