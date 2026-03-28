Mundo

Los rebeldes hutíes anunciaron un segundo ataque contra Israel desde Yemen

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que lograron neutralizar un dron y detener un misil antes de que cruzara la frontera

Guardar
Las fuerzas hutíes han declarado que continuaron sus operaciones contra objetivos israelíes (Europa Press)
Las fuerzas hutíes han declarado que continuaron sus operaciones contra objetivos israelíes (Europa Press)

En una jornada marcada por una nueva escalada bélica en Oriente Medio, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que lanzaron un segundo ataque con misiles y drones contra el territorio de Israel.

La acción se produjo en el contexto de la denominada “Batalla de la Yihad”, como la denominó el propio grupo insurgente, y fue comunicada públicamente por el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en una declaración televisada emitida en la noche del sábado.

Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes, anunció el lanzamiento de drones y misiles contra Israel (EFE)
Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes, anunció el lanzamiento de drones y misiles contra Israel (EFE)

La operación ocurrió después de una primera ofensiva realizada por los hutíes esa misma mañana, lo que constituye su entrada formal en el conflicto que enfrenta a Irán y sus aliados contra Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, fecha de los primeros bombardeos.

El grupo insurgente yemení controla parte importante del territorio del noroeste del país desde hace más de una década, tras expulsar al gobierno reconocido internacionalmente de la capital, Saná, lo que desató una guerra civil devastadora y una crisis humanitaria prolongada.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que uno de los drones fue derribado y un misil interceptado antes de alcanzar territorio israelí, sin que se reportaran daños ni víctimas.

Israel derribó uno de los drones lanzados desde Yemen antes de que alcanzara su espacio aéreo (Reuters)
Israel derribó uno de los drones lanzados desde Yemen antes de que alcanzara su espacio aéreo (Reuters)

Luego, el comunicado hutí sostuvo que la ofensiva se realizó “con la ayuda de Alá” y logró “sus objetivos”, una afirmación que el grupo realizó tras coordinar sus acciones con “sus hermanos muyahidines” en Irán y Hezbolá en el Líbano.

Previo a estos ataques, Israel lanzó una ofensiva aérea esta mañana contra la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán y otras instalaciones militares clave, empleando alrededor de 50 cazas.

Israel lanzó una ofensiva aérea con unos 50 cazas contra la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán y otras instalaciones militares clave (Reuters)
Israel lanzó una ofensiva aérea con unos 50 cazas contra la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán y otras instalaciones militares clave (Reuters)

El objetivo fue debilitar la capacidad de desarrollo de armamento naval iraní, degradar sistemas de defensa y limitar la amenaza militar regional. Al mismo tiempo, extendió los ataques a posiciones de Hezbollah en el Líbano, golpeando más de 170 objetivos relacionados con el grupo a lo largo de la frontera.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación se centró en complejos responsables de la producción de buques, submarinos y sistemas de armas, así como en plantas de misiles balísticos y almacenes de armamento.

Más de 50 cazas de Israel atacaron infraestructura del régimen iraní

La campaña busca restringir el avance tecnológico militar iraní y proteger la supremacía aérea israelí, en un contexto de tensión que se intensifica tras un mes de conflicto.

En el frente libanés, cuatro divisiones israelíes participaron en la identificación y destrucción de arsenales, túneles y puestos de lanzamiento de Hezbollah.

Según datos oficiales, el número de combatientes de Hezbollah eliminados supera los 800. Israel informó que la ampliación de la ofensiva responde al aumento de amenazas y cohetes lanzados desde el Líbano, con el objetivo de reducir riesgos para su población.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IsraelHutiesGuerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

El fenómeno reavivó la preocupación por la infraestructura de drenaje y el impacto del cambio climático en la región

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

Reza Pahlavi llamó a no negociar con el régimen de Irán: “Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”

En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Texas, el ex príncipe heredero afirmó que solo un cambio total representa una opción viable para el país persa

Reza Pahlavi llamó a no negociar con el régimen de Irán: “Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”

La villa de Wengen resurge como destino exclusivo en los Alpes suizos

El pueblo alpino, en el Valle de Lauterbrunnen, destaca por su exclusividad, tranquilidad y paisajes impresionantes, atrayendo a viajeros que buscan experiencias auténticas lejos del turismo masivo y el ruido urbano

La villa de Wengen resurge como destino exclusivo en los Alpes suizos

Una escena “apocalíptica”: el cielo de Australia Occidental se tiñó de rojo sangre ante el avance del ciclón Narelle

Imágenes y testimonios describieron paisajes donde el sol quedó oculto tras un manto de polvo, mientras la luz roja cubría esa región australiana

Una escena “apocalíptica”: el cielo de Australia Occidental se tiñó de rojo sangre ante el avance del ciclón Narelle

El régimen de Irán cerró una cafetería en Teherán por vasos que, según las autoridades, aluden a la muerte de Ali Khamenei

El motivo fue una ilustración de una silla vacía, interpretada como símbolo de ausencia de liderazgo

El régimen de Irán cerró una cafetería en Teherán por vasos que, según las autoridades, aluden a la muerte de Ali Khamenei
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exigen explicación pública por declarar a Antonella Petro como madrina del buque ARC “24 de Julio”

Exigen explicación pública por declarar a Antonella Petro como madrina del buque ARC “24 de Julio”

!Fuera!: David Monreal es abucheado en evento de Sheinbaum en Zacatecas

Grecia Quiroz inaugura Tianguis Artesanal en Uruapan y acapara atención de asistentes

Semana Santa dispara las compras online en Colombia y revela un nuevo hábito de consumo

Álvaro Uribe respondió a Iván Cepeda tras vincularlo con la parapolítica en Antioquia y lanzó fuertes acusaciones: “Bandido camuflado de derechos”

INFOBAE AMÉRICA
Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

Infantino califica de especial estar en México, donde "se inventó el fútbol"

La Guardia Revolucionaria anuncia ataques recíprocos contra universidades de EEUU en Oriente Próximo

Irán señala las universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio como objetivos militares

México confirma que embarcaciones desaparecidas en el Caribe arribaron seguras a Cuba

ENTRETENIMIENTO

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

Tiene 9 años y levantó 80 kilos: el caso de Lucy Milgrim, la niña que desafía los límites

El legado continúa: Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para competir en fisicoculturismo

Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Awards 2026 y dedicó unas palabras a Travis Kelce: “Me siento feliz, segura y libre”

La opinión de Sean Penn sobre el guion de “Una batalla tras otra”: “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”