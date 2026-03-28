Los rebeldes hutíes anunciaron un segundo ataque contra Israel desde Yemen

Las fuerzas hutíes han declarado que continuaron sus operaciones contra objetivos israelíes (Europa Press)

En una jornada marcada por una nueva escalada bélica en Oriente Medio, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que lanzaron un segundo ataque con misiles y drones contra el territorio de Israel.

La acción se produjo en el contexto de la denominada “Batalla de la Yihad”, como la denominó el propio grupo insurgente, y fue comunicada públicamente por el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en una declaración televisada emitida en la noche del sábado.

Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes, anunció el lanzamiento de drones y misiles contra Israel (EFE)

La operación ocurrió después de una primera ofensiva realizada por los hutíes esa misma mañana, lo que constituye su entrada formal en el conflicto que enfrenta a Irán y sus aliados contra Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, fecha de los primeros bombardeos.

El grupo insurgente yemení controla parte importante del territorio del noroeste del país desde hace más de una década, tras expulsar al gobierno reconocido internacionalmente de la capital, Saná, lo que desató una guerra civil devastadora y una crisis humanitaria prolongada.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que uno de los drones fue derribado y un misil interceptado antes de alcanzar territorio israelí, sin que se reportaran daños ni víctimas.

Israel derribó uno de los drones lanzados desde Yemen antes de que alcanzara su espacio aéreo (Reuters)

Luego, el comunicado hutí sostuvo que la ofensiva se realizó “con la ayuda de Alá” y logró “sus objetivos”, una afirmación que el grupo realizó tras coordinar sus acciones con “sus hermanos muyahidines” en Irán y Hezbolá en el Líbano.

Previo a estos ataques, Israel lanzó una ofensiva aérea esta mañana contra la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán y otras instalaciones militares clave, empleando alrededor de 50 cazas.

Israel lanzó una ofensiva aérea con unos 50 cazas contra la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán y otras instalaciones militares clave (Reuters)

El objetivo fue debilitar la capacidad de desarrollo de armamento naval iraní, degradar sistemas de defensa y limitar la amenaza militar regional. Al mismo tiempo, extendió los ataques a posiciones de Hezbollah en el Líbano, golpeando más de 170 objetivos relacionados con el grupo a lo largo de la frontera.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación se centró en complejos responsables de la producción de buques, submarinos y sistemas de armas, así como en plantas de misiles balísticos y almacenes de armamento.

Más de 50 cazas de Israel atacaron infraestructura del régimen iraní

La campaña busca restringir el avance tecnológico militar iraní y proteger la supremacía aérea israelí, en un contexto de tensión que se intensifica tras un mes de conflicto.

En el frente libanés, cuatro divisiones israelíes participaron en la identificación y destrucción de arsenales, túneles y puestos de lanzamiento de Hezbollah.

Según datos oficiales, el número de combatientes de Hezbollah eliminados supera los 800. Israel informó que la ampliación de la ofensiva responde al aumento de amenazas y cohetes lanzados desde el Líbano, con el objetivo de reducir riesgos para su población.

(Con información de EFE)