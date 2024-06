El muelle de EEUU en Gaza permitió una entrada récord de ayuda humanitaria al enclave

15/06/2024 Muele temporal de EEUU para la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. POLITICA CENTCOM

Estados Unidos entregó este pasado fin de semana a través del muelle flotante instalado frente a la costa de Gaza 1.384 toneladas métricas de material humanitario, informó este lunes el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom, en inglés).

Solo el domingo se descargaron 720 toneladas métricas de ayuda, la mayor cifra hasta la fecha.

El Centcom avisó que este lunes se suspenderán temporalmente las operaciones para llevar a cabo labores de mantenimiento.

El muelle flotante se instaló el pasado 17 de mayo, aunque desde entonces ha tenido que ser retirado varias veces por las condiciones meteorológicas.

Desde mayo, según sus cifras, más de 6.206 toneladas métricas de ayuda humanitaria han sido entregadas desde esa plataforma hasta el área donde las organizaciones humanitarias pueden recogerla para su posterior distribución.

La instalación consta de dos estructuras: un muelle flotante al que se amarran los barcos cargados con la asistencia humanitaria y una calzada por donde transitan los camiones que llevan los suministros a tierra.

“Esta operación humanitaria es posible por nuestra continua asociación con Naciones Unidas y muchos socios internacionales y regionales”, concluyó el Centcom.

Sin embargo, el jefe de la región del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que el muelle no puede suministrar a los palestinos el nivel de ayuda que necesitan.

“El muelle se ha apoyado un poco, pero no en la escala que se necesita”, dijo el Dr. Hanan Balkhya a The Associated Press en una entrevista. “Por eso debemos hacer hincapié en las rutas terrestres para garantizar la cantidad y la eficiencia”.

Camiones con ayuda humanitaria en el cruce Kerem Shalom, cerca de la Franja de Gaza, el 25 de abril del 2024. (Foto AP/Leo Correa)

La organización dice que desde que Israel lanzó su operación terrestre en Rafah, la entrega de ayuda ha disminuido en un 67%, con más de 50 camiones de la OMS atrapados en el lado egipcio del cruce hacia la ciudad del sur. Mientras tanto, sólo se permitió la entrada a Gaza a tres camiones a través del cruce de Kerem Shalom.

Israel dice que ha permitido que cientos de camiones llenos de ayuda pasen por el cruce, pero dice que la ONU no ha podido recogerlos. La ONU dice que es demasiado peligroso que los camiones circulen por la zona debido a la anarquía rampante, a pesar de las promesas israelíes de crear un corredor seguro.

La guerra de Israel contra Hamas, ahora en su noveno mes, continúa enfrentando crecientes críticas internacionales por la destrucción generalizada en Gaza y el enorme costo de vidas civiles.

Los grupos de ayuda han criticado periódicamente el plan de entregar ayuda a Gaza por mar como ineficaz y como una distracción que ha quitado presión a Israel para abrir cruces fronterizos terrestres que puedan entregar ayuda en mayores cantidades.

Y a pesar de un aumento de la ayuda al norte de Gaza, los expertos dicen que el enclave corre “alto riesgo” de sufrir hambruna. Los hospitales superpoblados luchan por mantener las luces encendidas debido a la falta de combustible y hay escasez de medicamentos, al tiempo que albergan a muchos palestinos desplazados.

Entregar ayuda a través de dos cruces fronterizos terrestres clave de Gaza ha sido especialmente difícil después de que las tropas israelíes tomaron el cruce estratégico de Rafah con Egipto en mayo. La OMS también ha tenido dificultades para evacuar a unos 10.000 pacientes en Gaza que, según dice, necesitan tratamiento urgente en el extranjero.

La OMS dice que su último envío de ayuda que llegó a Gaza fue una rara entrega al norte a los hospitales Kamal Adwan y Al Awda.

“Se está prohibiendo casi todo y se están entregando algunos de los productos necesarios, pero, como mencioné, no en la escala que necesita el pueblo de Gaza”, dijo Balkhy.

Advirtió que las terribles condiciones de los hospitales, así como las malas condiciones de vida y la “desnutrición significativa”, son propicias para la propagación de enfermedades infecciosas.

“Estamos hablando de un mayor número de niños y de pacientes con sarna, diarrea, piojos, erupciones de causas desconocidas”, dijo. “Cada vez que hay falta de higiene, comienzan a proliferar las enfermedades infecciosas causadas por patógenos”.

(Con información de EFE y AP)