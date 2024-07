Estados Unidos desmantelará el muelle flotante construido para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza

EEUU anunció el desmantelamiento del muelle flotante que construyó para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza (AP)

Estados Unidos anunció este miércoles que próximamente estará desmantelando el muelle flotante que había construido en Gaza con el objetivo de agilizar y facilitar la entrega de asistencia humanitaria en el enclave palestino. El subcomandante del Mando Central, vicealmirante Brad Cooper, destacó que se trató de una “operación sin precedentes” y que la decisión respondía simplemente a que había llegado el momento de ponerle un fin.

El presidente Joe Biden ordenó la construcción de la estructura durante su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo como una solución temporal a los problemas en la cadena de distribución y el 16 de mayo la estructura quedó instalada. Los envíos al muelle llegaban a través del corredor marítimo abierto en marzo desde Chipre, en un intento por sortear las restricciones impuestas por Israel a los pasos terrestres.

Según el Pentágono, gracias a esta alternativa se entregaron casi nueve millones de kilogramos de alimentos y otros productos básicos a los gazatíes, en medio de la aguda crisis humanitaria en la que están inmersos desde octubre, con el estallido de la guerra entre Israel y Hamas.

Gracias al muelle, casi nueve millones de kilogramos de alimentos y otros productos básicos se distribuyeron en Gaza (Europa Press)

“El muelle temporal ha sido una parte fundamental del esfuerzo de Estados Unidos para aumentar la ayuda a Gaza. Fue una solución temporal para permitir un flujo adicional de ayuda hacia Gaza durante un periodo de extrema necesidad humanitaria, con acceso limitado, complementando a los canales de entrega terrestres y aéreos”, aseguró el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder.

Sin embargo, el proyecto acabó siendo muy criticado por organizaciones humanitarias y un grupo de congresistas en Washington, tanto por su elevado costo -de unos USD 230 millones- como por su capacidad limitada de operación.

Poco después de su puesta en marcha, el muelle fue dañado por las altas mareas y debió ser retirado para reparaciones. El 7 de junio fue nuevamente instalado pero apenas una semana más tarde las operaciones allí fueron suspendidas por el mal clima y se definió trasladarlo a Ashdod, al sur de Israel, donde la situación meteorológica era más tenue.

La decisión se prolongó en el tiempo y, ante la falta de mejoría, el 11 de julio el Comando Central de Estados Unidos anunció que ya no se intentaría reubicarlo y permanecería en este sitio “hasta nuevo aviso”.

En total, desde el 16 de mayo, el muelle solo estuvo operativo durante 25 días (AP)

En total, desde el 16 de mayo, el muelle solo estuvo operativo durante 25 días.

A su vez, en este período, los operarios estadounidenses desplegados en la zona se toparon con otro problema que limitó el alcance del proyecto: el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que trabajaba en coordinación con el Pentágono, suspendió en junio sus entregas de productos por medio del muelle debido a la inseguridad en las zonas cercanas, consecuencia de los ataques que ponían en riesgo la operación.

Por todas estas razones y a pesar de la opinión de su equipo, que asegura que fue un trabajo exitoso, Biden reconoció durante una conferencia de prensa la semana pasada que no había dado el resultado que esperaba. “Me he sentido decepcionado porque algunas de las cosas que propuse no han tenido tanto éxito, como el muelle”, dijo.

(Con información de EFE y Europa Press)